Les sœurs de Nicole Brown Simpson font le point sur elle et les enfants d’OJ

JO Simpson rencontré Nicole Brun en 1977 et a divorcé de sa première femme, Marguerite, en 1979. Il a épousé Nicole le 2 février 1985; leur fille Sidney est né huit mois plus tard et son fils Justin est né en 1988.

« Vous ne faites jamais rien », a déclaré Nicole à la police lorsqu’ils sont arrivés au domicile des Simpson au 360 N. Rockingham Ave. dans le quartier chic de Brentwood à Los Angeles, répondant à un appel pour violence conjugale aux petites heures du matin du 1er janvier 1989. selon les rapports de cette nuit-là. « Tu ne fais jamais rien. Tu fais ton coming out. Tu es venu ici huit fois. Et tu ne fais jamais rien à son sujet. »

Simpson a insisté sur le fait qu’il n’avait pas battu Nicole, mais qu’il l’avait simplement poussée hors du lit. Puis, on lui a dit qu’il devait accompagner les policiers au poste de police, il est parti à la place. Quelques jours plus tard, Nicole s’est rendue au commissariat et a dit qu’elle ne voulait pas vraiment qu’ils engagent des poursuites, mais qu’elle a consenti à une médiation hors tribunal.

Le 24 mai 1989, Simpson a été condamné à 24 mois de probation, condamné à effectuer 120 heures de travaux d’intérêt général et à payer des amendes totalisant 470 $, et on lui a dit de suivre des conseils deux fois par semaine (il a été autorisé à le faire par téléphone) après avoir plaidé pas de contestation des délits de violence domestique.

Nicole a finalement déménagé avec Justin et Sydney et a demandé le divorce en février 1992. Ils se sont mis d’accord en octobre, OJ acceptant de lui verser une somme forfaitaire de 433 750 $, plus 10 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants, et elle a conservé le titre d’un bien locatif. . Elle a finalement acheté un condo au 875 S. Bundy Drive à Brentwood et y a déménagé en janvier 1994.

Pendant tout ce temps, Simpson la menaçait alternativement et essayait de se remettre ensemble. Selon les procureurs et les témoins, OJ s’était tenue dehors et avait regardé par sa fenêtre à plusieurs reprises, notamment une fois alors qu’elle avait des relations sexuelles avec son petit ami. Par Jeffrey Toobinle livre de 1996 La course de sa viedans un journal du 3 juin 1994, Nicole a détaillé une menace récente de Simpson : « ‘Tu m’as raccroché au nez la nuit dernière, tu vas payer pour cette salope… Tu penses que tu peux faire n’importe quoi ce que tu veux, tu l’as bientôt [sic]… » et ainsi de suite.

Elle a appelé un refuge pour femmes battues à Santa Monica le 7 juin 1994 pour se plaindre du fait que son ex la traquait. Cinq jours plus tard, elle était morte.