Les sœurs de Carly Simon meurent à un jour d’intervalle après avoir combattu le cancer

Les sœurs de l’auteur-compositeur-interprète Carly Simon sont décédées à un jour d’intervalle après avoir lutté contre le cancer.

La compositrice de Broadway Lucy Simon avait 82 ans et l’ancienne chanteuse d’opéra Joanna Simon avait 85 ans.

Lucy est décédée jeudi à son domicile de New York, a annoncé un porte-parole de la famille. Elle souffrait d’un cancer du sein.

En 1991, Lucy a reçu une nomination aux Tony Awards pour son travail dans la comédie musicale de Broadway “The Secret Garden”.

Carly et Lucy ont joué une fois en tant que Simon Sisters, ouvrant des numéros dans des clubs folkloriques de Greenwich Village.

Lucy et son mari, David Levine, ont produit deux albums pour enfants primés aux Grammy Awards, “In Harmony” et “In Harmony 2”.

Le couple a eu deux enfants, Julie Simon et James Levine, ainsi que quatre petits-enfants – Sophie, Ben, Charlie et Evie.

Joanna Simon est décédée dans un hôpital un jour avant Lucy à Manhattan. Elle a lutté contre le cancer de la thyroïde.

En 1962, l’ancienne talentueuse chanteuse fait ses débuts au New York City Opera dans le rôle de Cherubino de Mozart et poursuit sa carrière avec le New York Philharmonic, le Vienna Philharmonic et le Pittsburgh Symphony Orchestra.

Joanna était une ancienne correspondante artistique pour “MacNeil-Lehrer News Hour” de PBS jusqu’en 1992, puis a trouvé une carrière dans l’immobilier.

Les trois sœurs Simon aux talents musicaux étaient les enfants du géant de l’édition Richard Simon – fondateur de la société Simon & Schuster – et de sa femme, Andrea – militante des droits civiques et chanteuse.

La famille Simon avait un jeune frère et un fils nommé Peter, décédé d’un arrêt cardiaque à 71 ans après avoir été traité pour un cancer.

Carly, la plus jeune des trois sœurs Simon, est connue pour ses succès populaires, notamment “You’re So Vain”, “Anticipation” et “Haven’t Got Time for the Pain”.

Les sœurs Simon ont été présentées dans les projets musicaux les unes des autres au fil des ans.

Joanna a chanté en renfort sur l’album de Carly de 1972, “No Secrets”, et sur l’album de Lucy de 1975 “Lucy Simon”.

En 1993, Carly a également écrit son propre opéra, “Romulus Hunt”, sorti sous forme d’album, et a présenté un personnage nommé Joanna, une mezzo-soprano, tout comme sa sœur.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.