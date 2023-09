Les sœurs Williams ont ouvert la voie, déclare Coco Gauff après sa première victoire à l’US Open

Coco Gauff a déclaré que les icônes du tennis Serena et Venus Williams avaient ouvert la voie à son triomphe à l’US Open samedi après que l’adolescente américaine ait remporté son premier titre du Grand Chelem.

La jeune femme de 19 ans originaire de Floride s’est battue pour vaincre Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 au stade Arthur Ashe – où, lorsqu’elle était enfant, elle avait vu les sœurs Williams dominer.

Cette victoire garantit que Gauff verra son nom gravé dans l’histoire du tennis aux côtés d’autres femmes noires américaines pour remporter le titre, telles que les sœurs Williams, Althea Gibson et Sloane Stephens.

« C’est fou. Je veux dire, c’est grâce à elles que j’ai ce trophée aujourd’hui, pour être honnête », a déclaré Gauff à propos des sœurs Williams.

« Ils m’ont permis de croire en ce rêve en grandissant. Vous savez, il n’y avait pas beaucoup de joueurs de tennis noirs qui dominaient le sport. Ce sont littéralement eux dont je me souviens quand j’étais plus jeune.

« De toute évidence, d’autres sont venus en raison de leur héritage. Cela rendait donc le rêve plus crédible. Mais toutes les choses qu’ils ont dû traverser ont rendu la tâche plus facile pour quelqu’un comme moi. »

Gauff a fait référence au boycott du prestigieux tournoi d’Indian Wells par les sœurs Williams pendant 14 ans – en raison de prétendus chahuts racistes et de la pression de Venus Williams en faveur de l’égalité salariale pour les femmes dans les championnats majeurs.

« Vous regardez l’histoire d’Indian Wells, de Serena, de tout ce qu’elle a dû traverser, de Vénus luttant pour l’égalité salariale », a déclaré Gauff.

« Les mots ne peuvent décrire ce que (Serena et Venus Williams) signifiaient pour moi. J’espère qu’une autre fille pourra voir cela et croire qu’elle peut le faire et j’espère que son nom pourra également figurer sur ce trophée. »

La victoire décisive de Gauff la propulsera à un nouveau niveau dans la hiérarchie du sport américain.

Des célébrités hollywoodiennes et des stars du sport telles que les grands de la NBA Kevin Durant et Jimmy Butler étaient présentes pour assister au triomphe de samedi.

Elle a rapidement été bombardée de messages de félicitations de l’ancien président américain Barack Obama et de l’actuel président Joe Biden.

« Félicitations au champion de l’US Open, @CocoGauff », a écrit Obama sur X, l’ancienne plateforme Twitter.

Félicitations au champion de l’US Open, @CocoGauff! Nous ne pourrions être plus fiers de vous sur et en dehors du terrain – et nous savons que le meilleur est encore à venir. — Barack Obama (@BarackObama) 9 septembre 2023

« Nous ne pourrions être plus fiers de vous sur et en dehors du terrain – et nous savons que le meilleur est encore à venir. »

Alors que la poussière retombait après la victoire de samedi, une séquence vidéo de Gauff dansant dans la foule en tant que fan à l’US Open est rapidement devenue virale.

Lorsqu’on lui a demandé quel message elle enverrait à elle-même, elle a répondu : « Je lui dirais de ne pas perdre ce rêve. »

« Cette petite fille, comme si elle avait fait un rêve, mais je ne sais pas si elle y croyait pleinement », a déclaré Gauff. En tant qu’enfant, vous avez tellement de rêves. Vous savez, en vieillissant, parfois, cela peut s’effacer… Je lui dirais de ne pas perdre ce rêve. Continue de t’amuser. »

Gauff a admis qu’elle avait parfois perdu confiance en elle au cours des années qui ont suivi son apparition sur la scène en tant que prodige de 15 ans effectuant une course en profondeur à Wimbledon en 2019.

L’année dernière, elle était bouleversée après avoir perdu sa première finale du Grand Chelem à Roland-Garros. Cette saison, elle a touché le fond après une élimination au premier tour à Wimbledon en juillet.

Cette défaite au All England Club l’a incitée à intégrer le vétéran Brad Gilbert dans son équipe d’entraîneurs. Immédiatement, sa fortune s’est améliorée, avec une victoire à l’Open de Washington en août, suivie d’un premier titre WTA 1000 à l’Open de Cincinnati.

«Vous savez, les gens, je ne sais pas, j’avais juste l’impression que les gens disaient: ‘Oh, elle a atteint son apogée et elle a fini.’ C’était du battage médiatique », a déclaré Gauff à propos de la réaction à sa défaite à Wimbledon.

«Je vois les commentaires. Les gens ne pensent pas que je le vois, mais je le vois », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je sais qui dit du trash et j’ai hâte de regarder sur Twitter en ce moment. »

Gauff a ajouté qu’elle avait utilisé la douleur de sa défaite écrasante en finale de Roland-Garros contre Iga Swiatek l’année dernière – où elle n’avait remporté que quatre matchs en deux sets – pour la pousser à remporter la victoire de samedi.

« Le moment de Roland-Garros, je ne sais pas s’ils l’ont filmé mais j’ai regardé Iga soulever ce trophée, et je l’ai regardée tout le temps. J’ai dit : « Je ne vais pas la quitter des yeux, parce que je veux ressentir ce que cela a ressenti pour elle. »

«C’était comme de la folie aujourd’hui de soulever ce trophée. Cela n’a pas encore été réalisé et je pense que cela le sera probablement dans une semaine environ. »

