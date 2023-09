Les sœurs jumelles Vithya et Nithya Ramraj regardent la gloire des Jeux asiatiques

Nées à quelques minutes d’intervalle, les sœurs jumelles Vithya et Nithya Ramraj vivaient côte à côte dans une auberge de sport, jouaient ensemble et seront à proximité lorsqu’elles représenteront l’Inde aux Jeux asiatiques.

Les jumeaux qui parviennent à faire partie de l’équipe indienne dans n’importe quel sport sont rares, mais Vithya et Nithya, appartenant à une famille pauvre près de Coimbatore au Tamil Nadu, ont fait exactement cela, avec leur mère au foyer qui est à l’origine de leur réussite.

Vithya et Nithya figurent sur la liste du ministère des Sports des 65 athlètes d’athlétisme pour les prochains Jeux asiatiques de Hangzhou. Vithya participera au 400 m haies et Nithya au 100 m haies.

« Nithya et moi sommes des jumeaux et nous nous sommes qualifiés pour les Jeux asiatiques. Notre mère Meena est si heureuse d’apprendre que nous allons ensemble aux Jeux asiatiques », a déclaré dimanche Vithya, qui a couru le 400 m au Grand Prix d’Inde 5, dans une interview à PTI.

«Je suis plus jeune que Nithya, en fait je suis le plus jeune. Nous sommes trois sœurs, la plus âgée est Sathya qui a 27 ans. »

Elle a dit que sa mère était le cerveau derrière les deux jumeaux qui se sont lancés dans ce sport. Son père, un pilote de tempo, était auparavant le seul soutien de famille de la famille. Aujourd’hui, Vithya est une employée des chemins de fer indiens, tandis que Nithya travaille au service de l’impôt sur le revenu.

« Ma mère est juste une femme au foyer et nous faisons du sport grâce à notre mère. Les gens vous ont demandé : vous êtes trois femmes, comment allez-vous survivre. Ma mère a décidé que nous devions faire quelque chose. Alors, elle nous a mis dans une auberge de sport », a déclaré Vithya, 24 ans.

Elle a remporté la médaille d’or au 400 m haies lors de la Coupe de la Fédération en mai et des Championnats nationaux inter-États en juin à Bhubaneswar, où elle a réalisé son record personnel de 56,01 secondes.

Ramraj a terminé quatrième avec un temps de 13,55 secondes.

« Mon préféré est le 400 m plat, mais ensuite, je suis passé au 400 m haies. J’ai également dépassé le temps de qualification du 400 m fixé par la Fédération indienne d’athlétisme, mais mon nom ne figurait pas dans la liste.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi l’athlétisme, elle a simplement répondu : « C’est une chose individuelle. Il s’agit de savoir si un individu est doué pour le sport… »

Nithya a admis que sa sœur jumelle aînée pouvait courir plus vite qu’elle et elle s’est donc lancée dans le 100 m haies.

« Elle est racée (plus rapide), donc elle veut le 100 m haies. Nous sommes semblables mais elle est un peu plus volumineuse que moi. »

Quel est leur objectif commun ?

« Je lui ai dit que nous devions aller aux Jeux asiatiques cette fois. Si nous manquons ces Jeux asiatiques, les prochains auront lieu en 2026 et nous serons peut-être mariés d’ici là. Quelque chose peut arriver, nous pourrions être blessés. J’espère que l’année prochaine également, nous irons ensemble aux Jeux olympiques », a conclu Vithya.

