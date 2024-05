Les sœurs de Nicole Brown brisent le silence sur la mort d’OJ Simpson : « C’est une personne qui a fait des ravages dans notre famille »

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Les sœurs de Nicole Brown, ex-épouse d’OJ Simpson, ont rompu leur silence suite au décès de la star en disgrâce de la NFL.

Tanya Brown, 54 ans, Dominique Brown, 59 ans, et Denise Brown, 66 ans, disent qu’il a « fait des ravages » dans leur famille et que son décès les a laissées avec des émotions mitigées. La mort de Simpson, disaient-ils, était « comme la fin d’un chapitre ».

Simpson, 76 ans, est décédé d’un cancer de la prostate le 10 avril. Il a été tristement célèbre acquitté du meurtre en 1995 pour la mort de Brown et de son ami Ronald Goldman dans ce qui a été décrit comme le « procès du siècle ».

Le père de Goldman, Fred Goldman, a déjà déclaré L’indépendant, que la mort de Simpson était un rappel supplémentaire de combien de temps son fils est parti et à quel point il nous manque. « La seule chose qui compte aujourd’hui, ce sont les victimes. Rien d’autre n’est important aujourd’hui », a-t-il déclaré suite à l’actualité.

Nicole Brown a présenté pour la première fois son « petit-ami » OJ Simpson à ses sœurs en 1977, après l’avoir rencontré dans un restaurant de Los Angeles. ( PA )

C’est la première fois que les membres de la famille de Brown parlent publiquement de la mort de Simpson. Parler à Personnes, Dominique a déclaré que la situation était « très compliquée ».

« C’est une personne qui est dans notre vie depuis très longtemps et qui a fait des ravages dans notre famille. C’est comme la fin d’un chapitre », a déclaré Tanya.

Denise et Dominique ont découvert Simpson en 1977, après que Brown, alors âgé de 18 ans, ait rencontré le joueur de football alors qu’il travaillait dans un restaurant de Los Angeles. Il était « juste son petit ami pour nous », a déclaré Dominique.

Les sœurs ont déclaré que Brown était amoureuse de Simpson, mais que les choses s’étaient souvent détériorées, avec des démonstrations d’affection montrées à ses amis masculins mal interprétées par la star souvent volatile de la NFL, qui avait tendance à « s’effondrer ».

La mère de Nicole Brown, Juditha (à gauche), et ses sœurs Denise (à droite) et Tanya (au centre) se tiennent à côté de sa tombe à Lake Forest, en Californie, à l’occasion du premier anniversaire de son meurtre en 1995. ( AFP via Getty Images )

«Il l’a fait pleurer à l’étage, dans la salle de bain. Il a dit : « Vous m’avez embarrassé » », a déclaré Denise.

L’espoir était grand que les tensions au sein de la relation s’apaiseraient après que Brown soit tombée enceinte du premier enfant de Simpson, a déclaré Sydney à Dominique. Personnes que la nouvelle lui avait « davantage ouvert le cœur ». Sa sœur pensait que « tout serait différent » à partir de ce moment-là, a-t-elle ajouté. Le couple a également eu un deuxième enfant, Justin.

Cela ne devait pas être le cas, les violences verbales de Simpson se poursuivant. «Elle était enceinte et il la traitait de gros cochon», a déclaré Denise. Mais elle a ajouté que malgré cela, elle pensait toujours que de telles attaques étaient des « incidents isolés ».

Brown, 35 ans, et Goldman, 25 ans, ont été poignardés à mort le 12 juin 1994 devant le domicile de Brown à Brentwood, en Californie. Le procès qui a suivi a été télévisé et regardé par des millions de personnes.

Ron Goldman, 25 ans, et Nicole Brown, 35 ans, ont été poignardés à mort le 12 juin 1994 devant le domicile de Brown à Brentwood, en Californie. ( AFP/Getty )

Bien qu’il ait finalement été acquitté du meurtre lors du procès pénal – avec l’aide des avocats dits de la « Dream Team » ; Robert Shapiro, Alan Dershowitz et Robert Kardashian – Simpson a été reconnu responsable de leur décès en 1997 par un jury distinct d’un tribunal civil de Californie. Il a été condamné à verser 33,5 millions de dollars d’indemnisation aux familles des victimes, mais il est décédé sans payer la majeure partie de ce jugement.

Denise a déclaré avoir entendu des cris venant de la chambre de ses parents, après que sa mère ait reçu l’appel l’informant du décès de sa fille et a qualifié ce moment de « déchirant ».

« J’ai pris le téléphone et le détective a dit : ‘Votre sœur a été tuée.’ J’ai dit : ‘Oh mon Dieu, il l’a fait, il l’a finalement fait.’ Je savais dans mon cœur [it was OJ], » elle a dit Personnes.

Le procès pour meurtre de Simpson, après lequel il a été tristement célèbre acquitté, est devenu connu comme le « procès du siècle » et a été regardé à la télévision par des millions de personnes à travers le monde. ( PA )

Tanya aussi était certaine de la culpabilité de Simpson. Plusieurs échantillons de preuves ADN, y compris du sang, ont été trouvés sur les lieux du crime, mais des manœuvres juridiques astucieuses – y compris un fameux gant mal ajusté – ont finalement convaincu le jury en faveur de la non-culpabilité. « L’ADN ne ment pas », a déclaré Tanya.

Dominique a refusé de commenter la culpabilité de Simpson dans la mort de sa sœur, par respect pour sa nièce et son neveu.

Malgré son acquittement très médiatisé, Simpson a été emprisonné pendant neuf ans en 2008 après avoir été reconnu coupable de vol à main armée lors d’une rencontre en 2007 dans un hôtel-casino de Las Vegas avec deux marchands d’objets de collection.

OJ Simpson photographié en 2013. Il est décédé le 10 avril 2024 d’un cancer de la prostate à l’âge de 76 ans. ( PA )

Les sœurs ont ajouté que même si Brown avait souffert aux mains de son ex-mari pendant une période prolongée, après avoir demandé le divorce en 1992, elle « rayonnait ».

« Ce que personne ne sait qu’elle a vécu avant sa mort, c’est la liberté », a déclaré Dominique. Personnes. « Il y avait cette légèreté chez elle. Elle brillait.

Tanya a ajouté : « Je suis tellement heureuse qu’elle ait passé de bons moments au cours des deux dernières années de sa vie. Je ne peux pas la ramener, alors pourquoi ne pas essayer de voir les choses comme ça ?