Les sœurs de Nicole Brown Simpson dans une série documentaire 30 ans après son meurtre : « Humanisons Nicole »

Le mois prochain marquera les 30 ans de Nicole Brown Simpson a été retrouvée morte devant son domicile à Brentwood, en Californie.

Ex-mari de Brown Simpson et ancienne star de la NFL JO Simpson a été acquittée du meurtre de Brown Simpson et de son ami Ron Goldman, dans ce qui a été surnommé le «procès du siècle » Simpson, décédé en avril, a ensuite été reconnu responsable de leur mort par un jury lors d’un procès civil. Personne d’autre n’a été jugé pour les meurtres.

Aujourd’hui, ses sœurs — Denise, Dominique et Tanya — et plusieurs de ses proches s’expriment dans une nouvelle série documentaire en quatre parties : « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson« .

« En fait, j’ai entamé des conversations il y a 10 ans pour le 20e anniversaire, et ensuite cela ne me semblait pas bien », a déclaré Denise Brown, la sœur de Brown Simpson. « Et donc nous avons essayé le 25e anniversaire et cela ne nous a pas semblé bien non plus. Et puis j’ai demandé à mes sœurs, j’ai dit : ‘Vous voulez faire quelque chose ? Humanisons Nicole. Laissons la voix de Nicole être entendue. racontons son histoire, racontons-la au monde. Laissons les gens savoir qui était vraiment Nicole.' »

Denise Brown a déclaré dans une interview sur « CBS Mornings » qu’au cours du processus de création du documentaire, ils ont appris des choses sur leur sœur qu’ils ne savaient pas.

« Il y a des choses difficiles dans ce documentaire, et il y a des choses que nous avons apprises dans ce documentaire qui nous ont un peu pris comme ‘Whoa’, nous avons été choqués aussi. Donc, c’était une expérience d’apprentissage pour nous. Ça va être une énorme expérience d’apprentissage pour que le monde puisse apprendre à connaître Nicole.

Selon Durée de viele documentaire met en scène 50 participants, qui en révèlent davantage sur la vie et le meurtre de Brown Simpson à l’âge de 35 ans.

« En regardant et en écoutant ce documentaire, je suis repartie très en colère parce que je n’avais aucune idée à quel point il était une personne horrible pour elle », a déclaré Tanya Brown à propos d’OJ Simpson.

Les sœurs espèrent également que la série documentaire apportera un nouvel éclairage sur les ressources nécessaires aux victimes de violence domestique. Denise Brown a encouragé les gens à s’impliquer en faisant du bénévolat dans des refuges pour victimes de violence domestique et à être conscients de la honte liée au fait d’être une survivante de violence domestique.

« J’ai posé à Nicole toutes les mauvaises questions », a déclaré Denise Brown. « J’ai dit : ‘Pourquoi ? Pourquoi es-tu avec lui ?’ Et ce sont les questions que vous ne voulez pas poser à une victime de violence domestique. Vous voulez apporter votre soutien. Vous voulez écouter. »

À travers le chagrin et la tragédie, les sœurs de Brown Simpson ont essayé de se souvenir de leur sœur comme étant insouciante.

« Elle était une fille de plage, puis elle a eu des enfants, et elle aimait ses enfants, et je pense qu’elle a ressenti cela au cours des deux dernières années de sa vie », a déclaré Dominique Brown. « Je pense que la liberté a réapparu… en la voyant pendant cette période, courir, être avec ses enfants, aller à des récitals, faire des choses avec les enfants et la famille et tout ça. Je pense que cette aisance lui est revenue, et j’adore ça. Nous aimerions nous souvenir de Nicole souriante.

