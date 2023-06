Les soignants non rémunérés révèlent les choses qu’ils auraient aimé savoir avant d’assumer le rôle

Les soignants non rémunérés ont révélé ce qu’ils auraient aimé savoir à l’avance, notamment comment obtenir un soutien financier, maintenir leur niveau d’énergie et gérer le bilan émotionnel.

Comment devenir un expert multitâche, prendre du temps pour soi et s’occuper des factures d’énergie domestique de quelqu’un d’autre étaient également des compétences que les gens auraient aimé avoir lorsqu’ils ont accepté ce poste.

Une image d’un jeune soignant marchant avec une femme âgée à travers un parc Crédit : Getty

Neuf sur 10 (89 %) des 500 soignants interrogés n’étaient pas préparés au temps et aux efforts qu’ils devraient consacrer à s’occuper d’un être cher.

Et il leur a fallu en moyenne six mois pour intégrer les soins dans leur vie.

Bien que 89% aient déclaré avoir appris quelque chose de précieux de l’expérience et l’avoir appliqué à leur propre vie.

Trois soignants non rémunérés sur quatre (73 %) ont déclaré qu’un compteur intelligent et un affichage à domicile les avaient aidés à gérer les factures d’énergie de quelqu’un d’autre – et un quart en recommanderaient un à d’autres dans la même situation.

Phillippa Brown de Smart Energy GB, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Commencer votre parcours de soins peut être intimidant, mais aussi incroyablement gratifiant.

« Six mois peuvent être longs pour s’installer dans la prestation de soins, avec tant de choses à contrôler et à gérer pour la personne dont vous vous occupez.

« C’est pourquoi il est vital que les soignants non rémunérés sachent quel soutien et quels outils sont disponibles pour les aider.

« Des choses simples comme l’installation d’un compteur intelligent pour la personne dont vous vous occupez pour vous assurer que ses relevés de compteur sont envoyés automatiquement, à l’adhésion à des réseaux de soignants locaux, tout s’additionne et peut rendre la tâche un peu plus facile. »

Près de six personnes sur 10 (58 %) pensent qu’il est « très important » que les aidants non rémunérés soient ouverts et se parlent pour partager des conseils.

Pour 60 % d’entre eux, c’est de ne pas se sentir seuls et 57 % souhaitent se constituer un réseau de soutien solide pour traverser les périodes difficiles.

Un peu plus de la moitié (51 %) souhaitent partager des conseils pratiques qui faciliteront les tâches de soins, et 43 % aimeraient se faire des amis qui sont dans une situation similaire.

Et le meilleur conseil que les soignants donneraient aux autres dans leur situation serait simplement de le prendre un jour à la fois (56 %), tandis que 52 % exhorteraient les soignants à prendre du temps pour eux-mêmes lorsque cela est possible.

Les soignants interrogés ont déclaré qu’ils n’étaient pas préparés pour la quantité de temps et d’efforts Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Un peu moins de la moitié (47 %) affirment que passer du temps de qualité avec la personne prise en charge, et pas seulement pour l’administration ou les tâches, est également important, selon les conclusions de OnePoll.com.

Les soignants ont cité la patience (65%), la force émotionnelle (51%) et l’excellente gestion du temps (34%) comme les compétences les plus précieuses qu’une personne dans leur position puisse avoir.

Et 32 % pensent qu’un compteur intelligent leur a fait gagner du temps dans la gestion des factures d’énergie de leur proche.

Mme Brown a ajouté: « Il ressort clairement de la recherche OnePoll que tant de personnes n’étaient tout simplement pas préparées aux défis d’être soignant, mais aussi la moitié de ceux qui s’occupent de quelqu’un n’avaient pas reçu de conseils de personnes dans des situations similaires.

« J’espère qu’entendre ce qui a aidé les gens à s’épanouir en tant que soignants aidera d’autres personnes qui font de même. »