Les sœurs jumelles de Virginie qui ont épousé des jumeaux révèlent que leurs bébés sont des frères génétiques

Des sœurs jumelles identiques en Virginie ont pris la décision d’épouser des frères jumeaux identiques. Mais ce n’est pas ça, leurs fils sont cousins ​​mais aussi frères génétiques. Ce phénomène rare est connu sous le nom de jumeaux quaternaires. Cela se produit lorsque des jumelles identiques épousent des jumeaux identiques et ont des bébés en même temps. Les jumeaux Briana et Brittnay Deane, 35 ans, inséparables depuis leur naissance, se sont mariés avec les jumeaux Josh et Jeremy Salyers.

Les couples sont maintenant parents de Jax et Jett, qui seraient nés à seulement trois mois d’intervalle. Comme les bébés partagent le même ensemble d’ADN, ils peuvent également être identifiés comme des frères génétiques. Selon le New York Post, il n’existe actuellement que 300 autres familles quaternaires dans le monde. Lors d’une précédente interaction avec NBC, Brittany, mariée à Josh Salyers et mère de Jett, a partagé que la situation unique de leur bébé a rapproché les familles plus que jamais.

Dans une tournure intéressante, les jumeaux partageraient également leur maison et leurs comptes bancaires ensemble. Leur histoire unique qui a suscité une attention massive sur les réseaux sociaux leur a valu 221 000 abonnés sur Instagram. En parlant à Entertainment Tonight, Jeremy a révélé qu’il se sentait également le père de Jett. “J’ai l’impression d’être le parent de Jett et je pense [Josh] ressent la même chose à propos de Jax. Nous élevons les enfants ensemble pour que cela ressemble à une seule unité familiale », a-t-il déclaré. Tout en s’ouvrant sur leur situation familiale unique, Jeremey a révélé que lui et Josh se sont juré qu’ils s’attacheraient à une autre paire de jumeaux. “Nous avons eu la chance de les trouver, nous ne pouvions pas être plus heureux”, a-t-il conclu.

Leur tourbillon de romance a commencé lorsque Briana et Brittany ont rencontré Josh et Jeremy lors d’un festival pour jumeaux en 2017. Il n’a fallu qu’environ six mois aux hommes pour poser la grande question et ils sont restés mariés et heureux depuis. La popularité de leur histoire d’amour était telle qu’elle a été diffusée dans une émission spéciale de TLC, à savoir Notre mariage Twinsane.

Les sœurs jumelles et le frère ont opté pour des robes de mariée identiques car ils se sont dit «oui» l’un à l’autre. La cérémonie a eu lieu à Twinsburg Ohio en août 2018. Deux ans plus tard, en août 2020, ils ont annoncé ensemble la nouvelle de leur grossesse via les réseaux sociaux.

