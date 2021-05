Les soins de Maradona «  déficients et imprudents  » avant la mort, selon un rapport du conseil médical

Un conseil médical nommé pour enquêter sur la mort de Diego Maradona a conclu que son équipe médicale avait agi de « manière inappropriée, déficiente et imprudente », selon une copie du rapport partagé avec Reuters.

La mort de Maradona en novembre de l’année dernière a secoué la nation sud-américaine où il était vénéré, provoquant une période de deuil et de colère pour indiquer qui était à blâmer après la bataille de plusieurs années de l’icône contre la dépendance et la mauvaise santé.

– Marcotti: Maradona restera dans les mémoires comme un grand

– Les hommages du peintre à Maradona sont acclamés

Les procureurs argentins ont ouvert des enquêtes peu de temps après la mort de Maradona à 60 ans des suites d’une insuffisance cardiaque dans une maison près de Buenos Aires, notamment en ordonnant des fouilles des propriétés de son médecin personnel et en sondant les autres personnes impliquées dans ses soins.

Maradona avait lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant de nombreuses années et avait subi une opération au cerveau en novembre.

En mars de cette année, un conseil médical nommé par le ministère de la Justice s’est réuni pour analyser les allégations selon lesquelles les membres de l’équipe de santé qui ont assisté à Maradona ne l’ont pas traité de manière adéquate.

« L’action de l’équipe de santé en charge du traitement du DAM (Diego Armando Maradona) a été inadéquate, déficiente et imprudente », indique le rapport du conseil médical daté du 30 avril et partagé avec Reuters par une source proche de l’enquête.

Selon le rapport, Maradona était gravement malade et mourait environ 12 heures avant sa mort vers midi le 25 novembre.

« Il a présenté des signes sans équivoque d’une période d’agonie prolongée, nous concluons donc que le patient n’a pas été correctement suivi à partir de 12h30 le 25/11/2020 », a ajouté le rapport.

Reuters n’a pas pu contacter les procureurs et les avocats impliqués dans l’affaire pour commentaires.

Maradona, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine lors de la Coupe de 1986, a joué pour Barcelone, Naples, Séville, Boca Juniors et Argentinos Juniors, et est largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.