Les sœurs scandaleuses de Mitford devraient figurer dans un nouveau drame télévisé et les créateurs promettent “la version non censurée”

DRAMA sait tout sur les spectacles captivants et maintenant il s’y essaie lui-même.

Je peux révéler que la chaîne UKTV célèbre pour ses répétitions sort sa première série originale, intitulée Outrageous.

Les six parties sont basées sur une histoire vraie sur les Mitford, six sœurs anglaises aristocratiques du Northumberland, dont la vie scandaleuse a fait la une des journaux du monde entier dans les années 1930.

Deux des frères et sœurs avaient des penchants d’extrême droite célèbres avec Diana épousant le chef de l’Union britannique des fascistes, Sir Oswald Mosley, tandis qu’Unity s’est impliquée dans la politique nazie et a eu une relation étroite avec Adolf Hitler à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Une source a déclaré: «Le drame envisage de créer son propre contenu depuis des années et sa première offre devait être importante.

“Les patrons pensent que l’incroyable histoire des sœurs Mitford justifiera l’attente et attirera un tout nouveau public pour la chaîne.

“Ce sera vraiment la version non censurée, aucune pierre ne sera laissée de côté.”

Le drame est la maison des rediffusions de drames télévisés classiques et présente actuellement des séries telles que Casualty, All Creatures Great And Small et The Bill.

Outrageous devrait se voir accorder une place de choix dans les programmes et sera probablement la première de nombreuses émissions à être réalisées pour la chaîne.

Le casting n’a pas encore été annoncé, mais l’écrivain Sarah Williams, dont les travaux précédents incluent la série BBC1 Small Island, a déclaré que le fait que les Mitford soient au centre de l’intrigue garantira “c’est une histoire époustouflante” lors de sa diffusion l’été prochain.

Fou, mauvais et dangereux

Elle explique : « Nous avons déjà vu de nombreuses versions fictives de leur vie, mais dans le cas de cette famille, la vérité est vraiment bien plus étrange et plus étonnante que tout ce que vous pourriez inventer.

«Ces six femmes entêtées ont souvent été accusées d’être folles, mauvaises et dangereuses à connaître – et quelques-unes l’étaient – ​​mais ce qu’elles avaient toutes, c’était le courage de leurs convictions et au diable les conséquences. Cela fait une bonne histoire.

TUBE IN POUR LA RÉALITÉ DE C4

CHANNEL 4 aime tellement les émissions de téléréalité qu’il leur a créé une nouvelle maison sur YouTube.

4 Reality a été lancé aujourd’hui sur la plateforme en ligne et accueillera les favoris de la réalité comme Celebs Go Dating.

Il montrera également des épisodes spéciaux complets, des courts métrages sociaux et du nouveau contenu exclusif.

Le premier épisode de la série de rencontres arrivera sur YouTube en même temps que sur All 4, juste après sa diffusion sur E4, afin que ceux qui rattrapent leur retard puissent le faire sur la plate-forme de leur choix.

L’objectif de cette nouvelle « destination réalité » est de toucher un public féminin plus jeune âgé de 16 à 24 ans.

Matt Risley, directeur général de 4Studio, a déclaré : « Les fandoms sont au cœur des stratégies de 4Studio pour atteindre et engager le public numérique.

“4 Reality est le moyen idéal pour exploiter la conversation passionnée qui se déroule déjà autour de certaines de nos émissions de téléréalité les plus importantes et les plus divertissantes sur YouTube.”

VOICI LE JEU DU DEVOIR

Le nouveau drame de PRIME Video s’appelle peut-être The Rig, mais vous seriez pardonné de penser que vous regardiez un mélange de Game Of Thrones et Line Of Duty.

Le nouveau spectacle – qui sort en janvier – est un thriller surnaturel qui se déroule sur une plate-forme pétrolière au large des côtes écossaises, où toutes sortes de choses terrifiantes commencent à arriver à l’équipage.

Ils sont joués par un casting qui comprend Martin Compston, Mark Bonnar et Rochenda Sandall, qui étaient tous dans le drame policier de BBC One Line of Duty.

Pendant ce temps, les stars de Game of Thrones que vous apercevrez incluent Iain Glen et, je peux le révéler en exclusivité, Mark Addy.

De plus, Owen Teale était dans les deux émissions.

C’est donc probablement à lui qu’il revient de faire toutes les présentations le premier jour du tournage.

ISLAND PAIR ARE SO CAMP

Ekin-Su Culculoglu et Davide Sanclimenti ont dû aspirer au luxe de la villa Love Island lors du tournage de leur nouvelle émission de voyage.

Lors de voyages dans les pays natals de l’autre en Turquie et en Italie, le couple est allé camper – où ils n’étaient pas seuls.

Ekin-Su déclare : « Au départ, je ne savais pas quelles seraient les attentes de Davide et je ne savais pas s’il aimerait camper.

« Nous avons entendu dire qu’il y avait des ours et des cochons à proximité.

“Je n’arrêtais pas de dire, ‘Bébé, nous allons aller dans une caravane et rester dans un camping. Comme c’est excitant’.

Dans l’émission – leur premier travail télévisé ensemble depuis qu’ils ont remporté Love Island – ils ont également profité d’un trajet de huit heures en camping-car jusqu’au village familial d’Ekin-Su, Odemis.

Mais plutôt que de finir par s’arracher les cheveux, ils estiment que le long voyage les a rapprochés.

Discutant d’Ekin-Su et Davide: Homecomings, qui a été diffusé hier soir et continue ce soir, elle a ajouté: «Ils disent que les voyages en voiture vous rapprochent. Nous nous sommes tellement amusés à nous amuser.

J’espère qu’ils ont aussi gardé les yeux sur la route.

WINSLET LE GARDE DANS LA FAMILLE

STARRING aux côtés de maman Kate Winslet n’a pas dissuadé Mia Threapleton de recommencer.

La jeune actrice dit que leur chimie naturelle dans le nouveau drame I Am Ruth a facilité le tournage des scènes, ajoutant que l’expérience était “amusante et agréable”.

Mia dit: «Le fait qu’elle soit ma mère, je pense que cela a aidé d’une certaine manière. La chimie, la connexion et le lien émotionnel entre nous en tant que mère et fille très proches l’une de l’autre étaient déjà là.

Dans l’émission, Kate joue maman Ruth et Mia joue sa fille Freya, qui souffre d’une crise de santé mentale.

Le drame de Channel 4 sera diffusé jeudi prochain à 21 heures.