Les soins de santé au Canada dépassent l’inflation en tant que principal sujet de préoccupation

Avec des rapports faisant état de salles d’urgence d’hôpitaux sous pression et de cas de grippe, de VRS et de COVID-19 en hausse à travers le Canada, les soins de santé ont dépassé l’inflation et l’emploi en tant que principale préoccupation nationale, selon le suivi hebdomadaire de Nanos Research.

Le dernier suivi de Nanos montre un changement sur quatre semaines dans le principal sujet de préoccupation national non sollicité – non sollicité, ce qui signifie que les Canadiens interrogés n’ont pas reçu de liste de problèmes parmi lesquels choisir.

Alors que les inquiétudes concernant l’inflation ont augmenté de deux points de pourcentage au cours de la même période, les soins de santé l’ont dépassée et sont maintenant en tête de liste à 16,1 %, en hausse de trois points de pourcentage au cours des quatre dernières semaines.

“Ce que nous constatons, c’est qu’un nombre croissant de Canadiens se concentrent sur les soins de santé comme leur principale préoccupation nationale spontanée, c’est ce qui les inquiète de plus en plus en ce moment”, a déclaré Nik Nanos, titulaire de la chaire de recherche Nanos, lors du dernier épisode de CTV News. Ligne de tendance.

Selon Nanos, les soins de santé ont également atteint leur plus haut niveau en deux ans en tant que préoccupation nationale, et c’est une préoccupation majeure en Ontario depuis mai – où 89 % des répondants ont déclaré que l’investissement dans les soins de santé était une priorité importante.

À la fin novembre, les dirigeants de cinq des plus grands syndicats de la santé de l’Ontario ont lancé un appel urgent au gouvernement du premier ministre Doug Ford pour aider à soulager les hôpitaux surchargés, demandant plus d’investissements dans le personnel plutôt que de dépenser de l’argent dans des cliniques privées afin de libérer des lits d’hôpitaux. Le gouvernement provincial a également annoncé cet été qu’il étendrait certaines chirurgies aux cliniques privées dans le but de réduire les arriérés – une décision dont les experts craignent qu’elle n’entraîne une privatisation accrue.

Le problème s’étend bien au-delà de l’Ontario, avec des rapports faisant état de systèmes de santé à l’échelle nationale qui ont du mal à suivre le rythme en raison de pénuries de personnel et d’une «triple épidémie» de cas de COVID-19, de grippe et de VRS.

En ce qui concerne la colère du public et les personnes que les Canadiens blâment pour la crise des soins de santé, Nanos a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un niveau de gouvernement individuel; au lieu de cela, “ils blâment tout le monde”.

« La réalité est que les provinces offrent des soins de santé dans le cadre de leur mandat constitutionnel. Mais le gouvernement fédéral joue un rôle important dans le financement des soins de santé », a déclaré Nanos. « Ce que nous savons d’après les sondages, c’est qu’il y a eu un soutien constant pour les soins de santé financés par l’État partout au Canada, et de façon constante au fil du temps, cela fait un peu partie de notre identité.

Nanos a ajouté que les Canadiens ont tendance à s’inquiéter lorsque les politiciens se réfèrent à tout type de système de soins de santé privé “à l’américaine”, c’est pourquoi les gouvernements agissent “avec beaucoup de prudence” face à toute perception de privatisation des services de santé “parce qu’ils savent que cela peut être une stratégie très risquée, selon ce qu’ils disent.”

“Je ne suis donc pas surpris que le gouvernement Ford ralentisse tout ce qui concerne … la privatisation et le relie aux changements dans le système de santé”, a-t-il déclaré.

Méthodologie

Nanos Research a mené 1 000 entrevues aléatoires recrutées à partir d’un échantillon RDD terrestre et cellulaire de Canadiens âgés de 18 ans et plus, se terminant le 25 novembre 2022. Les données sont basées sur une moyenne mobile de quatre semaines où chaque semaine, le groupe le plus ancien de 250 entrevues est abandonné un nouveau groupe de 250 est ajouté. Un sondage aléatoire auprès de 1 000 Canadiens est précis à 3,1 points de pourcentage, plus ou moins, 19 fois sur 20.

Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones, Creeson Agecoutay, CTV Toronto et CP24