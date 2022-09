Les soies royales feront leur retour dans les courses de chevaux britanniques après la mort de la reine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les célèbres soies royales reviennent dans les courses de chevaux britanniques pour la première fois depuis la mort de la reine Elizabeth II.

Prenant la piste sous la propriété de l’héritier de la reine, le roi Charles III, Educator enfilera les soies violet, rouge et or pour une course à Salisbury jeudi.

Educator sera le premier cheval de ces couleurs depuis qu’Improvise a été battu de justesse à Epsom le 8 septembre – le jour même où la reine est décédée dans son domaine de Balmoral en Écosse.

Tom Marquand, qui montera Educator, a déclaré qu’il aurait des sentiments mitigés.

“Ayant monté pour la reine, ils resteront parmi les moments les plus fiers de ma carrière pendant toute la durée de celle-ci”, a déclaré Marquand. “Courir le premier coureur (pour le roi) est également un moment à chérir.

“Ce sera un jour triste et un jour heureux en même temps.”

Joe Saumarez Smith, président de la British Horseracing Authority, s’est dit ravi que le roi ait pris en charge les intérêts royaux des courses.

“Sa défunte Majesté la reine Elizabeth II a laissé une marque indélébile sur notre sport”, a déclaré Smith, “et son héritage continuera de se faire sentir, non seulement à travers les chevaux qui continueront de courir au nom du roi Charles III, mais aussi ceux elle a élevé qui n’ont pas encore été vus sur l’hippodrome dans les années à venir.”

Le palais de Buckingham a déclaré que les courses de chevaux étaient une passion de toujours pour la reine et que le roi était “ravi d’honorer son héritage”.