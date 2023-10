Les sociétés hôtelières mondiales déploient des technologies d’IA pour réduire le gaspillage alimentaire

Accor, un leader mondial de l’industrie hôtelière, tire parti de l’intelligence artificielle (IA) et d’une campagne de mesure commune pour réduire davantage le gaspillage alimentaire. Avec 5 500 hôtels et 10 000 établissements de restauration servant 200 millions de repas par an dans le monde, Accor reconnaît l’importance de mesures précises pour réduire le gaspillage alimentaire.

Pour quantifier précisément le gaspillage alimentaire et respecter des normes communes, Accor encourage ses établissements à mesurer leurs déchets grâce à Gaïa, un outil de reporting en ligne dédié et unique aux hôtels Accor. Cette solution technologique permet aux hôtels de mesurer et de surveiller plus facilement leurs performances en matière d’énergie, d’eau, de déchets et d’empreinte carbone, leur permettant ainsi de suivre l’impact de leurs initiatives en matière de développement durable.

Aujourd’hui, 71 % des hôtels affiliés, managés et franchisés ont adopté cette plateforme et le groupe prévoit de l’étendre à tous les hôtels disposant d’une activité de restauration d’ici 2025.

Accor intervient également au sein du Coalition internationale contre le gaspillage alimentaire (IFWC) pour définir une méthodologie commune pour mesurer et établir les meilleures pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale et contractuelle. En développant des normes à l’échelle de l’industrie et en mettant en œuvre des approches scientifiques rigoureuses, Accor ambitionne de dépasser son objectif de réduction de 50 % du gaspillage alimentaire d’ici 2030.

Pour accélérer sa transformation et réduire les déchets à la source, Accor s’est associé à trois start-up qui tirent parti de l’IA. Vanner, qui scanne et reconnaît visuellement les surplus de nourriture depuis 2016, fournit des données détaillées sur la quantité et le type de nourriture gaspillée, permettant aux équipes d’ajuster les menus et de réduire le gaspillage. Cette solution est aujourd’hui utilisée dans une centaine de propriétés, permettant une réduction significative des déchets.

Orbisqueune start-up basée sur l’IA récompensée par le Challenge Accor à Viva Technology 2021, scanne les restes de nourriture pour obtenir des données claires sur la quantité et le type de nourriture jetée, aidant ainsi à ajuster les menus et à réduire le gaspillage. Bientôt, solution de gestion prédictive pour les restaurants, estime le nombre de clients, les plats qui seront commandés et la quantité exacte d’ingrédients nécessaires à leur préparation. Accor vise à déployer 10 pilotes de la solution Fullsoon d’ici fin 2023, dans le but d’optimiser les marges sur l’alimentation et les boissons et de réduire les déchets.

Accor s’attache également à changer les habitudes et à sensibiliser ses collaborateurs et ses clients. Le groupe a conçu des modules de formation spécifiques pour ses équipes de cuisine afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et s’engage activement auprès des clients pour encourager des habitudes responsables. Accor s’engage à vendre à prix réduit ou à donner les produits alimentaires non consommés via un partenariat avec Trop bon pour y allerqui a déjà permis d’éviter plus de 345 tonnes d’émissions excessives de CO2 et d’éviter le gaspillage de 137 tonnes de nourriture.

Hôtels Iberostar a installé la technologie Winnow dans 48 de ses sites dans le monde, marquant une étape importante dans son engagement à parvenir à un avenir sans déchets d’ici 2025 et à devenir neutre en carbone d’ici 2030. Iberostar a signalé une réduction de 735 000 repas du gaspillage alimentaire depuis janvier, ce qui se traduit par à une diminution de 11 % du poids des déchets et à une économie de 1 264 tonnes de CO2. Cette réussite est en grande partie due à l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle (IA).

Les systèmes Winnow mis en œuvre dans les cuisines Iberostar savent exactement ce qu’elles jettent, ce qu’elles économisent et comment prendre des décisions plus intelligentes, basées sur des données réelles. Le personnel de cuisine, formé pour travailler avec l’outil, utilise une tablette pour identifier les aliments jetés, tandis qu’une caméra identifie les aliments (capable de capturer jusqu’à 600 aliments). Une balance mesure le poids et envoie un message au chef, lui indiquant le coût, le poids et la quantité de nourriture jetée.

Toutes ces données sont téléchargées sur le cloud, où le gaspillage alimentaire de chaque jour est enregistré et analysé. Grâce à l’élaboration de rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels, les cuisines Iberostar reçoivent les informations nécessaires pour promouvoir l’amélioration de leurs processus de production. Ces améliorations aideront à terme Iberostar à économiser de l’argent et à réduire son impact environnemental.

L’utilisation de l’IA dans ses cuisines permettra à Iberostar d’améliorer l’expérience client et la qualité de service. Cela se fera en améliorant l’efficacité de la cuisine, en accordant davantage d’attention aux matériaux respectueux de l’environnement et en innovant avec des techniques telles que la cuisson lente.

« La réduction du gaspillage alimentaire est essentielle pour atteindre les objectifs de notre Agenda 2030 », a déclaré Sabina Fluxá, vice-présidente et PDG du groupe Iberostar, dans un communiqué de presse. « La valeur de la nourriture ne peut être sous-estimée et, chez Iberostar, nous voulons nous assurer qu’elle ne soit pas gaspillée. En plus de former nos employés à lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons mis en place ce système innovant pour réduire la quantité de déchets que nous produisons sans affecter l’expérience client. Nous sommes convaincus que l’utilisation de technologies de pointe, de formations et d’innovations dédiées à l’élimination du gaspillage alimentaire nous aideront à réduire les impacts climatiques, à atteindre nos objectifs et à contribuer à des objectifs mondiaux plus larges qui profitent à la planète.

Les lignes de buffets dans l’industrie hôtelière sont l’une des principales sources de gaspillage alimentaire. Pour lutter contre cela, Lumitique, une start-up basée à Singapour soutenue par la société de capital-risque Velocity Ventures, a développé un système de suivi intelligent des déchets. Cette technologie innovante utilise l’IA, des capteurs et la vision par ordinateur pour suivre et identifier la quantité de nourriture gaspillée.

Les données collectées par le tracker intelligent de déchets sont traitées et présentées sous forme de tableaux. Ces tableaux mettent en évidence les possibilités de réduire la taille des portions et indiquent si un plat particulier n’est pas populaire et doit être remplacé. La technologie fournit aux entreprises des informations exploitables pour les aider à réduire le gaspillage alimentaire. La technologie intelligente de suivi des déchets ne se limite pas aux hôtels. Il peut également être utilisé pour réduire le gaspillage alimentaire sur les buffets à bord des navires de croisière et des compagnies aériennes, leur permettant ainsi de réaliser une « restauration précise ».

En plus d’être laborieux, les buffets permettent aux convives de se servir immédiatement. Ceci est particulièrement avantageux pour les voyageurs d’affaires qui sont souvent pressés par le temps.

