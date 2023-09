Les soignants latinos sont confrontés à de fortes difficultés financières. Comment se préparer à aider

José Luis Pelaez, Inc. | Getty Images

La prestation de soins peut nécessiter un investissement important en temps et en argent, quelle que soit votre origine, mais les soignants latinos – en particulier les Latinas – ont tendance à avoir des dépenses plus lourdes. Léa est cet article en espagnol ici.] Selon les experts, il vaut la peine d’être conscient de ces effets financiers, car la prestation de soins est une pierre de touche importante dans la culture latino-américaine. On s’attend à ce que les membres de la famille interviennent lorsque quelqu’un a besoin d’aide. « Ce n’est tout simplement pas une chose latine de déposer ses parents ou ses frères et sœurs dans une résidence-services, ce n’est pas dans notre culture », a déclaré Marianela Collado, planificatrice financière certifiée basée à Plantation, en Floride. « Il va de soi que quelqu’un va s’occuper de grand-mère ou de grand-père. »

Bien que prendre en charge des membres de votre famille puisse faire partie du tissu culturel, il est important de vous assurer que vous prenez les mesures nécessaires pour vous installer avant que l’engagement financier ne survienne. « C’est votre truc typique des Latinos : vous ne cherchez pas un logement pour eux, vous cherchez quel membre de la famille va emménager et prendre soin d’eux », a ajouté le CFP. Louis BarajasPDG de Conseillers en patrimoine privé international à Irvine, en Californie.

Les soignants latinos ont une forte pression financière

Les aidants familiaux consacrent en moyenne 26 % de leur revenu annuel aux activités de soins, selon une étude de 2021. rapport par l’AARP. L’organisation appelle cette mesure « tension financière » et la base sur les dépenses liées aux soins par rapport au revenu annuel d’un soignant. Comparés aux autres races et ethnies, les soignants hispaniques et latino-américains subissent la pression financière la plus élevée, a découvert l’AARP, avec des dépenses de soins qui représentent 47 % du revenu annuel. Ventilées par sexe, les femmes hispaniques et latines ont une pression financière de 56 % – plus de deux fois la moyenne globale des soignants et la plus élevée parmi tous les groupes raciaux et ethniques et sexes – tandis que les hommes hispaniques et latinos arrivent en deuxième position avec 38 %, selon l’AARP.

Les soignants hispaniques sont susceptibles de signaler plus d’impacts financiers liés à la prestation de soins que les Blancs non hispaniques, un rapport antérieur de l’AARP trouvé. Ces conséquences peuvent inclure des factures impayées ou payées en retard, un déménagement vers une zone moins chère ou des difficultés à payer des dépenses de base comme la nourriture. De plus, les soignants hispaniques sont plus susceptibles que les Blancs non hispaniques de voir leur travail affecté par la prestation de soins, comme la nécessité de quitter leur travail plus tôt, d’arriver en retard ou de prendre un congé pour prodiguer des soins. Bien que décevantes, de telles informations sont importantes et peuvent servir de sonnette d’alarme pour toutes les parties impliquées. Voici quelques stratégies financières pour mieux vous positionner en tant qu’aidant :

1. Explorez la possibilité de déclarer un membre de votre famille comme personne à charge

Il peut y avoir des avantages financiers à déclarer un membre de la famille dont vous vous occupez comme personne à charge dans votre déclaration de revenus. C’est une stratégie que vous pourriez utiliser aux États-Unis ou pour un parent à qui vous envoyez de l’argent à l’étranger. Les résidents américains qui envoient régulièrement de l’argent à des membres de leur famille au Mexique, par exemple, peuvent être en mesure de les déclarer comme personnes à charge dans leurs impôts en vertu d’un traité entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, a déclaré Barajas, membre du CNBC FA Council. Afin d’être considéré comme une personne à charge, le membre de la famille doit répondre à des qualifications spécifiques concernant son revenu et sa relation avec vous, a déclaré Collado, PDG et co-fondateur de Tobias Financial Advisors. De plus, vous devez prouver que vous fournissez plus de la moitié du soutien financier de la personne pour les dépenses de base. Déclarer un membre de votre famille comme personne à charge peut également ouvrir la porte à la déduction de certains de ses frais médicaux, à condition que vous remplissiez des conditions spécifiques. critèresa déclaré Collado. « Assurez-vous de payer directement ces institutions, comme les médecins ou les hôpitaux », a-t-elle déclaré.

2. Examinez les programmes d’aide locaux ou étatiques

Certains programmes gouvernementaux paient un proche pour s’occuper d’un membre de la famille âgé ou handicapé, ont déclaré Roberto et Amanda Corral de la société de planification des besoins spéciaux Corral Financial Strategies, basée en Californie. Par exemple, la Californie propose des services de soutien à domicile ou IHSSoù un prestataire de soins éligible peut être rémunéré pour ses soins, a expliqué Roberto Corral. Les soignants principaux peuvent également envisager un répit programmes, qui rémunèrent un soignant extérieur ou secondaire un nombre déterminé d’heures par mois pour soulager le travail du soignant principal. « Cela ne leur rend pas d’argent dans leurs poches mais cela les aide à soulager la charge émotionnelle », a déclaré Amanda Corral.

De plus, si votre proche est éligible à Medicaid, selon l’État, il est possible qu’un membre de la famille puisse être payé pour ses services de soins. Découvrir si votre proche est admissible à un programme de soins de longue durée Medicaid qui rémunère les membres de la famille. S’il s’agit d’un vétéran américain, il peut être admissible au Programme de soins dirigés par les anciens combattants.

3. Construisez vos propres filets de sécurité financière