Combattant UFC Irwin RiveraLes sœurs de la ville s’expriment après son arrestation pour les avoir poignardées dans son appartement de Boynton Beach, en Floride, le jeudi 7 janvier.

Dans une déclaration à E! News, la sœur d’Irwin, Kelly Rivera, dit que son frère n’était pas « dans le bon sens » quand il l’aurait poignardée ainsi que son frère Leslye. «J’étais avec lui toute la semaine et je savais qu’il ne dormait jamais et parfois à peine mangeait», affirme-t-elle. « Il se battait avec quelque chose que nous ne pouvions pas admettre voir et je regrette de ne pas avoir aidé plus tôt. »

Kelly ajoute: « J’ai toujours été sa petite fille et il m’a toujours protégé et a pris soin de moi, c’est pourquoi [I know] il n’aurait jamais dans le bon esprit faire ce que vous pensez tous qu’il a fait. «

Sa sœur, Leslye, le dit également à E! Selon elle, la jeune femme de 31 ans « est tombée dans un état d’esprit instable ».

Selon un rapport d’incident obtenu par E! News, les deux sœurs ont été poignardées plusieurs fois alors qu’elles dormaient chez Irwin. Le service de police de Boynton Beach a déclaré ESPN qu’une sœur reste hospitalisée dans un état stable, tandis que l’autre est dans un état critique.