Les sœurs claquent les résidents « jaloux » qui collent des notes « pas de stationnement » à leurs Range Rover assortis avec de la superglue et du silicone

DEUX sœurs ont critiqué les résidents « jaloux » qui ont collé des notes « pas de stationnement » à leurs Range Rover assortis avec de la superglue et du silicone.

Ellie Newman, 36 ans, et Jordana Timeyin, 39 ans, garent leurs Range Rover Velars noir et blanc de 45 000 £ dans une rue proche de leur lieu de travail à Whitefield, dans le Grand Manchester.

Ellie Newman, 36 ans, et Jordana Timeyin, 39 ans, se garent à Whitefield, dans le Grand Manchester Crédit : MEN Media

Mais les sœurs ont accusé les habitants de « dommages criminels » après que des notes aient été laissées sur leurs pare-brise Crédit : MEN Media

Mais les sœurs ont accusé les habitants de « dommages criminels » après que leurs voitures aient été rayées et que plusieurs notes aient été laissées sur leurs pare-brise – dont certaines collées au verre avec de la colle.

Leur collègue – qui se gare également à proximité et a subi des actes de vandalisme – a qualifié les habitants de « jaloux ».

Ellie a raconté comment elle a découvert une note collée avec du silicone pour

le pare-brise de son Range Rover noir après avoir fini de travailler jeudi.

La note au stylo-feutre noir disait : « Veuillez cesser d’utiliser cette rue comme parking.

« Les résidents rentrent du travail/du shopping et ne peuvent pas se garer dans leur propre rue ! »

Mais Ellie a déclaré qu’elle et sa sœur Jordana avaient parfaitement le droit de s’y garer, car elles paient toutes les deux des impôts.

Elle a déclaré: « Il n’y a pas de lignes jaunes. Nous travaillons dans la région et c’est pour cela que nous payons la taxe de circulation.

« Nos bureaux sont là depuis 20 ans. Cela s’est produit environ quatre fois.

« Nous avons eu notre voiture rayée et environ quatre notes sont restées collées sur

avec de la super colle, du gaffer tape et maintenant du silicone.

« Ce sont des dommages criminels. »

L’amie et collègue Rachel Shard, 41 ans, a déclaré qu’elle avait l’habitude de garer la sienne

véhicule dans une autre rue voisine, mais a également subi des actes de vandalisme.

Elle a dit: « Ça me coûtait de faire réparer ma voiture donc je ne vais pas me garer

ici plus.

« Je pense que c’est de la jalousie. »

Ellie dit qu’elle a signalé l’incident à la police en ligne.

Selon le guide de stationnement officiel du RAC : « Il est parfaitement légal de se garer devant la maison de quelqu’un, à moins que le véhicule ne bloque une allée ou qu’une roue se trouve sur un trottoir tombé.

« D’autres situations dans lesquelles le stationnement n’est pas autorisé comprennent les rues régies par les permis de stationnement des résidents ou l’une des restrictions décrites ci-dessus, c’est-à-dire les doubles lignes jaunes. »

La police du Grand Manchester a été contactée pour commentaires.

Les notes ont été collées avec de la superglue et du silicone Crédit : MEN Media