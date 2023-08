Les sociétés spatiales américaines deviennent des cibles privilégiées pour les logiciels malveillants étrangers

Alors que les entreprises spatiales privées ont accéléré la production et les lancements au cours des dernières années, elles ont également involontairement mis une cible sur leur dos. Les agences gouvernementales américaines avertissent le secteur spatial privé qu’elles sont dans le collimateur des agences de renseignement étrangères.

L’avertissement vient du FBI, du Centre national de contre-espionnage et de sécurité et de l’armée de l’air ce matin dans un document de deux pages bulletin. Le bulletin indique que les agences de renseignement étrangères pourraient cibler les employés, les sous-traitants ou les fournisseurs de l’entreprise afin d’obtenir des informations sensibles sur les principales opérations de vol spatial. Ces attaques peuvent inclure des cyberattaques, qui, selon le communiqué, pourraient être mises en évidence par des quantités inhabituelles d’activité sur les réseaux numériques des entreprises.

« Nous prévoyons des menaces croissantes pour ce secteur en plein essor de l’économie américaine », a déclaré un responsable du contre-espionnage américain anonyme, cité par Reuters. « La Chine et la Russie sont parmi les principales menaces de renseignement étranger pour l’industrie spatiale américaine. »

L’avertissement est une poussée de Washington pour sécuriser l’agence spatiale privée en plein essor. Fortune rapports que les revenus de l’espace commercial ont augmenté de 7,9 % en 2022, passant de 396,2 milliards de dollars à 427,6 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’ensemble de l’économie spatiale devrait croître de 41 % au cours des cinq prochaines années, passant de 546 milliards de dollars en 2022 et pourrait atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2030. selon McKinsey & Company. Pour sécuriser cet investissement, les trois agences encouragent les entreprises spatiales privées à contacter le FBI et le Département des enquêtes spéciales de l’Air Force.

L’avertissement vient après l’Agence spatiale européenne a mené une cyberattaque plus tôt cette année. Dans une expérience contrôlée, des pirates ont démontré qu’ils pouvaient percer un nanosatellite ESA OPS-SAT en orbite terrestre basse pour prendre le contrôle du GPS de l’engin spatial, du contrôle de l’altitude et de la caméra embarquée. Plus près de chez nous, cependant, des images du télescope spatial Webb de la NASA ont été infectées par des logiciels malveillants à l’aide d’un e-mail de phishing et d’une fausse pièce jointe Microsoft Office. Les entreprises spatiales privées ne sont pas non plus sans hacks. Des chercheurs belges en sécurité ont démontré comment pirater facilement un satellite SpaceX à l’aide d’un circuit imprimé personnalisé attaché à une antenne parabolique sur Terre.