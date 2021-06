Les sœurs Payne nées aux États-Unis entrent dans l’histoire du Nigeria et affronteront ensemble l’USWNT

Lorsque Nicole Payne est entrée en jeu dans la seconde moitié du match d’ouverture du Nigeria des WNT Summer Series de l’US Soccer, contre la Jamaïque, ni elle ni sa grande sœur Toni Payne n’avaient la moindre idée qu’elles venaient de faire l’histoire.

La paire est devenue le premier groupe de sœurs à jouer ensemble pour l’équipe nationale féminine du Nigeria, et seulement le deuxième groupe de sœurs, après Eberechi et Ugochi Opara, à représenter le pays.

Les sœurs Opara ont joué pour le Nigeria, mais à différentes occasions et n’ont jamais été sur le terrain en même temps, contrairement aux sœurs Payne nées en Alabama, qui ont également partagé le terrain un match plus tard contre le Portugal.

L’attaquant de Séville Toni a déclaré à ESPN: « C’est incroyable d’être les premières sœurs à jouer ensemble sur le même terrain pour l’équipe nigériane.

« Je n’ai pas réalisé avant d’arriver à l’hôtel que Nicole et moi avions accompli quelque chose de grand.

« Il est très difficile d’avoir deux personnes de la maison dans l’équipe nationale, en particulier l’équipe nationale nigériane parce que le programme est tellement compétitif. »

Et maintenant, les deux joueurs, qui ont représenté les États-Unis des niveaux U14 à U20, ont hâte d’affronter leur pays d’origine lors du dernier match du tournoi Summer Series mercredi, à Austin, au Texas.

Toni Payne a fait ses débuts pour le Nigeria en février de cette année et a débuté contre la Jamaïque lors de leur match d’ouverture des Summer Series aux États-Unis. Alex Bierens de Haan/Getty Images

Toni, qui a fait ses débuts avec les Super Falcons en février, a déclaré à ESPN : « Le fait que nous soyons tous les deux ici ensemble dans notre pays d’origine à jouer dans un très gros tournoi est un gros problème pour nous.

« Nous sommes tous les deux très reconnaissants d’avoir eu cette opportunité et nous attendons le match avec impatience, en profitant de chaque seconde et de chaque minute. »

Ce qui est encore plus spécial, c’est qu’ils le feront avec leurs parents dans les gradins du tout nouveau stade Q2, les encourageant comme ils l’ont fait pour les deux premiers matchs.

Toni a ajouté: « Nous étions tellement excités que ma mère et mon père aient pu nous regarder jouer pour la première fois avec l’équipe nationale nigériane, surtout en personne.

« Notre père est très convaincu de notre football, mais la première chose qu’il nous a dite lorsque nous avons appelé après le match était à quel point il était fier d’être ici, et de continuer à travailler, à prier et à nous améliorer. »

C’était une expérience qui n’a presque pas eu lieu. Du moins pas si vite. Nicole, une deuxième défenseure de l’Université de Virginie-Occidentale, ne figurait pas sur la liste originale de 25 joueurs nommée par l’entraîneur Randy Waldrum pour le tournoi.

Mais à la suite des retraits de Patricia George et d’Osinachi Ohale, combinés à des problèmes de voyage pour plusieurs autres joueuses, Waldrum, qui ne se rendait même pas compte qu’elles étaient sœurs, a lancé une invitation au jeune Payne.

L’attaquant nigérian Toni Payne a joué pour les Duke Blue Devils de 2013 à 2016. Andy Mead/YCJ/Icon Sportswire via Getty Images

« J’étais très excitée d’être appelée, je suis très excitée de pouvoir rivaliser avec les joueuses qui sont ici », a déclaré Nicole, 20 ans.

« Je n’aurais jamais cru que j’obtiendrais mon appel si tôt, mais encore une fois, c’est une bénédiction d’être ici et de pouvoir jouer avec ma sœur. »

Les frères et sœurs, qui ont été entraînés par leur père entraîneur de football, ont joué ensemble en grandissant, mais leur écart d’âge de six ans signifiait qu’ils n’avaient jamais joué ensemble dans une équipe compétitive jusqu’à présent.

Toni, qui a 26 ans et est un ancien de Duke University, a déclaré: « C’est quelque chose auquel nous avons définitivement pensé et rêvé. Jouer ensemble n’est vraiment devenu une réalité que lorsque nous avons beaucoup vieilli.

« Nicole et moi avons une différence de six ans, nous sommes donc à des niveaux et à des périodes très différents de notre carrière de footballeur depuis longtemps.

« Mais maintenant, nous sommes beaucoup plus proches au niveau du football, donc une fois qu’elle a pu obtenir l’appel ici, tout est devenu réalité et nous sommes tous les deux très excités d’être ici ensemble, représentant le Nigeria.

« Évidemment, faire une sorte d’histoire est très encourageant. C’est formidable et nous sommes heureux de pouvoir représenter nos parents et de rendre notre famille fière et nous espérons pouvoir continuer à le faire. »

Toni et Nicole Payne ont enregistré une « première » surprenante pour le Nigeria contre la Jamaïque en juin, lorsqu’elles sont devenues les premières sœurs à partager le terrain pour les Super Falcons. Nicole ne faisait pas partie de l’équipe nigériane d’origine. Toni Payne/Instagram

Les espoirs des Super Falcons de remporter le tournoi ont pris un coup avec la défaite 1-0 contre la Jamaïque. Ensuite, le match nul 3-3 de dimanche contre le Portugal signifiait qu’ils n’avaient désormais aucune chance de remporter le tournoi, après les deux victoires des États-Unis.

Le Nigeria n’a jamais battu l’USWNT. Mais avec un entraîneur américain et au moins cinq joueurs du tapis roulant universitaire américain, cela pourrait être une excellente occasion pour eux de le faire.

L’attaquant vedette de Barcelone Asisat Oshoala et le vétéran défenseur Onome Ebi ont rejoint l’équipe samedi soir et ont commencé contre le Portugal, mais ont été forcés de se retirer en seconde période avec ce qui semblait être des crampes. Les responsables de l’équipe disent qu’ils seront aptes à jouer contre l’USWNT et devraient très probablement revenir dans la formation de départ.

Des sources ont déclaré à ESPN que Waldrum, qui a apporté quatre changements à sa formation de départ contre le Portugal, pourrait à nouveau faire bouger les choses mercredi, après deux performances défensives décousues.

Cela pourrait bien voir Nicole, qui est arrivée l’heure passée pour Ebi, faire son premier départ pour les Super Falcons.

Quant à Oyeleke Payne, le père de la femme, il a déclaré à ESPN que tout le coaching qu’il avait fait avec elles lorsqu’il était enfant, toute la conduite et les sacrifices financiers valaient la peine de les voir entrer dans l’histoire.

« Je suis tellement fier d’eux et j’ai hâte de les voir jouer contre les États-Unis, qui sont aussi leur pays », a-t-il ajouté.