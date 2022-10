Les soignants et leurs proches luttent contre la maladie d’Alzheimer

Hebner a emménagé avec Hayes Bock en 2016, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de déficience cognitive légère. Ils ont essayé mémantine et Aricept, médicaments pour la maladie d’Alzheimer modérée à sévère qui peuvent aider à la confusion et à la perte de mémoire. Aucun médicament n’a aidé et les effets secondaires étaient intolérables.

Aujourd’hui, à 80 ans, Hebner a besoin de soins 24h/24 et 7j/7. Elle ne reconnaît plus sa fille, qui l’appelle parfois “Barbara” au lieu de “Maman”, car Hebner ne répond plus à “Maman” ou “Mère”. Elle a besoin d’aide pour se baigner, mais elle peut toujours s’habiller, même si elle se retrouve avec des vêtements dépareillés et ses chaussures au mauvais pied. Son habitude de lui arracher l’entrejambe en dépend, puis de la rincer une fois a valu une charge de 450 $ au plombier.

Hayes Bock a récemment posté dans un groupe de soutien aux soignants sur Facebook qu’elle ne savait pas ce qui était pire : trouver des matières fécales sur le sol ou être correctement préparée pour les nettoyer, car de tels dégâts se produisent si souvent. Hayes Bock a appris à en rire. « Ce sont les situations laides et difficiles qui font ressortir la patience que vous ignoriez avoir. Ces moments où garder sa dignité devient une priorité absolue », dit-elle. « En tant que soignants, nous sommes considérés comme des rock stars. Si je peux juste nous faire traverser ça avec cette dignité intacte, qu’elle le sache ou non, ce sera une victoire. Pas de rock star ici, juste une fille qui essaie de bien faire avec ma mère.

Au fil des ans, Hayes Bock s’est appuyée sur des soignants rémunérés pour la remplacer lorsqu’elle ne pouvait pas être là. Heureusement, les tentatives d’évasion de Hebner n’incluaient jamais d’errance nocturne, alors lorsque la maison était éteinte le soir, Hayes Bock s’assurait que sa mère était au lit, puis enfermait pour la nuit. En janvier dernier, elle a pu réaménager son horaire de travail pour s’adapter à la prestation de soins. Aujourd’hui, elle travaille de nuit, du jeudi au dimanche, dans son travail d’opératrice de machine dans une usine alimentaire voisine. Pendant qu’elle travaille à l’usine, son mari prend la relève. Hayes Bock rentre du travail vers 7 heures du matin et dort jusqu’à environ 11 heures. Elle surveillera sa mère et la nourrira si elle est réveillée. « Dans ces derniers stades, ils dorment beaucoup. Ensuite, je me rendors jusqu’à environ 15 h 30 et je recommence », dit-elle.