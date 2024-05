Les sœurs de Nicole Brown Simpson font le point sur ses enfants et ceux d’OJ Simpson et réagissent à sa mort (exclusif)

À la suite du double meurtre brutal de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman, dans la nuit du 12 juin 1994 – avec une grande partie de l’Amérique et au-delà, convaincue sans ambiguïté jusqu’à ce jour que le meurtre était dû aux mains de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman. de JO Simpson — la famille Brown a déployé des efforts colossaux pour protéger les deux jeunes enfants de l’ancien couple que s’est-il passé cette nuit-là et dans les années suivantes.

Les enfants de Nicole et OJ – Sydney et Justin – n’avaient que 8 et 5 ans et dormaient profondément à l’étage de la maison de leur mère à Brentwood, en Californie, lorsqu’elle a été poignardée à mort. Nicole avait 35 ans. Ronald a subi des coups de couteau tout aussi brutaux. Il avait 25 ans. Mais comme un troupeau formant un cercle protecteur pour protéger ses petits du mal, la famille Brown a rassemblé ses forces au milieu de circonstances horribles et s’est ralliée aux deux enfants et les a vaillamment tenus à l’écart des feux de la rampe.

Rachel Smith d’ET s’est entretenue avec les trois sœurs de Nicole — Denise, Dominique et Tanya — avant le 30e anniversaire de la mort de Nicole, qui fait l’objet d’un nouveau documentaire Lifetime, La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpsonun événement de deux nuits dont la première aura lieu le 1er juin.

Le trio s’est confié à ET sur la façon dont la famille Brown a protégé Sydney et Justin du cirque médiatique, comment ils ont réagi à la mort d’OJ et comment les enfants – maintenant adultes avec leur propre famille – font face à toutes ces années après la mort de Nicole. et les JO mort subite le 10 avril suite à une bataille contre le cancer. Il avait 76 ans.

« Eh bien, heureusement, nous vivions dans une communauté et avons en quelque sorte créé une bulle autour des enfants », a déclaré Dominique à ET. « Notre quartier, Safeway, le supermarché, n’affichait pas les magazines. »

Dominique dit que le supermarché ne s’est pas contenté de vendre des magazines. Ils ont retiré les magazines à potins – recouverts des visages de Nicole et OJ – des étagères. Ce petit effort a donné aux enfants, pendant un bref instant, un certain sentiment de normalité.

« Pas de ragots. Pas de battage médiatique », a-t-elle ajouté.

OJ Simpson et sa seconde épouse, Nicole Brown, avec leurs enfants, Sydney et Justin, lors de la première de « Naked Gun », le 16 mars 1994 à Los Angeles, en Californie. – Getty

Mais il restait le problème des équipes de tournage entourant la maison avides du prochain scoop, ou des hélicoptères des informations télévisées survolant la maison. La famille ne pouvait rien y faire, mais elle a trouvé un moyen de fortifier la bulle.

« Nous mangions ensemble, nous faisions des choses en famille », raconte Dominique. « Nous faisions des matchs. Nous jouions au kick the can dans la rue. Je veux dire, nous avions l’habitude de faire des choses comme ça. »

Comme si les mises à jour constantes de l’actualité – de la couverture des meurtres à la tristement célèbre course-poursuite du Ford Bronco blanc d’OJ sur des autoroutes désespérément vides à travers Los Angeles – n’étaient pas assez accablantes, il y avait aussi ce qu’on appelle « Le procès du siècle« , qui a également recueilli une couverture médiatique à travers le pays. Le procès, qui a duré près d’un an, est rapidement devenu l’un des événements les plus médiatisés de l’histoire américaine.

Mais les Browns avaient un plan pour lutter contre cette couverture médiatique.

« Nos téléviseurs étaient tous tournés vers des magnétoscopes, sauf celui de mon père », explique Denise, faisant référence à son père, Louis Hezekiel Brown. « Il voulait voir ce qui se passait aux informations, mais tous les autres téléviseurs étaient tous des magnétoscopes donc les enfants ne voyaient rien. »

Nicole Brown Simpson. – Famille Brown/Vie

OJ Simpson et Nicole Brown Simpson lors d’une soirée en 1993 à New York. – Getty

Ces jours-ci, Sydney et Justin – désormais âgés respectivement de 38 et 35 ans – font profil bas. Ils espèrent que cela continue ainsi dans un avenir prévisible.

« Ils ont leur propre famille », explique Dominique, qui ajoute qu’elle entretient des contacts très étroits avec eux. « Ils mènent une vie normale. Ils veulent qu’on les laisse seuls et ils ont leurs propres enfants. »

« S’il vous plaît, laissez-les tranquilles », plaide Denise. « Ils veulent juste vivre une vie normale et heureuse. Ils n’ont pas de deux parents. C’est difficile pour eux. C’est triste. Je ne sais pas si c’est dur, mais c’est triste pour eux. Et je pense que leur vie privée est importante. pour eux. »

Les sœurs disent qu’elles ne savent pas si Sydney et Justin regarderont le documentaire en deux parties Lifetime.

« J’ai des sentiments mitigés à ce sujet parce que c’est tellement bon. Tant de belles histoires sur maman », dit Tanya. « Mais ensuite, ils vont découvrir à quel point il était un horrible père, quel horrible mari, quel horrible être humain. Et c’est comme, je ne sais pas s’ils ont une bonne ou une mauvaise perception de lui. Je’ Je ne suis pas vraiment en contact avec eux, mais je pense que cela me ferait un peu mal s’ils avaient une si bonne relation avec papa et que tout d’un coup, ils voient cela et voient une personne totalement différente. «

Cela étant dit, Denise partage que, même si Sydney et Justin ne se connectent pas, Lifetime a eu la gentillesse de rassembler une bobine des meilleurs moments de Nicole pour que les enfants puissent en profiter.

Nicole Brown Simpson. – Getty

L’ancienne star de la NFL et personnalité publique controversée a laissé derrière elle quatre enfants adultes, qui étaient à ses côtés au moment de sa mort. Il a épousé sa première femme, Marguerite Whitley, quand il avait 19 ans, en 1968. Ensemble, l’ancien couple a accueilli trois enfants : sa fille Arnelle, 55 ans, son fils Jason, 53 ans, et une fille, Aaren, décédée alors qu’elle avait à peine un an après s’être tragiquement noyé dans la piscine familiale.

OJ a rencontré sa deuxième épouse, Nicole, alors qu’il était encore marié à Marguerite, en 1977. OJ et Marguerite ont divorcé en 1979 et il a continué à sortir avec Nicole jusqu’à ce qu’ils se marient en 1985. Ensemble, ils ont accueilli Sydney et Justin. Nicole a demandé le divorce d’OJ en 1992.

Environ trois ans plus tard, plus de 150 millions de téléspectateurs à l’écoute alors qu’OJ a été acquitté des doubles meurtres, bien qu’un jury ait déclaré à l’unanimité OJ responsable de la mort de Nicole et Ron en 1997. OJ est décédé en raison d’une somme d’argent importante aux familles Brown et Goldman après qu’un jury de procès civil lui ait ordonné de payer 33,5 $. millions, qui, avec les intérêts des 27 dernières années, a grimpé à plus de 100 millions de dollars.

L’avocat d’OJ a depuis déclaré qu’il inviterait un représentant juridique des Goldman à examiner ses conclusions sur la succession de la défunte star de l’USC alors qu’il calcule sa valeur. L’avocat d’OJ, Malcolm LaVergne, a ajouté : « Nous pouvons résoudre ce problème de manière calme et impartiale. »

OJ Simpson avec ses enfants – Justin et Sydney – lors des funérailles de leur mère assassinée, Nicole Brown Simpson, le 16 juin 1994 à Los Angeles, en Californie. – Getty

OJ Simpson au soi-disant « Procès du siècle ». – Getty

Près de deux mois après sa mort, les sœurs ont réagi au décès d’OJ.

« J’étais triste pour les enfants, mais là encore, je pense que c’était des émotions mitigées », partage Dominique. « C’est compliqué. C’est la fin de ce que nous espérons ou pourrait être la fin d’un énorme chapitre de notre vie. C’est quelqu’un qui était dans notre famille depuis de très nombreuses années. Je veux dire, cela fait 50 ans ou quelque chose comme ça. Presque 50 ans parce qu’ils étaient ensemble et puis 30 ans se sont écoulés. Donc c’était compliqué, mais là encore, c’était très, très triste parce que maintenant les enfants n’avaient plus de parents.

Denise a ajouté : « J’étais vraiment heureuse. J’étais heureuse de l’entendre parce que nous avions ce genre de relation, vous savez, ce n’était pas une bonne relation dès la première fois que je l’ai rencontré. Alors, quand Nicole était heureuse, j’étais très heureuse pour elle. Et c’est tout ce qui comptait pour moi, que Nicole soit heureuse. Pour moi, c’était probablement un peu plus tendu avec les enfants parce que je sortais et parlais de violence domestique et je parlais de leur père. pour le faire. Je devais le faire pour elle, je devais le faire pour toutes les autres Nicole qui existent.

La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson diffuse la partie 1 samedi, suivie de la partie 2 dimanche sur Lifetime.

CONTENU CONNEXE :