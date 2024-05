Les sœurs de Nicole Brown brisent leur silence avant le nouveau documentaire explosif marquant les 30 ans du meurtre brutal

Par Germania Rodriguez Poleo pour Dailymail.Com





Les sœurs de Nicole Brown Simpson ont rompu leur silence près de trois décennies après son meurtre pour un nouveau documentaire Lifetime.

La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson, dont la première aura lieu le 1er juin, explorera la vie et l’horrible meurtre en 1994 de la mère de deux enfants, connue pour sa relation mouvementée avec OJ Simpson, qui a été acquitté de manière controversée pour son meurtre.

Ses sœurs Tanya, 54 ans, Dominique, 59 ans, et Denise, 66 ans, se sont entretenues avec PERSONNES pour expliquer pourquoi ils ont décidé de s’exprimer trois décennies après que le monde ait été captivé pour la première fois par cette affaire.

« Nous avons décidé que 30 ans était probablement la meilleure et la dernière fois pour entendre sa voix et raconter son histoire », a déclaré Denise.

Tanya a ajouté : « Ce n’est pas un cadavre recouvert d’un drap blanc au bas des escaliers. Ce n’est pas Nicole.

« Nous voulons que les gens voient ce bel être humain. »

Bien que Simpson ait été acquittée des meurtres de Brown Simpson et de son ami Ron Goldman, il a été reconnu responsable dans le cadre d’une poursuite civile pour mort injustifiée intentée par les familles Brown et Goldman en 1997.

Denise a souligné le fait que le meurtre de sa sœur a déclenché un changement en inspirant la Loi sur la violence à l’égard des femmes.

«Elle est à l’origine de nombreux changements. Malheureusement, il a fallu la vie de ma sœur pour que cela se réalise », a déclaré Denise au magazine.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils aimaient se souvenir de Brown Simpson, qui avait 35 ans lorsqu’elle est décédée, Tanya a répondu : « Danser au paradis. C’est ce qu’elle fait.

Le documentaire montrera comment Brown Simpson a subi des abus de la part de son mari pendant des années avant son meurtre.

Simpson est décédé à l’âge de 76 ans à Las Vegas en avril des suites d’un cancer.

Tanya avait déjà parlé au magazine britannique de la relation tumultueuse de sa sœur aînée avec la star du football déchue.

L’auteur et conférencière motivatrice a parlé des meurtres horribles et a déclaré que même si elle avait pardonné à la star du football, elle n’oublierait jamais.

Elle a déclaré : « OJ était comme un frère pour moi, mais je sais qu’il l’a fait. Au fil du temps, je lui ai pardonné, car je pense que c’est la seule façon d’avancer, mais je n’oublierai jamais.

La sœur de Nicole Brown Simpson, Tanya Brown, a dit un jour qu’elle « savait » qu’OJ Simpson « l’avait fait », mais qu’elle avait décidé de lui « pardonner » (photo de gauche à droite : Nicole Brown Simpson avec sa jeune sœur Tanya)

Lors du procès controversé pour meurtre de Simpson en 1995 – souvent surnommé le procès du siècle – la police a affirmé avoir trouvé une chaussette imbibée de sang près du lit dans la maison de son ex-femme assassinée, Nicole Brown Simpson.

L’analyse ADN a indiqué qu’une partie de ce sang provenait d’OJ – plaçant prétendument l’ancienne star du football sur les lieux du crime.

Tanya a ajouté qu’elle avait essayé de mettre le meurtre tragique derrière elle et qu’elle se concentrait davantage sur l’héritage de son frère aîné.

OJ Simpson lors d’une première avec son épouse Nicole Brown et leurs enfants Sydney et Justin

Il a déjà été rapporté que Simpson luttait contre le cancer de la prostate et suivait une chimiothérapie.

OJ et Nicole se sont mariés en 1985 et ont accueilli leur fille Sydney Brooke, aujourd’hui âgée de 39 ans cette année-là, et leur fils Justin, 36 ans, en 1988.

En 1989, l’ancien footballeur n’a pas contesté une accusation de violence domestique contre Simpson. Le couple a divorcé en 1992.

Les enfants n’avaient que huit et cinq ans au moment du meurtre de leur mère et dormaient dans la maison lorsque leur mère a été poignardée à mort le 12 juin 1994 aux côtés de Goldman, âgé de 25 ans.