Les sœurs de Nicole Brown Simpson espèrent que le film fera la lumière sur la violence domestique | JO Simpson

JO Simpson Un nouveau documentaire raconte l’histoire d’une femme maltraitée émotionnellement et physiquement par son mari OJ Simpson, qui a été acquitté de son meurtre. jeu. 30 mai 2024 06h00 HAE

Les sœurs de Nicole Brown Simpson espèrent un prochain documentaire sur la victime qui a été battue et traquée par son ex-mari JO Simpson jette un nouvel éclairage sur les ressources destinées aux victimes de violence domestique, ont-ils déclaré mercredi.

«J’ai posé à Nicole toutes les mauvaises questions», a déclaré Denise Brown Matins CBS. « J’ai dit : « Pourquoi ? Pourquoi es-tu avec lui ? Et ce sont les questions que vous ne voulez pas poser à une victime de violence domestique. Vous voulez apporter votre soutien. Vous voulez écouter.

Denise, Dominique et Tanya Brown ont parlé à l’émission d’information avant la première samedi soir de la série documentaire en quatre parties The Life and Murder of Nicole Brown Simpson.

La série documentaire Lifetime arrive 30 ans après que Nicole Brown Simpson et son ami Ron Goldman ont été poignardés à mort devant chez elle à Los Angeles.

Fonctionnaires inculpés JO Simpson avec meurtre dans les doubles meurtres, mais dans le soi-disant « procès du siècle », un jury l’a acquitté. Il a ensuite été reconnu responsable des deux décès dans le cadre d’une affaire civile.

De nombreux documentaires se sont concentrés sur les spécificités du crime, ses conséquences et ses implications sur la carrière de Simpson, joueur de football professionnel et acteur à succès. Mais la vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson cherche à raconter l’histoire de la femme abusée par OJ Simpson avant d’avouer son meurtre.

« Humanisons Nicole », a déclaré Denise Brown à CBS en référence au but de la série. « Laissons la voix de Nicole se faire entendre. Racontons son histoire – racontons-la au monde. Faites que les gens sachent qui était vraiment Nicole.

Selon Lifetime, 50 participants au documentaire offrent l’un des récits les plus complets à ce jour sur la vie et la mort à 35 ans de Nicole Brown Simpson, mère de deux enfants.

« Elle était une fille de plage, puis elle a eu des enfants et elle aimait ses enfants », a déclaré Dominique Brown à CBS. « Aller à des récitals, faire des choses avec les enfants et la famille et tout ça – je pense que cette aisance lui est revenue, et j’adore ça.

« Nous aimerions nous souvenir de Nicole souriante. »

Les sœurs ont déclaré qu’elles espéraient qu’en apprendre davantage sur elle motiverait les téléspectateurs à faire du bénévolat dans les refuges pour victimes de violence domestique et à être conscients de la honte ressentie par de nombreuses survivantes de tels abus.

Les sœurs Brown ont déclaré que c’était un processus épuisant pour faire de la série une réalité.

« Je suis repartie très en colère parce que je n’avais aucune idée à quel point il était une personne horrible pour elle », a déclaré Tanya Brown à propos d’OJ Simpson.

JO Simpson décédé d’un cancer le 10 avril. Il avait 76 ans et n’avait payé qu’une fraction des plus de 33 millions de dollars qu’il avait été condamné à verser aux familles de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman pour leurs meurtres.

• Aux États-Unis, le ligne d’assistance téléphonique pour la violence domestique est le 1-800-799-SAFE (7233). Au Royaume-Uni, appelez le service national ligne d’assistance pour la violence domestique au 0808 2000 247, ou visitez Aide aux femmes. En Australie, le national service de conseil en matière de violence familiale est au 1800 737 732. D’autres lignes d’assistance internationales peuvent être trouvées via www.befrienders.org