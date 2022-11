Les soins de santé canadiens s’éloignaient déjà des médecins de famille seuls. La pandémie a aggravé la situation

L’image de la pratique d’un médecin de famille au Canada reflète aujourd’hui un abandon du travail en solo qui peut s’être accéléré avec les lourdes demandes imposées aux travailleurs de la santé au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Dans un rapport publié jeudi, l’Institut canadien d’information sur la santé a examiné les impacts de la pandémie sur l’approvisionnement, la distribution et le mouvement de certains travailleurs de la santé dans le pays.

Résultats entre 2020 et 2021 inclus:

Les heures supplémentaires ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie, selon Statistique Canada .

Plus de 1 800 infirmières se sont lancées dans le travail indépendant ou emplois en agence .

Un ralentissement de la croissance de l’offre de médecins de premier recours, combiné à une diminution temporaire de leurs prestations lors du premier confinement.

Le Dr Lawrence Loh, PDG du Collège des médecins de famille du Canada, a déclaré que la profession tente de s’adapter au nombre difficile de patients qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires ou d’accès facile à leur médecin de famille.

La conséquence pour les Canadiens et le système de santé est que plus de personnes attendent plus longtemps dans les services d’urgence, a déclaré Loh. Pour certains de ces patients, les attentes signifient que leurs maladies se sont aggravées ou ne sont pas traitées aussi bien qu’elles auraient pu l’être s’ils avaient eu un meilleur accès à médecins de famille et infirmières praticiennes.

Les médecins de famille font de leur mieux, dit Loh, mais la pandémie a accéléré les départs à la retraite dans la profession, qui manque de ressources depuis des décennies.

“L’époque où le médecin de famille solo le faisait lui-même avec la réceptionniste, cela devient de plus en plus difficile”, a déclaré Loh dans une interview. Il était le médecin-hygiéniste de Région de Peel durement touchée à l’ouest de Toronto, lors des premières vagues meurtrières de la pandémie.

REGARDER | Défis de la médecine familiale pour les patients et la profession : Pourquoi est-il si difficile de trouver un médecin de famille au Canada? Alors qu’un Canadien sur cinq a du mal à trouver un médecin de famille, CBC News a entrepris de découvrir ce qui pousse tant de personnes à quitter leur emploi et visite une communauté qui a peut-être trouvé une solution.

La pandémie a exposé des pressions qui s’accumulent depuis plus d’une décennie, ont déclaré les auteurs du rapport de l’ICIS.

Les auteurs du rapport ont noté que la croissance annuelle moyenne de l’offre de médecins de premier recours a ralenti, passant de 3,4 % entre 2012 et 2014 à 1,3 % entre 2019 et 2021.

« Des efforts doivent être déployés pour surveiller et gérer les effectifs de la santé… essentiels pour faire face aux demandes sans précédent que nous avons constatées », a déclaré Lynn McNeely, gestionnaire de l’information sur les effectifs de la santé à l’ICIS.

Dans le même temps, les taux d’approvisionnement de Infirmières praticiennes (IP) a augmenté de près de 10 % au cours de la période à l’étude, ce qui en fait l’un des groupes de professionnels de la santé à la croissance la plus rapide.

Les infirmières praticiennes pourraient alléger la pression : rapport

Dans certaines provinces, les infirmières praticiennes diagnostiquent et traitent de nombreuses maladies et blessures, orientent les patients vers des spécialistes et prescrivent la plupart des médicaments.

La croissance des NP pourrait réduire la pression sur les systèmes de soins de santé et améliorer l’accès aux soins primaires, en particulier dans les milieux ruraux et éloignés, ont suggéré les auteurs du rapport.

Loh a déclaré que les progrès des connaissances médicales signifient que davantage de personnes vivent plus longtemps avec des maladies chroniques qui doivent être traitées.

De plus, les demandes de temps d’un médecin de famille ont également augmenté, avec plus de travail administratif, comme les formulaires d’assurance à remplir.

Lorsque CBC News a récemment rendu visite au Dr Laura Sang, un nouveau médecin de famille à Saint Hippolyte, au Québec, à environ 80 km au nord de Montréal, elle a démarré son ordinateur vers 6 h 30, examinant 12 documents, deux résultats et quatre messages qui sont arrivés. pendant la nuit.

Remplir les formulaires, extraire les dossiers des patients pour répondre aux demandes des compagnies d’assurance refusant une réclamation et gérer la petite entreprise qui est une pratique familiale avec toutes ses demandes informatiques et de personnel se disputent également le temps de Sang, pour lequel elle n’est pas payée.

Se tenir au courant de la paperasserie enlève du temps aux patients, disent les médecins de famille. (Mark Quinn/CBC)

Les médecins disent qu’ils sont entraînés dans plusieurs rôles

Étant donné que Sang n’est payée que pour le temps qu’elle passe avec les patients, elle suit la durée de leurs visites, ce qu’elle a fait pour eux et leur état de santé, allant du manque de sommeil et des problèmes de santé mentale aux infections et au cancer. Tout cela affecte la facturation.

“Je me retrouve parfois à jouer davantage le rôle d’un psychologue parce que les patients ne peuvent pas se le permettre”, a déclaré Sang. “Parfois, c’est… le pharmacien qui essaie de faire un examen de tous ses médicaments. Je suis en quelque sorte la secrétaire pour déterminer, d’accord, quels rendez-vous que j’ai demandés ont été pris, quels spécialistes ont-ils vus, quels sont-ils encore disparu?”

Loh, Sang et d’autres disent que les solutions à la crise des soins primaires incluent :

Améliorer l’environnement de pratique pour retenir les médecins actuels et recruter de nouveaux diplômés dans un domaine où ils se sentiront suffisamment en sécurité et à l’aise pour continuer.

Réduire les charges administratives d’une manière ou d’une autre, par exemple en demandant aux travailleurs sociaux de remplir certains formulaires.

Se tourner vers des équipes interdisciplinaires où les médecins de famille travaillent avec des diététistes, des infirmières praticiennes, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux et des adjoints au médecin pour permettre aux médecins de passer plus de temps avec les patients et de faire une pause.

Les auteurs du rapport ont également fourni des informations sur les infirmières, les ergothérapeutes, les pharmaciens et les physiothérapeutes.