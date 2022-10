Les sœurs de Gisele Bundchen aident à résoudre les problèmes de mariage de Tom Brady – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gary I Rothstein/EPA/Shutterstock

de Gisèle Bündchen famille nombreuse a fait le tour de leurs wagons autour d’elle pendant sa séparation supposée avec Tom Brady après 13 ans de mariage. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que la mannequin brésilienne “passe par beaucoup de choses en ce moment” et gère tout cela exceptionnellement bien avec l’aide de ses cinq sœurs, en particulier sa jumelle fraternelle Patricia.

“Gisèle a passé une tonne de temps à se connecter avec sa famille, à faire de l’exercice, à méditer et à passer du temps avec ses enfants », a déclaré l’initié, faisant référence à elle et aux deux enfants de Tom, Ben12, et Violet9. “Gisèle est incroyablement proche de ses sœurs, en particulier de sa sœur jumelle Pati, à qui elle a pu parler de tout cela. Gisèle ressent un lien spécial avec Pati et ils communiquent plusieurs fois par jour. Non seulement parce que Pati est sa porte-parole et sa manager, mais en tant que sa sœur, elles savent donc toujours ce qui se passe dans la vie de l’autre.

Les rumeurs de problèmes au paradis entre Gisele et Tom ont été exacerbées lorsque l’icône de la NFL a raté 11 jours du camp d’entraînement de Tampa Bay Buccaneer cet été pour des “raisons personnelles”. Le bref congé est survenu juste avant que Gisele n’assiste au premier match de la saison, bien que les deux enfants du couple soient là pour encourager Tom.

” Gisèle se sent si reconnaissante et bénie d’avoir ses sœurs dans sa vie parce que ce sont des moments où elles montrent à quel point elles se soucient d’elle », a poursuivi la source, faisant référence aux quatre autres sœurs de Gisèle : Gabriela, Raphaëla, Graziela et Raquel. “Gisèle traverse beaucoup de choses en ce moment et ils ont absolument été là pour elle à tous égards. Ils ont ajouté : «Gisèle ne sait pas ce qu’elle ferait sans ses sœurs. Ils signifient tout pour elle.

Bien que Tom n’ait pas abordé son absence lors de la pré-saison, il a pris note de sa vie personnelle sur son Allons-y! Émission SiriusXM le lundi 10 octobre. “Il y a des choses que je traverse dans la quarantaine et c’est la vie”, a-t-il déclaré. «Et vous apprenez à grandir et vous apprenez à faire face à la vie. Et c’est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. »

Ajoutant à la rumeur, Gisele a récemment déclaré qu’elle avait des « inquiétudes » quant au retour de Tom pour jouer dans la NFL après avoir brièvement pris sa retraite au printemps. “C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie.

En mars, Tom a signé de nouveau avec les Buccaneers après une brève “retraite” du sport. Le septuple champion du Super Bowl s’est rendu sur Twitter pour révéler ce qui l’avait conduit à changer d’avis. « Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce moment viendra. Mais ce n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et j’aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Affaire inachevée LFG.