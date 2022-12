Les sœurs de Sheree Fertuck recherchent toujours la fermeture, la justice 7 ans après la disparition

Le temps peut aider à atténuer le chagrin ressenti après le décès inattendu d’un être cher, mais il peut aussi amplifier la douleur.

Cela fait sept ans que Sheree Fertuck a disparu dans les régions rurales de la Saskatchewan. La police pense que la femme de 51 ans a été assassinée par Greg Fertuck, son ex-mari, le 7 décembre 2015.

Les sœurs de Sheree demandent toujours justice et fermeture. Le procès pour meurtre de Greg est sur le point d’entrer dans sa troisième année et les restes de Sheree n’ont jamais été retrouvés.

“Il est difficile de croire que cela fait déjà sept ans”, a déclaré Teaka White, la sœur de Sheree. “Nous avons plus de réponses que nous n’en avions initialement, mais le fait que le procès soit toujours en cours et qu’il n’ait pas encore été condamné… est-ce que cela va finir ?”

Greg est jugé pour meurtre au premier degré, accusé d’avoir tué Sheree dans la carrière de gravier éloignée près de Kenaston, en Saskatchewan, où ils travaillaient tous les deux.

Il a plaidé non coupable.

Le juge Richard Danyliuk préside le procès, qui a débuté en 2021 à la Cour du banc du roi de Saskatoon. Il a été retardé en raison des épidémies de COVID-19, de la découverte inattendue d’une arme à feu et de Greg qui a renvoyé ses avocats au milieu du procès.

Le mois dernier, il a choisi de se représenter devant le tribunal pour aller de l’avant.

Michelle Kish, une autre des sœurs de Sheree, sait que le processus judiciaire est hors de leur contrôle, mais a déclaré qu’elle n’aurait jamais imaginé que cela durerait aussi longtemps.

“Cela doit se terminer. Je veux dire, ça suffit déjà.” dit Michelle.

Une chronologie créée par la GRC sur l’affaire Sheree Fertuck. (Dan Zakreski/CBC News)

La technique d’enquête utilisée pour arrêter Greg est controversé. La police l’a arrêté en 2019, quatre ans après la disparition de Sheree. Les enquêteurs l’ont pris au piège dans une longue opération policière sous couverture connue sous le nom de “Mr. Big sting”.

Les agents ont passé des mois déguisés, gagnant la confiance de Greg et se faisant passer pour ses copains. La mascarade s’est déroulée après que Greg ait dit à des agents d’infiltration qu’il avait abattu Sheree et jeté son corps dans une zone rurale non loin de la fosse.

Il a tracé la route vers l’emplacement éloigné et boisé, puis les a aidés à chercher.

Ils ne l’ont jamais retrouvée.

Les sœurs de Sheree croient toujours que Greg sait où se trouvent les restes. Peut-être que la police s’est même rendue au bon endroit avec Greg ou après son arrestation, mais il était trop tard pour la retrouver, ont-ils dit.

“C’était en 2019, d’accord, donc je veux dire même quatre ans plus tard, la brousse aurait pu être poussée, aurait pu être brûlée”, a déclaré Teaka.

“Quand vous allez là-bas, comme juste dans la petite zone que je regardais, un buisson est assez similaire à l’autre. Tout se ressemble au bout d’un moment.”

Teaka a dit qu’ils auront besoin de beaucoup de chance pour trouver Sheree, mais ce n’est pas impossible.

Pendant des années, la Couronne a poursuivi sa cause contre Greg sans arme du crime. En 2021, un un couple rural a découvert une arme à feu sous un grain à l’ouest de Saskatoon. La Couronne prétend que c’est l’arme que Greg a utilisée pour tuer Sheree.

“La police ne cherche pas. Je suppose que notre meilleure chance est si des chasseurs ou quelqu’un, quel que soit le propriétaire du terrain où elle se trouve, tombe sur quelque chose”, a déclaré Teaka.

“Nous pouvons toujours espérer qu’une partie d’elle sera peut-être retrouvée un jour.”

Teaka White dit que leur famille lutte toujours pour la fermeture sept ans après l’homicide présumé de sa sœur Sheree Fertuck. Ils n’ont pas retrouvé la dépouille de Sheree et le procès de l’homme accusé de l’avoir tuée se poursuit. (Kendall Latimer/CBC)

Michelle a dit qu’ils voulaient embaucher une équipe de recherche canine privée, mais le moment n’a pas fonctionné. Ils ont même consulté des médiums sans succès.

“La fille avec qui j’étais – nous sommes sortis plusieurs fois”, a déclaré Teaka. “Elle a dit ‘Je vois Sheree partout.’ Elle se retourne et dit : “Je la vois partout.””

Michelle a dit qu’un autre médium a entendu Sheree dire “arrête de me chercher. Tu ne me trouveras pas.”

Un marqueur montre où la police a recherché Sheree Fertuck après l’arrestation de Greg en juin. (Victoria Dinh/CBC)

Au procès, la Couronne a présenté tous ses éléments de preuve, donnant un meilleur aperçu des derniers jours de Sheree et de l’ampleur de la piqûre utilisée pour obtenir les aveux de Greg.

Teaka et Michelle ont assisté au tribunal. Pour eux, l’une des parties les plus difficiles a été d’entendre les enregistrements de Greg parler de la mort de Sheree.

“Il est tellement calme : il vient de faire ceci. Il vient de faire cela. Il était tout simplement trop factuel, et aucun remords. Comme doo-doo-doo, c’est ce que j’ai fait”, se souvient Michelle.

Greg nie maintenant cette version des événements, mais à l’époque, il a décrit avoir tiré deux fois sur Sheree, puis a agi en lui tirant à l’épaule puis à l’arrière de la tête.

“C’était déchirant”, a déclaré Michelle. “Je pense toujours à Sheree à ce moment-là, à ce qu’elle a dû ressentir.”

“Je souhaite juste quand il a eu l’arme, quand [Sheree] l’a vu prendre l’arme, qu’elle serait juste montée dans le camion et l’aurait renversé ou aurait fait quelque chose, mais je suppose qu’elle ne pensait pas honnêtement qu’il allait tirer”, a déclaré Teaka.

Teaka et Michelle essaient de ne pas s’attarder sur ces idées. Le juge présidant l’affaire doit encore décider si l’une des révélations de Greg sera admissible au procès proprement dit.

À ce jour, ils ont été présentés comme éléments de preuve dans une série de voir-dire – des procès dans le cadre de procès qui ont lieu pour déterminer l’admissibilité.

Au fil du temps, les sœurs ressentent le plus l’absence de Sheree pendant les vacances et les anniversaires, ou lorsqu’un moment aléatoire déclenche un souvenir.

Teaka ne peut s’empêcher de penser à Sheree lorsqu’elle fait un barbecue.

“J’étais à la ferme une fois et elle ne faisait pas beaucoup de barbecue,” Teaka s’arrêta en riant.

“J’ai dit ‘allez allumer le barbecue’, alors elle y est allée.”

Alors…Pan!

“” Oh, ça ne s’est pas très bien passé “”, se souvient Teaka en disant Sheree en rentrant dans la maison.

“‘Eh bien, espèce d’idiot, dis-je, ‘n’as-tu pas ouvert le couvercle du barbecue ?'”

Les cheveux roussis de Sheree en disaient assez. Ils ont ri ensemble.

Teaka et Michelle rient encore des bons moments, mais ils n’ont que des souvenirs de colère.

« Si seulement nous savions… » Michelle s’interrompit. “J’aurais appelé Sheree plus souvent ou je me serais réuni plus souvent.”

Sheree Fertuck avec sa sœur Michelle Kish à Kenaston. (Soumis par Michelle Kish)

La mort peut être plus facile à digérer lorsqu’elle est causée par la vieillesse ou la maladie, ont déclaré les sœurs. Quand quelqu’un disparaît, il n’y a aucune chance de résolution ou d’adieux.

“Elle était juste honnêtement là un jour, pas le lendemain”, a déclaré Teaka.

Sheree Fertuck était mère de trois enfants et grand-mère d’un enfant lorsqu’elle a disparu en 2015. (Soumis par Juliann Sorotski)

Teaka le décrit comme terrible tout autour, mais surtout pour les enfants de Sheree et Greg, qui sont maintenant adultes.

“J’espère juste qu’en avançant, leur vie pourra être… ils pourront trouver le bonheur”, a déclaré Michelle.

“Peut-être qu’une fois le procès terminé, cela pourrait aussi aider les enfants, car ce n’est pas suspendu au-dessus de leur tête [then]”, a ajouté Teaka.

Les sœurs veulent que justice soit rendue à Sheree. Ils veulent que Greg soit enfermé pour le restant de ses jours. Mais plus que tout, ils veulent pouvoir mettre au repos la dépouille de Sheree.

“J’ai besoin de ce dernier lieu de repos, de ce dernier adieu, pour être en paix, sachant qu’elle est en paix”, a déclaré Teaka.