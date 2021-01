Obamacare a enduré une première décennie d’existence éprouvante. Son lancement était notoirement maladroit. C’était impopulaire dans ses premières années. Il a échappé de peu à l’abrogation à la fois à la Cour suprême et au Congrès.

Mais la loi – adoptée en 2010 et plus officiellement connue sous le nom de Loi sur les soins abordables – a survécu. C’est plus que survécu, en fait. Il se présente maintenant comme un monument à une théorie particulière de la législation progressiste: Lorsque le gouvernement adopte une nouvelle prestation qui facilite la vie de millions de personnes, le programme a tendance à perdurer. Cela décrit le lycée universel, la sécurité sociale, Medicare, Medicaid et maintenant Obamacare.

Le président Biden a signé hier un ensemble d’actions exécutives sur les soins de santé, et de nombreux experts les ont décrites comme des mesures pour annuler la tentative de sabotage de la loi par Donald Trump. Ce qu’ils sont. Mais la portée modeste des actions rappelle également à quel point Trump a peu progressé pour saper la loi.