Les soins de maternité de l’hôpital de Kishwaukee reçoivent la désignation de haute performance – Shaw Local

DeKALB – L’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee a reçu une désignation de haute performance et a été noté dans US News & World Report 2022-2023 liste des meilleurs hôpitaux pour les soins de maternité avec une grossesse sans complication.

“L’hôpital de Kishwaukee est ravi d’être nommé parmi les meilleurs hôpitaux pour les soins de maternité par US News & World Report”, a déclaré Kim Waterman, responsable des relations avec les médias de Northwestern Medicine.

US News a analysé les taux d’accouchement par césarienne, les taux de complications chez les nouveau-nés, les taux d’allaitement maternel, les taux d’accouchement précoce électif, les taux d’accouchement vaginal de routine après césarienne et les taux d’épisiotomie pour évaluer les performances d’un hôpital par rapport à d’autres établissements. Les hôpitaux ont également été évalués en fonction de la question de savoir si l’établissement suivait et rapportait les résultats pour les patients de différentes races et ethnies, et si l’hôpital répondait aux critères fédéraux en matière de pratiques favorables à l’accouchement.

Moins de 300 des plus de 600 hôpitaux évalués ont reçu une désignation hautement performante.

“C’est avec beaucoup d’appréciation et d’honneur d’être reconnu par Nouvelles américaines et rapport mondial pour les soins que nous prodiguons aux suites de maternité de l’hôpital de Kishwaukee. Nous avons une équipe exceptionnelle dédiée à fournir des soins personnalisés et de haute qualité à nos patients », a déclaré Colleen Faivre, MSN, RN, gestionnaire de l’obstétrique au Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital.

Selon US News & World Report, à terme, moins de 23,6% des premières grossesses à faible risque ont été accouchées par césarienne à l’hôpital de Kishwaukee. Les complications néonatales surviennent à un taux national de 3,2 %. Selon le rapport, l’hôpital de Kishwaukee avait un taux inférieur à 2 %. Les bébés nés dans le service de maternité de l’hôpital de Kishwaukee sont allaités exclusivement au sein 58,3 % du temps, 8,3 % plus souvent que la moyenne nationale rapportée.

L’hôpital de Kishwaukee propose des cours d’accouchement, des chambres et des suites privées et permet au partenaire d’une mère de passer la nuit après l’accouchement. Kishwaukee propose également des consultants en allaitement et en lactation à l’hôpital, des services et des services de dépistage prénatal de la dépression, ainsi qu’un service de voiturier pour les familles enceintes.