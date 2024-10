Photo : Les sœurs Kardashian taquinent Kim Kardashian à propos de son nouveau look : Source

Kim Kardashian serait en train de changer de garde-robe pour un look plus sophistiqué.

Un initié au courant de En contact chaque semaine a récemment partagé : « La passion et la volonté de Kim de devenir une véritable avocate sont toujours aussi fortes. »

Ils ont ajouté que « le plan de la mère de quatre enfants est de passer l’examen du barreau en février ».

Selon cette source, la mondaine américaine met tout en œuvre pour passer l’examen de droit. « Elle a une tonne de travail à faire pour se préparer et sait que les chances de réussir du premier coup ne sont pas très élevées », ont-ils ajouté.

« Mais elle est convaincue qu’elle peut y parvenir, alors elle se donne vraiment la peine en ce moment avec ses études », ont-ils fait remarquer et ont partagé qu’elle souhaitait également un look plus professionnel avec son style.

« Ses sœurs la taquinent toutes et l’accusent de vouloir se déguiser en avocate, mais elle ne se laisse pas dissuader », a également déclaré la source.

En conclusion, la source a déclaré : « Elle a l’impression qu’elle doit s’habiller pour le travail qu’elle veut et elle s’amuse à créer son nouveau look. »