Les fans de DIE HARD de Real Housewives of Beverley Hills sont plus que conscients de la relation enflammée des sœurs Kyle et Kim.

Une minute, ils se disputent, la suivante, ils sont meilleurs amis, mais parlent-ils en ce moment ?

Kyle et Kim Richards sont des sœurs RHOBH[/caption]

Les sœurs RHOBH Kyle et Kim Richards se sont-elles brouillées ?

En juin 2021, on pense Kyle et Kim s’entendent très bien.

Pendant le temps de Kim sur RHOBH des saisons 1 à 5, les sœurs se disputaient constamment, puis se réconciliaient.

Mais il semble qu’ils soient en bons termes en ce moment.

Comme l’a dit un initié Magazine des étoiles que les sœurs « s’entendent en ce moment » et qu’elles s’attendent à ce que Kim fasse une apparition dans la saison 11 de l’émission de téléréalité à succès Bravo.

Kim et Kyle avec leur grande soeur Kathy Hilton[/caption]

Comment Kyle et Kim sont-ils liés à Kathy Hilton ?

Kathy est la demi-soeur aînée de Kyle et Kim du premier mariage de leur mère.

Elle a rejoint RHOBH en tant que femme au foyer à temps partiel pour la saison 11 et s’avère déjà être un ÉNORME succès.

Kathy est mariée à Richard Hilton et ils sont parents de Paris et Nicky Hilton.

Cela signifie que Kyle et Kim sont leurs tantes – quelle famille de showbiz.

Kathy avec sa célèbre fille Paris Hilton[/caption]

Kathy s’est avérée être un grand succès sur RHOBH.

Comme les sœurs Kim et Kyle, elle a commencé à travailler comme actrice et est apparue dans des émissions comme The Nanny and the Professor, Bewitched, Family Affair, Happy Days et The Rockford Files, avant de prendre sa retraite en 1979.

Elle a rencontré l’héritier de l’hôtel Hilton Richard à l’âge de quinze ans alors qu’il fréquentait un lycée privé et ils se sont mariés en 1979.





Quand est-ce que RHOBH passe à la télé ?

Real Housewives est diffusé tous les mercredis à 20 h / 19 h sur Bravo.

Si vous le manquez, vous pouvez le regarder sur Hulu après sa diffusion.

Au Royaume-Uni, vous pouvez l’attraper sur Hayu, le lendemain de sa diffusion aux États-Unis.