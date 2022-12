Les soins aux personnes âgées coûtent cher et éprouvent émotionnellement pour les familles

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Enfant, j’étais gâté par mes grands-parents, qui étendaient leur portefeuille sur de nouveaux jouets ou vêtements chaque fois que je le demandais. À l’époque, je m’inquiétais peu des dollars dépensés pour ma brillante “victoire” de la journée.

Brandon Douglas/Crumpe



Avance rapide de 30 ans, et notre relation tourne maintenant autour de ces dollars. Prendre soin de mes grands-parents vieillissants, c’est envoyer les économies durement gagnées de ma famille à la porte.

Le prix élevé des soins aux personnes âgées aux États-Unis retombe souvent sur les épaules des familles, qui luttent entre joindre les deux bouts et obtenir les meilleurs soins pour leurs parents vieillissants. La situation de ma propre famille dans une banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord, n’est qu’une des nombreuses histoires dans un pays où une population vieillissante croissante fait face à des difficultés financières similaires.

D’ici 2034, les baby-boomers nés entre 1946 et 1964 devraient être plus nombreux que les jeunes pour la première fois dans l’histoire du recensement américain. Pendant tout ce temps, le coût des soins de longue durée – des maisons de retraite et des services de garde aux fournitures et aux médicaments – continue d’augmentermettant une pression croissante sur les ménages américains.

Alors que nous approchons de ce changement générationnel, il existe un besoin critique d’un meilleur accès aux ressources qui réduiront les coûts des soins de longue durée et d’une augmentation des services pour les personnes de 65 ans et plus. Élaborer un plan à l’avance avec votre famille peut aider à rendre les soins aux personnes âgées plus abordables pour vos proches.

Un jeu complexe de gardiens musicaux

Melinda Skutnick et sa grand-mère



Il y a près d’une décennie, ma famille a pris des mesures pour se préparer à l’inévitable d’aider mes grands-parents maternels, maintenant âgés de 87 et 82 ans, alors qu’ils vieillissaient. Nous les avons déménagés de Pennsylvanie en Caroline du Nord, où mes parents et moi vivons également. La vente de la maison de mes grands-parents a aidé à financer une partie de leur déménagement et leur a procuré des meubles et une nouvelle voiture. Mais l’argent n’était pas suffisant pour acheter un nouvel endroit où vivre.

Ce coût a atterri sur ma mère et mon oncle, qui ont dépensé 100 000 $ en 2013 pour acheter une maison à mes grands-parents. C’était la première grosse dépense. Au cours des années qui ont suivi, nous avons fourni divers soutiens financiers, allant de l’épicerie et des fournitures hebdomadaires à l’entretien de la maison, comme la peinture de la maison, le shampoing des tapis, la réparation du toit et l’entretien de la pelouse. Des dollars ici et là.

Mes grands-parents reçoivent environ 1 700 $ combinés par mois en revenus de sécurité sociale et ont actuellement environ 25 000 $ d’économies. Les deux sont sur Medicare, qui offre une assurance maladie à ceux qui reçoivent la sécurité sociale et qui ont 65 ans et plus, mais ne couvre pas les soins de longue durée comme la vie assistée, les maisons de soins infirmiers et les services de soutien supplémentaires. Ils ont demandé Medicaid, qui fournit une assurance maladie aux personnes à faible revenu ainsi qu’un soutien vital aux personnes âgées ayant besoin de soins, mais cette approbation est toujours en attente.

Au fur et à mesure que leur santé s’est détériorée, nos dépenses se sont détériorées, sans fin en vue.

Melinda Skutnick et son grand-père



À l’automne, mon grand-père s’est cassé la hanche et a dû être opéré. Nous avons été soulagés que l’opération se soit bien déroulée, mais il a maintenant besoin de soins constants dans un centre de réadaptation coûteux. Depuis que son assurance a mis fin à l’aide financière le mois dernier, il en coûte 362 $ par jour pour son séjour continu et sa thérapie pour l’aider à récupérer. Si nous devions consacrer chaque centime des économies de mes grands-parents aux soins de mon grand-père, cela couvrirait 69 jours à l’établissement. Ensuite, la facture devient l’obligation de ma famille.

Se rendre à des rendez-vous chez le médecin ou s’asseoir avec ma grand-mère, qui a besoin de soins 24 heures sur 24 pour sa démence, a également signifié renoncer à un travail et à un revenu pour moi et d’autres membres de la famille. L’année dernière, par exemple, j’ai perdu un projet d’écriture à long terme pour 3 000 $ par mois parce que l’employeur craignait qu’il n’entre en conflit avec mon temps consacré à la santé de mes grands-parents. En tant qu’écrivain indépendant à temps plein, cela a été un coup dur pour mon budget, mais je n’avais pas le choix.

Un gardien, au prix de 100 $ par semaine, m’offre un bref sursis chaque lundi pour me permettre quelques heures de travail ininterrompu. Pendant ce temps, à peu près toutes leurs autres nécessités ont augmenté de prix : les services publics, la nourriture et même ses couches Depend.

Les coûts élevés des soins aux personnes âgées affectent des millions de ménages

Avec l’aimable autorisation de Marge Wolfe



Ma famille est encore au début de notre parcours de soins aux aînés. Des millions d’autres familles à travers le pays ont passé des années, voire des décennies, à prendre soin de leurs proches vieillissants. Deux de ces familles sont dans ma propre communauté de Mooresville, juste à l’extérieur de Charlotte.

Marge Wolfe s’est occupée de sa mère, qui s’appelait également Marge, de 2005 jusqu’à sa mort de la maladie d’Alzheimer l’été dernier. Il s’agissait de 17 années complètes qui comprenaient des soins palliatifs et des fournitures à domicile. Entre les salaires perdus et le paiement des frais médicaux de sa mère de sa poche, Wolfe a dépensé environ 30 000 $, épuisant la totalité de son épargne-retraite.

Wolfe a finalement dû contracter une deuxième hypothèque sur sa maison pour s’assurer qu’elle pouvait couvrir les médicaments contre la maladie d’Alzheimer de sa mère, qui coûtaient 600 $ par mois. À cela s’ajoutaient des couches pour adultes à 100 $ par mois, quatre utilisations du transport mobile pour les rendez-vous chez le médecin à 150 $ chacun et des doublures de lit lavables à 300 $.

“Je vivais à peu près d’un chèque de paie à l’autre”, a déclaré Wolfe.

Alors que la maladie de la mère de Wolfe empirait, elle avait besoin d’un hospice à domicile. À cette époque, Medicare fournissait le fauteuil roulant, la commode de chevet, la table plateau et le lit d’hôpital ainsi qu’un gardien deux fois par semaine et une infirmière hebdomadaire. Mais ensuite, la mère de Wolfe a plafonné. Elle ne s’aggravait pas, mais ne s’améliorait pas non plus. Medicare l’a renvoyée de l’hospice et a retiré ses fournitures médicales, laissant Wolfe assumer les frais de remplacement de ces articles de sa poche.

La mère de Wolfe est restée hors des soins palliatifs pendant les deux années suivantes, mais y est ensuite retournée trois fois de plus avant de mourir cet été.

Jamie Neese s’occupe de sa belle-mère de 75 ans, Fay, et de la sœur cadette de Fay, Sue, âgée de 68 ans, dans la maison de sa famille immédiate depuis plus de cinq ans. Sue a reçu un diagnostic de paralysie cérébrale dans son enfance et Fay a été sa gardienne pendant la majeure partie de sa vie. Mais Fay, qui a également la poliomyélite, la MPOC et d’autres maladies, a connu une forte détérioration de sa santé et a également reçu un diagnostic de colite ulcéreuse. Maintenant, Fay a besoin de soins quotidiens.

Neese s’était préparé à ce que le couple emménage dans la maison de sa famille, dépensant 150 000 $ pour ajouter une aile de deux chambres de 600 pieds carrés à la maison. Il a assumé le rôle de gardien à temps plein pour Fay et Sue et ne travaille plus. Il a recherché des options pour un soignant extérieur afin qu’il puisse retourner au travail, mais les calculs ne s’additionnaient pas pour sa famille. Tout son chèque de paie servirait à payer leurs soins.

Bien que Fay et sa sœur reçoivent 1 200 $ par mois de prestations d’invalidité, Neese a déclaré que c’était “à peine suffisant pour manger”. Lui et sa famille dépensent 625 $ par mois uniquement pour les aliments qui respectent leurs restrictions alimentaires, plus 600 $ pour les couches, les lingettes et les onguents pour adultes, et 135 $ pour les vitamines. De plus, il y a des rendez-vous chez le médecin, chacun avec une quote-part de 15 $ à 45 $ et un coût mensuel de 500 $ pour le transport. La famille a également acheté une civière de 1 500 $ pour tenir compte des limitations de transport de Fay.

Les dépenses se font sentir dans toute la maison Neese.

“Nous avons réduit tout. Nous n’avons pas pris de vacances depuis trois ans. Nous ne sommes pas beaucoup sortis pour manger”, a-t-il déclaré.

Ressources pour les familles aux prises avec des dépenses de soins aux aînés

Aux États-Unis, il y a 70 % de chances qu’une personne de plus de 65 ans ait besoin de services de soins de longue durée au cours de ses dernières années, selon LongTermCare.govet 20 % des 65 ans d’aujourd’hui en auront besoin pendant plus de cinq ans.

La première étape consiste à s’assurer que vos parents vieillissants bénéficient d’une sorte de couverture, soit par Medicare ou Medicaid, et qu’ils ne la perdent pas. L’AARP propose une vaste liste de ressources sur où trouver de l’aide pour les questions Medicaid et Medicare, y compris des ressources en ligne, par téléphone, en personne et imprimées. Alors que vos proches approchent de l’âge de la retraite, il vaut la peine d’envisager une assurance soins de longue durée. L’AARP recommande d’acheter une police entre 60 et 65 ans pour aider à couvrir les frais de soins futurs.

Avec l’aimable autorisation de Debra Feldman



L’étape suivante consiste à planifier à l’avance et à anticiper les dépenses.

“J’ai vu des enfants qui ont soutenu leurs parents au point où ils n’ont plus d’économies”, a déclaré Debra Feldman, présidente du conseil d’administration de Association de soins de la vie vieillissanteune organisation à but non lucratif dédiée au soutien des gestionnaires de soins.

C’est particulièrement vrai lorsqu’on regarde les soins en établissement. “Les coûts ont explosé, en particulier depuis la pandémie”, a déclaré Feldman.

À l’échelle nationale, les tarifs médians pour la chambre et la pension varient selon le marché et le niveau de service. Les communautés de vie assistée, selon l’American Health Care Association et le National Center for Assisted Living, coûtent en moyenne 51 600 $ par an, les maisons de soins infirmiers atteignant six chiffres : 93 075 $ pour un espace semi-privé et 105 850 $ pour une chambre privée. Ces prix sont tout simplement hors de portée pour la plupart des ménages, c’est à ce moment-là que Medicaid entre en jeu. Près d’un résident sur six vivant avec une assistance compte sur Medicaid pour payer les services quotidiens, selon le Association américaine des soins de santé.

Feldman suggère aux familles de préparer des documents tels qu’un testament et une procuration. Elle préconise également de travailler avec un conseiller patrimonial pour commencer à déterminer comment les parents ou grands-parents vieillissants peuvent tirer le meilleur parti des actifs qu’ils possèdent déjà. Selon Feldman, les familles peuvent également poursuivre des activités telles que recourir à des hypothèques inversées, vendre leurs polices d’assurance-vie et travailler avec un gestionnaire de soins de vie vieillissant pour discuter de plans de soins de longue durée.

Les ménages qui ont du mal à payer leurs factures de soins aux personnes âgées ont d’autres ressources à explorer. Les individus peuvent trouver du soutien en se connectant avec d’autres personnes dans la même situation pour partager des idées, des conseils et des recommandations. Des forums en ligne comme AgingCare.com et les groupes Facebook regorgent de conseils pour les aînés et leurs familles.

Les ressources supplémentaires incluent Une place pour maman, un site Web qui aide les personnes âgées et leurs familles à accéder à des ressources abordables. Gardez à l’esprit que certaines de ces ressources peuvent n’être disponibles qu’à un coût, selon les services dont vous avez besoin.

Pour économiser quelques dollars, recherchez des organisations locales qui aident les résidents âgés de votre région. Ici à Mooresville, en Caroline du Nord, notre comté Conseil Iredell sur le vieillissement s’est avéré extrêmement précieux pour l’information et les services à petite échelle, tels que le soulagement supplémentaire des gardiens à domicile ainsi qu’un programme de tâches ménagères qui a aidé mes grands-parents. L’administration américaine pour le vieillissement propose une Localisateur de soins aux personnes âgéesqui peut également vous aider à trouver des services et des ressources pour les personnes âgées dans votre région.