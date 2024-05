Les sœurs de Nicole Brown Simpson réagissent à la mort d’OJ Simpson

« C’est une personne qui est dans notre vie depuis très longtemps, qui a fait des ravages dans notre famille. C’est comme la fin d’un chapitre », ont partagé les sœurs de Nicole, Denise, Dominique et Tayna Brown.

Les trois sœurs de Nicole Brown Simpson s’expriment suite au décès de JO Simpson.

Plus d’un mois après la star d’JO mort d’un cancer à l’âge de 76 ans, Denise, Dominique et Tanya Brown s’est assis avec Personnesoù ils ont partagé ce qu’ils ressentaient après le décès de leur ancien beau-frère.

« C’est très compliqué », a déclaré Dominique au média.

« C’est une personne qui fait partie de notre vie depuis très longtemps et qui a fait des ravages dans notre famille. C’est comme la fin d’un chapitre », a ajouté Tanya.

La famille d’OJ confirmé la nouvelle via X le mois dernier, écrivant : « Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson, a succombé à son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants. Pendant cette période de transition, sa famille vous demande de respecter ses souhaits en matière d’intimité. et la grâce. »

En février, Simpson a nié avoir été soigné dans un établissement de soins palliatifs pour un cancer de la prostate, mais n’a pas évoqué son diagnostic. En 2023, il a cependant déclaré avoir « attrapé un cancer », sans préciser de quel type. À l’époque, il a déclaré qu’il avait subi une chimiothérapie.



Alors qu’OJ est devenu célèbre à la fin des années 70 et tout au long des années 80 en tant que star du football à la télévision, il a fait la une des journaux après le décès de son ex-femme. Le 12 juin 1994, Nicole, 35 ans, et son ami Ron Goldman, 25 ans, ont été retrouvés sauvagement assassinés dans la cour de son appartement de Los Angeles.

Bien qu’OJ ait été acquitté des doubles meurtres lors du procès qui a fait la une des journaux en octobre 1995, l’ancienne star du football a été jugée responsable de leur mort en 1997 dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée intenté par les familles Brown et Goldman.

En repensant à la relation de leur sœur avec OJ, Denise et Dominique ont déclaré au média que lorsqu’ils ont rencontré l’athlète alors marié pour la première fois en 1977, ils le considéraient uniquement comme « son petit ami », mais cela n’a pas pris longtemps pour Nicole et sa famille. pour se laisser emporter par le célèbre porteur de ballon des Buffalo Bills.

« Il a effectué un touché et il nous a tous regardés », a déclaré Dominique, se souvenant d’une invitation d’OJ. « Je me suis dit : ‘Wow, regarde ce type. Il est incroyable.' »

Mais les bons moments ont vite tourné au mauvais.



« L’enfer s’est déchaîné quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là », a déclaré Denise, affirmant qu’OJ « a flippé » après avoir vu Nicole embrasser un ami commun sur la joue pendant le match. « Il l’a fait pleurer à l’étage dans la salle de bain. Il a dit : ‘Tu m’as embarrassée' », a-t-elle affirmé.

Lorsque Nicole est tombée enceinte de l’enfant d’OJ, Dominique a déclaré que cela avait commencé ce qu’ils espéraient être un meilleur chapitre pour le couple. « Cela lui a simplement ouvert davantage le cœur, a déclaré Dominique. « Je pense qu’elle pensait que tout serait différent d’avoir un enfant. »

Ce n’était pas le cas, Denise affirmant que la tension à la maison n’avait fait qu’empirer.

« Elle était enceinte et il la traitait de gros cochon », a-t-elle déclaré à propos du traitement présumé de sa sœur, qui a fini par accueillir deux enfants avec OJ, sa fille Sydney, aujourd’hui âgée de 38 ans, et son fils Justin, âgé de 35 ans.



Alors que Denise et Dominique étaient au courant de la nature instable des choses entre Nicole et OJ, Tanya a déclaré à People qu’elle n’avait appris l’étendue de la violence que pendant la piste.

« Je regardais les photos, puis je l’ai regardé, et je me souviens avoir dit : ‘Comment peux-tu faire quelque chose comme ça à quelqu’un que tu aimes ?' », a déclaré Tanya, se souvenant de photos de Nicole battue et contusionnée qui ont été présentées au tribunal. .

En apprenant le décès de sa sœur, Denise a déclaré qu’elle savait instantanément qui était responsable.

« Au moment où ma mère a reçu l’appel téléphonique, j’ai entendu des cris depuis la chambre de mes parents », se souvient Denise. « C’était déchirant. J’ai attrapé le téléphone et le détective a dit : ‘Votre sœur a été tuée.’ J’ai dit : ‘Oh mon Dieu, il l’a fait, il l’a finalement fait.’ Je savais dans mon cœur [it was O.J.] ».

Tanya, quant à elle, a souligné les preuves ADN – y compris le sang trouvé dans la Ford Bronco blanche d’OJ et chez lui – mais Dominique a refusé de partager ses réflexions sur la culpabilité d’OJ.

« À cause des enfants, je ne vais pas répondre », a déclaré Dominique à propos de sa nièce et de son neveu, qui dormaient à l’étage chez leur mère au moment de son meurtre.

Lorsqu’elles pensent à Nicole aujourd’hui, les sœurs Brown se disent reconnaissantes pour la période de paix qu’elle a connue avant le meurtre, après sa séparation d’OJ en 1992.

« Ce que personne ne sait qu’elle a vécu avant sa mort, c’est la liberté », a déclaré Dominique. « Il y avait cette légèreté chez elle. Elle brillait. »



« Je suis tellement contente qu’elle ait passé un bon moment ces deux dernières années de sa vie. Je ne peux pas la ramener, alors pourquoi ne pas essayer de voir les choses comme ça ? » » ajouta Tanya.

Ils prévoient de se souvenir de sa vie et de son meurtre ultérieur dans une nouvelle émission spéciale Lifetime, diffusée à l’occasion du 30e anniversaire de sa mort.

La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpsonqui sera diffusé les 1er et 2 juin, présente des interviews de 50 personnes, dont les sœurs de Nicole, d’autres membres de la famille et amis, ainsi que des images inédites d’elle.