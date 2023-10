Les sœurs Quinn mènent York à la rencontre West Suburban Silver – Shaw Local

HILLSIDE – Michaela Quinn, senior à York, n’est pas habituée à avoir sa sœur Maggie à proximité lors des courses de cross-country.

« Habituellement, lors des entraînements, elle me suit, mais elle tombe ensuite un peu », a déclaré Michaela Quinn.

Pourtant, lors de la conférence la plus difficile de l’État samedi, alors que Michaela gagnait, Maggie était juste derrière au Silver Meet de la West Suburban Conference à Proviso West.

Michaela (18: 50,28 pour 3,04 milles) a gagné pour la première fois après avoir terminé deuxième en première année et l’année dernière derrière sa coéquipière diplômée Bria Bennis. Maggie a couru en 18:52.18.

Les Dukes, classés n°1 en classe 3A par ILXCTF.com et MileSplitIL, ont remporté leur quatrième titre d’argent consécutif avec seulement 18 points. Ils ont balayé les quatre premières places et placé les sept coureurs parmi les 12 premiers des 16 individus de toutes les conférences.

« Honnêtement, au début, je me concentrais simplement sur le fait que l’équipe soit la première », a déclaré Michaela Quinn. «Je ne m’attendais pas à ce que (Maggie) reste avec moi et quand je m’éloignais du peloton, c’était bien de voir quelqu’un, ma propre sœur, venir avec moi. C’est vraiment spécial.

Les seniors de York Katherine Klimek (19:03,77) et Anna McGrail (19:05,28) ont terminé troisième et quatrième, la senior Maggie Owens (19:18,26) huitième et les étudiantes de deuxième année GiGi Hill et Sophia Galiano-Sanchez 10e et 12e.

Michaela Quinn et Klimek rejoignent un groupe d’élite de quatre coureurs universitaires de toutes les conférences.

«Je n’ai jamais couru avec (Michaela) comme ça côte à côte. C’était surprenant mais vraiment amusant », a déclaré Maggie Quinn. «Je pensais faire une bonne course. Le simple fait d’avoir confiance en moi m’a vraiment aidé.

Le n° 4/3 Downers North (47) a terminé deuxième, suivi du n° 13/8 Lyons Township (95), du n° 14/20 Hinsdale Central (108), d’Oak Park-River Forest (130) et du n° 21/. 18 Glenbard Ouest (136).

«Les filles ont superbement couru aujourd’hui», a déclaré l’entraîneur de York, Lauren DeAngelis. «Quand j’ai vu les sœurs Quinn (avancer), je me suis dit : ‘Oh, c’est une bataille.’ Michaela ne veut pas que Maggie la batte lors d’un entraînement, lors d’une compétition. Ils ont tous si bien fini.

La junior de Downers North, Alayna Todnem (19: 05,68), la étudiante de deuxième année Lily Eddington (19: 14,83) et la junior Ava Gilley (19: 17,36) ont terminé cinquième à septième et la senior Sarah Paul neuvième.

Il s’agissait de la première course des Trojans depuis la défaite du coureur n°1-2 Kenzie Willard (pied cassé) et la mise à l’écart d’Audrey Casten (hanche) après l’invitation de Twilight à Naperville North le 4 octobre.

Julianne Melby (13e) de LT et Lily Hodneland (14e) et Pola Dygon (16e) de Hinsdale Central faisaient également partie de la conférence.

Chez les garçons, Downers Grove North (37 ans), classé n°1, a remporté son premier titre depuis la saison 2020 affectée par le COVID.

Aden Bandukwala, senior de Hinsdale Central, champion en titre de l’État 3A, a gagné en 15: 57,44.

Bandukwala, qui a remporté l’invitation Twilight par 4,3 secondes, est en pleine forme après deux invitations de septembre terminées dans le top 10.

« C’est toujours une conférence chargée. Je cherchais définitivement à gagner », a déclaré Bandukwala. « J’ai pu affronter DGN, LT et Oak Park (à Twilight), donc j’ai eu un élan. »

Philip Cupial, étudiant en deuxième année de Downers North (16 : 00,47), le champion de deuxième année Argent 2022, a terminé deuxième après que son coéquipier junior Grant Schroder (5e, 16 : 18,95) ait poussé le rythme à mi-course.

« J’étais excité après la course. Toute l’adrénaline m’a vraiment alimenté », a déclaré Cupial. « Quand j’ai vu Aden remporter l’année dernière, cela m’a donné une idée de ce que je pourrais être en novembre. »

Le senior Ryan Eddington (6e, 16:21,10), l’étudiant de deuxième année Will Surratt (9e) et le senior Isaac Moss (15e) faisaient également partie de la conférence.

Les chevaux de Troie en plein essor attendent toujours le retour du senior Caden Weber, un all-stater 2022 avec Eddington.

«Tous les gars ont couru assez solidement», a déclaré l’entraîneur de Downers North, John Sipple. «J’ai vraiment aimé que Grant prenne une chance, une grande course là-bas, et la laisse se déchirer. (Cupial) a fait un excellent travail en couvrant ce mouvement, puis en travaillant quand Aden est parti. J’aime ça. »

Le n°10/16 LT (56) a utilisé sa meilleure course pour devancer le n°6/5 OPRF (68) pour la deuxième place, suivi du double champion en titre et n°19/NR Hinsdale Central (105), York (119) et n° 25/20 Glenbard West (128).

Les seniors LT et les all-staters de retour Cillian Henning (16: 05,26) et Nick Strayer (16: 13,43) ont terminé troisième et quatrième. Les juniors Ben Wuggazer et John O’Halloran ont terminé 10e et 14e. Le junior de York Zach Saltiel (8e) et le senior de Hinsdale Central Maxwell Lowe (12e) faisaient également partie de la conférence.