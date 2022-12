Les soins de santé coûtent trop cher : comment les patients plaident pour une réduction des coûts

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Evan Stewart souffre d’épilepsie, donc passer une journée sans assurance maladie n’est pas une option. Lorsqu’il a quitté son emploi dans le domaine médical pour faire une tournée avec son groupe de musique, il a pu conserver ses avantages grâce à COBRA. Cela signifiait qu’une grande partie de son revenu – 800 $ par mois – servait à conserver cette couverture jusqu’à ce qu’il soit admissible à un autre régime d’assurance auprès de son nouvel employeur.

Brandon Douglas/Crumpe



Le coût n’était pas mal compte tenu de l’alternative. “Si une crise me dure plus de cinq minutes, une ambulance doit venir chez moi, puis j’irai probablement aux urgences”, a déclaré Stewart, qui vit à Seattle. “Sans assurance, le trajet en ambulance me mettrait en faillite et le séjour à l’hôpital me maintiendrait dans une dette médicale pour le reste de ma vie.”

Stewart était nerveux à l’idée de changer d’emploi parce qu’il ne voulait pas renoncer à ses prestations de soins de santé. C’est assez courant aux États-Unis : un travailleur adulte sur six qui bénéficie d’une assurance médicale auprès d’un employeur conserve son emploi par crainte de perdre sa couverture, selon un récent Sondage Gallup. Bien que la majorité des grands employeurs offrent avantages pour la santéles primes annuelles ont explosé au cours de la dernière décennie, atteignant une moyenne annuelle de 7 911 $ pour une couverture individuelle et de 22 463 $ pour une couverture familiale. Bon nombre de ces régimes comportent également des quotes-parts coûteuses et des franchises élevées, obligeant les employés à payer encore plus.

Même avec une bonne police d’assurance comme celle de Stewart, les Américains se retrouvent souvent à payer des frais médicaux insurmontables.

“Nous avons un système de soins de santé incroyablement complexe”, a déclaré Amy Niles du Fondation PAN, une organisation à but non lucratif qui aide les patients sous-assurés dans le besoin. “Et malheureusement, en fin de compte, une grande partie des coûts est répercutée sur les patients.”

C’est pourquoi, selon Niles, il est important de comprendre le prix lorsque l’on considère vos propres besoins en matière de santé. Obtenir des soins médicaux abordables n’est pas impossible, mais cela signifie passer au crible un éventail d’options : des plans privés à court terme aux niveaux du marché de la loi sur les soins abordables en passant par l’assurance gouvernementale ou étatique, le tout avec des règles, des exigences et des dates d’inscription différentes. , primes et franchises. Cela signifie également devenir un solide défenseur de soi. Si un ménage n’a pas les moyens de payer une assurance maladie, il existe d’autres ressources qui fournissent de l’aide et des soins à faible coût.

“Mon cœur va à tous les indépendants”

Les pigistes et les travailleurs de chantier qui n’ont pas accès aux régimes de l’employeur peuvent sauter sur le régime de leur partenaire ou demander Medicaid, mais ils doivent souvent sélectionner le régime qu’ils peuvent se permettre sur le marché de l’assurance maladie, communément appelé l’échange.

Jeannette Smith



Jeanette Smith, une rédactrice de fiction indépendante qui réside à Dallas, a déclaré qu’elle avait payé entre 150 $ (avec un crédit d’impôt sur les primes) à 450 $ par mois pour l’assurance des travailleurs indépendants, et les coûts n’ont fait qu’augmenter. Bien que les primes d’assurance mensuelles sur l’échange varient selon le niveau, le plan et l’état, le Moyenne américaine pour le plan le moins cher est de 342 $. Smith a déclaré que si elle optait pour le plan le moins cher, elle aurait une franchise de 7 200 $ – et la prime représente toujours une grande partie de son revenu mensuel.

“Mon cœur va à tous les pigistes qui naviguent dans ces eaux délicates”, a partagé Smith dans un Poste LinkedIn que l’inscription ouverte de cette année a commencé. “Puissions-nous trouver (et nous permettre) miraculeusement le plan qui nous aide le plus plutôt que de recourir à celui qui nous baise le moins.”

Décider d’un plan demande beaucoup de conjectures et certains risques, selon Smith. “Il s’agit d’essayer d’estimer combien de fois vous pourriez aller chez le médecin ou ce que pourraient coûter vos ordonnances ou ce que pourrait être une visite aux urgences”, a-t-elle déclaré. Pourtant, il est impossible de prédire si vous aurez un accident et que vous aurez soudainement besoin d’une meilleure couverture.

La première étape pour choisir une assurance maladie consiste à lire les petits caractères et à connaître tous les détails, selon Niles. “Lorsque vous recherchez un plan, vous voulez comprendre les coûts liés à ce plan”, a-t-elle déclaré. Cela signifie connaître la franchise, les primes, la coassurance et le maximum des débours, ainsi que confirmer que le plan couvrira des besoins spécifiques, tels que vos médicaments sur ordonnance.

“Le système a été conçu pour être obtus”

Une grande partie des dépenses médicales provient du coût élevé des médicaments sur ordonnance.

Jacob Sherman, qui travaille comme technicien de recherche à Atlanta, souffre de diabète de type 1 et dépend quotidiennement de son insuline, de sa pompe et de son glucomètre. Lorsque Sherman s’est vu proposer différentes options de couverture par l’intermédiaire de son employeur, il a choisi un plan qui fournissait des “prescriptions de soins préventifs” sans frais.

Jacob Sherman



Mais après deux mois passés à récupérer ses fournitures de pompe à insuline auprès de CVS sans problème, il a soudainement reçu une facture de plus de 300 $, qu’il ne pouvait pas se permettre. Sherman a passé plus de quatre heures au téléphone avec sa compagnie d’assurance et son fournisseur d’ordonnances, où il a été renvoyé entre des représentants lui donnant des informations contradictoires. Frustré, il a demandé de l’aide à un collègue diabétique.

Sherman a découvert que son assurance ne couvrirait ses médicaments que s’il les recevait par la poste, plutôt qu’à la pharmacie. “Les deux premières fois où j’ai reçu l’ordonnance en personne sans problème, c’était apparemment un délai de grâce”, a-t-il déclaré. “Mais je n’ai jamais été informé de cela, et on ne m’a pas non plus dit de demander les ordonnances par courrier.”

La même chose s’est produite avec son insuline. Après s’être vu initialement facturer une quote-part de 35 $, il a ensuite été informé qu’un approvisionnement mensuel lui coûterait 800 $. Après une multitude d’appels téléphoniques, Sherman a découvert qu’il devait commander un approvisionnement de trois mois par le biais d’une nouvelle ordonnance médicale afin d’être couvert.

Dans les deux cas, Sherman manquait dangereusement de médicaments et de fournitures, et sans eux, il serait hospitalisé. “Pendant tout le processus, j’ai eu l’impression que le système était intentionnellement conçu pour être obtus dans l’espoir que je débourserais un mois de loyer supplémentaire pour éviter une urgence médicale”, a déclaré Sherman.

Ces types de dépenses surprises contribuent à l’énorme dette due aux coûts des soins de santé dans ce pays. Près de 20 % de tous les ménages américains avaient une dette médicale en 2017, selon les données du US Census Bureau. Environ la moitié de ceux qui déclarent une dette médicale importante doivent plus de 2 000 $ parce qu’ils ne sont pas en mesure de payer l’intégralité de leurs factures. La même étude a montré que les familles qui avaient du mal à payer les frais de logement, tels que le loyer ou les paiements hypothécaires, étaient près de trois fois plus susceptibles d’avoir une dette médicale élevée.

L’importance de l’autonomie

Pour éviter de s’endetter, Sherman a fait quelque chose que beaucoup d’Américains n’ont pas toujours le temps, la patience ou les moyens de faire : il a exigé des réponses.

La chose la plus difficile pour les personnes aux prises avec un problème d’assurance ou une facture médicale est de savoir comment et quand poser des questions, selon Caitlin Donovandirecteur principal des relations publiques à la Fondation nationale des défenseurs des patients. Dans son travail de gestion de cas gratuite et d’assistance financière aux patients atteints de maladies diagnostiquées, elle a déclaré qu’en général, le fournisseur ou la compagnie d’assurance présume que vous allez abandonner et en supporter le coût. “Même les gens qui savent comment naviguer dans le système se font écraser”, a déclaré Donovan.

La clé est d’être persistant malgré tout. Par exemple, la première étape pour devenir un auto-représentant est de “supposer qu’il y a une erreur dans chaque facture médicale que vous recevez”, a déclaré Donovan. Dans près de la moitié des factures médicales que le Fondation de l’avocat des patients avis, il y a une sorte d’erreur que les patients ne verront pas, comme un mauvais code de facturation, une double facturation ou une faute de frappe dans la saisie des données.

Il est également important de vérifier toute facture médicale par rapport à un EOB d’assurance, ou une explication des avantages, pour s’assurer qu’une réclamation d’assurance a été traitée et que le fournisseur n’envoie pas d’abord une facture au patient, a déclaré Donovan. Si l’assurance a couvert sa partie de la réclamation et que le coût est toujours élevé, Donovan recommande de demander à la compagnie d’assurance pourquoi quelque chose n’est pas couvert ou de demander au fournisseur de modifier le code de facturation du diagnostic. Dans certains cas, les patients peuvent utiliser le livre bleu de la santé pour connaître le coût réel d’un acte médical et exiger une juste transparence des prix.

Si cela échoue, Donovan a déclaré qu’il vaut toujours la peine de contester une facture élevée en passant par le processus d’appel. “Plus de 40% des appels fonctionnent pour le patient”, a-t-elle déclaré. La Fondation de l’avocat des patients offre sessions d’entrainement et des exemples de lettres pour les clients qui ont besoin d’aide pour soumettre un appel.

La dernière étape consiste pour les patients à déterminer combien ils peuvent réellement se permettre, puis à proposer un plan de paiement au fournisseur ou à la compagnie d’assurance. “S’ils disent non, vous n’êtes pas plus mal lotis. Mais ils peuvent dire oui et vous rencontrer à mi-chemin, et cela en vaut vraiment la peine”, a déclaré Donovan.

Connaissez vos options — et les coûts

Environ la moitié des adultes américains déclarent avoir des difficultés à payer les soins de santé, et une grande partie des ménages noirs, latinos et à faible revenu retardent ou renoncent aux soins médicaux en raison du coût, selon un rapport de la Kaiser Family Foundation.

Qu’en est-il des patients qui n’ont pas les moyens de payer une assurance maladie ? Sur le Site Web de Medicaid, les adultes à faible revenu peuvent vérifier les critères d’éligibilité de leur état et postuler au programme. Les patients peuvent se rendre au fédéral santé.gov site Web pour voir à quelle couverture à faible coût ils sont admissibles grâce à une recherche rapide de lieu. Il existe également une ventilation utile des coûts et de la couverture des catégories de plans de santé sur la bourse de l’assurance maladie: bronze, argent, or et platine.

Selon Donovan, les régimes avec les primes mensuelles les plus basses ont généralement des franchises très élevées, ce qui signifie que le patient assuré couvrira une grande partie de ses frais de sa poche avant l’activation de la police.

“Même si vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre une assurance maladie, il est toujours important d’avoir au moins ce plan à franchise élevée et sans prime”, a-t-elle déclaré. En effet, ces plans couvrent toujours entièrement les soins et services préventifs – tels que les vaccinations, les tests de tension artérielle et les examens annuels – sans copays ni coassurance. De plus, s’il y a une urgence, il existe au moins une sorte de base fondamentale pour obtenir un traitement, a noté Donovan.

Il y a aussi catastrophique les plans de santé, qui offrent une protection contre les coûts élevés après être tombé gravement malade ou blessé, et peuvent être une option pour quelqu’un qui veut se rendre du point A au point B. Des plans à court terme et des plans privés existent également, mais Donovan a déclaré que ceux-ci ont tendance à ont moins de protections pour les patients. De plus, ils ne sont pas subventionnés comme ceux en vertu de la Loi sur les soins abordables, et ils n’offrent pas crédits d’impôt sur les primesqui réduisent le paiement mensuel de l’assurance lors de l’achat en bourse.

Dans les zones mal desservies, les centres de santé communautaires à faible coût, qui dépendent du financement fédéral, et les cliniques gratuites locales servent également de bouées de sauvetage essentielles, fournissant des soins primaires des soins de santé à des millions d’Américains quelle que soit leur capacité de payer. Les avocats de programmes d’aide aux patients et organisations charitables interviennent également pour combler le vide, en aidant les patients à naviguer à peu près partout : factures médicales coûteuses, demandes d’assurance maladie, appels de médicaments sur ordonnance et plans de paiement d’urgence.

L’association de défense de la santé Familles États-Unis a un explicateur utile sur la façon d’obtenir une aide financière pour payer l’assurance maladie. A travers ses Recherche de fondsla fondation PAN garde également une trace des fondations caritatives qui peuvent aider à couvrir les frais médicaux ou offrir une autre assistance aux patients.