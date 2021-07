Les sœurs Ogwumike sélectionnées dans l’équipe provisoire du Nigeria pour les Jeux olympiques de Tokyo

La star de la WNBA, Nneka Ogwumike, fera apparemment une apparition aux Jeux de Tokyo après tout, suite à son omission dans l’alignement de l’équipe américaine. Ogwumike a été inscrite sur l’équipe provisoire de 15 femmes pour l’équipe nationale du Nigeria (D’Tigress), la Fédération nigériane de basket-ball a annoncé mardi.

Ogwumike est rejointe dans l’équipe provisoire par ses sœurs, Chiney des Los Angeles Sparks et Erica, une recrue de la WNBA 2020. Le trio de frères et sœurs pourrait entrer dans l’histoire jouant tous dans la même équipe pendant les Jeux Olympiques, s’ils faisaient partie de l’équipe de 12 personnes (Nneka et Chiney attendent l’approbation de la FIBA ​​pour avoir joué pour l’équipe américaine dans le passé, selon ESPN). Ensemble, ils apportent huit apparitions dans les All-Star, six médailles d’or (FIBA, World University Games, U18), cinq apparitions dans le Final Four de la NCAA, deux prix WNBA Rookie of the Year et plus de 10 distinctions de la NCAA.

Le premier affrontement entre D’Tigress et Team USA aura lieu le mardi 27 juillet dans le groupe B du tour préliminaire.

La soumission de l’équipe de l’entraîneur-chef Otis Hughley Jr. intervient deux semaines après que l’absence de Nneka Ogwumike sur la liste de l’équipe américaine a laissé les fans et les joueurs de la WNBA stupéfaits.

Un habitué de l’équipe américaine – remportant des médailles d’or dans deux Coupes du monde FIBA ​​– le curriculum vitae empilé d’Ogwumike comprend également six apparitions All-Star, quatre sélections d’équipe All-WNBA, quatre apparitions d’équipe All-WNBA All-Defensive et un championnat Euroleague. Elle a participé au camp de l’équipe américaine au cours des cinq dernières années et a été la meilleure buteuse de l’équipe américaine l’an dernier. Ogwumike est également le président de l’association des joueurs de la WNBA.

La liste finale des 12 membres de D’Tigress devrait être annoncée prochainement.

