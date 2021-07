Les sœurs Bradley de Chicago ont disparu il y a 20 ans

CHICAGO – Comme ils l’ont fait au cours des deux dernières décennies, les proches de Tionda et Diamond Bradley se sont réunis mardi dans le quartier sud de Chicago pour lancer des ballons et prier pour des réponses à la disparition des sœurs en 2001 qui a déclenché l’une des plus grandes chasses à l’homme de l’histoire de la ville.

Plus d’une douzaine de membres de la famille et des médias se sont présentés pour l’événement annuel à East 35th Street et South Lake Park Avenue, près de l’appartement du troisième étage où Tracey Bradley vivait avec ses filles – qui avaient 10 et 3 ans à l’époque – et deux autres sœurs avant de déménager après qu’il soit devenu trop difficile d’y rester.

« Je crois dans mon cœur qu’elles sont encore en vie quelque part », a déclaré lundi Tracey Bradley, la mère des filles, à USA TODAY. « J’ai toujours l’espoir que Diamond et Tionda rentreront chez eux. »

Les membres de la famille mardi – y compris la sœur, la tante, la grand-tante et les cousins ​​des filles – se sont réunis mardi portant des t-shirts et des boutons avec les visages des filles imprimés par leur tante, April Jackson.

Deux soeurs disparues. Une remarque bizarre :Depuis 20 ans, une famille demande : Où sont nos filles ?

La famille, avec de nombreux jeunes enfants en remorque, a marché sur le pont piétonnier de la 35e rue et s’est retournée pour regarder l’ancien appartement des filles avant de lâcher les ballons.

Avant que les ballons ne soient lâchés vers 15 h 40 HAC, la famille s’est adressée à la foule, disant qu’elle aussi espère que l’affaire sera résolue. Il suffit que la bonne personne s’avance.

« Quelqu’un a emmené Tionda et Diamond Bradley », a déclaré Shelia Bradley-Smith, la grand-tante des filles. Les ballons représentent les filles – rose et blanc – et émeraude pour le 20e anniversaire. « Tout le monde sait que Tionda et Diamond n’ont pas simplement disparu. Il est temps de briser le silence. »

La famille a quitté la zone un peu après 16h, mais une veillée est prévue à 17h au 4700 South State Street

Tracey Bradley a déclaré qu’elle avait laissé les deux filles seules dans l’appartement 301 le 6 juillet 2001, vers 6h30 du matin, afin qu’elle puisse aller travailler en préparant des repas pour les enfants fréquentant un camp d’été à proximité. Les deux autres sœurs, Rita, 12 ans, et Victoria, 9 ans, séjournaient dans l’appartement de leur grand-mère à Robert Taylor Homes, autrefois le plus grand quartier de logements sociaux aux États-Unis.

Tracey Bradley a déclaré à USA TODAY qu’elle avait appelé à plusieurs reprises à la maison ce jour-là pour joindre les filles.

« Il n’y a pas eu de réponse », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai attendu une heure, j’ai continué à appeler, j’ai continué à appeler. Il n’y a pas eu de réponse – pendant ma pause déjeuner aussi. »

Lorsque son quart de travail s’est terminé tard ce matin-là, Bradley a déclaré que son petit ami était venu la chercher au travail ce jour-là et l’avait emmenée dans une épicerie Jewel à proximité pour acheter un gâteau pour l’anniversaire de sa fille Victoria. Mais quand ils sont rentrés chez eux, l’appartement était vide.

« J’ai appelé leur nom, et il n’y a eu aucune réponse », a-t-elle déclaré lundi.

Tionda et Diamond avaient disparu ; la seule preuve d’eux était une note étrange de Tionda, qui affirmait que les deux sœurs s’étaient dirigées vers un parc et un magasin à proximité.

Mais les filles ne quitteraient jamais la maison, en particulier après que leur mère leur avait averti qu’elles n’étaient et ne devaient jamais laisser personne entrer dans l’appartement.

« J’ai sacrément bien enseigné à mes enfants », a déclaré Tracey, « et mes enfants ne se levaient pas et partaient, puis laissaient un mot. »

Les soupçons sont rapidement tombés sur elle et son petit ami, que USA TODAY ne nomme pas car il n’a pas été inculpé. Tracey a déclaré qu’elle avait entendu dire qu’elle était une pauvre mère pour les avoir laissés seuls ou qu’elle était impliquée d’une manière ou d’une autre. Pourtant, elle a essayé de garder un esprit fort et un cœur plein d’espoir.

« Je suis devenue de plus en plus forte à cause de ce qu’ils ont dit à mon sujet », a-t-elle déclaré. « La plupart des gens ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Ils ne sont pas à ma place. »

De plus, la police a déclaré que des tests ADN microcondiaux avaient été effectués sur des cheveux trouvés dans le coffre du véhicule du petit ami – des cheveux qui correspondaient à Tionda et Tracey.

Peu de temps après avoir été interrogé par la police il y a 20 ans, le petit ami a déclaré qu’il avait un avocat – « J’ai encore de nombreux avocats en attente, juste au cas où », a-t-il déclaré. Cela a empêché les enquêteurs de parler ouvertement avec l’homme, qui dit que la police, le FBI et les médias se sont tous ligués contre lui.

Dans une interview avec USA TODAY en juin, le petit ami a nié être impliqué dans la disparition des filles. Il a alterné, affirmant qu’il avait essayé d’aider les enquêteurs à les trouver au début dans une interview, puis disant « Bon non, je ne voulais rien avoir à faire avec ça, ce sont les filles de Tracey », dans une autre interview ce mois-ci.

« Je ne sais pas qui a fait quoi que ce soit; je sais juste que je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il déclaré à propos de la disparition des filles.

Les enfants noirs, à l’époque comme aujourd’hui, sont portés disparus plus souvent que les enfants d’autres races. Plus de 300 000 mineurs sont portés disparus aux États-Unis chaque année. Bien que les données du Census Bureau montrent que les enfants noirs ne représentent que 16% de la population de moins de 18 ans, plus de 36% des mineurs disparus en 2020 étaient noirs, selon les dernières données du FBI.

Tracey Bradley a également déclaré qu’elle avait eu plusieurs mauvaises expériences avec les forces de l’ordre au cours des premiers jours de l’enquête. Cela fait si longtemps, dit-elle, qu’elle ne sait même plus à quoi ressemblent les enquêteurs principaux.

« Je n’ai pas de nouvelles d’eux. Ils ne m’appellent pas », a-t-elle dit. « Ils m’ont juste jeté sous le bus. À qui puis-je faire confiance ? »

Interrogée sur ses filles disparues, Tracey Bradley a déclaré qu’elle se souvenait bien de leurs personnages.

À propos de Tionda, qui aurait 30 ans maintenant, elle a déclaré: «Elle a toujours fait le spectacle de talents. Et elle était intelligente à seulement 10 ans », a-t-elle déclaré. « Diamond (qui aurait 23 ans), cette petite fille, elle a beaucoup sauté du canapé. »

P Foster, le détective privé qui travaille bénévolement sur l’affaire depuis 20 ans, a déclaré que l’événement annuel génère souvent des pistes : « Nous ne cherchons qu’une bouchée. Parfois, une bouchée peut vous rassasier. »

Le FBI demande à toute personne ayant des informations sur la disparition de Tionda et Diamond Bradley de contacter les détectives du département de police de Chicago au 312-747-8380, votre bureau local du FBI ou l’ambassade ou le consulat américain le plus proche. Vous pouvez soumettre une astuce anonyme en ligne ici. Le détective privé de la famille peut être joint au 847-579-9771.

Suivez la journaliste de Breaking News Grace Hauck sur Twitter à @grace_hauck ou envoyez-lui un courriel à ghauck@usatoday.com. Eric Ferkenhoff est le journaliste de justice pénale du Midwest pour le réseau USA TODAY. Contactez-le à eferkenhoff@gannett.com.