Les sociétés financières ciblent les prisonniers disculpés avec des avances à intérêt élevé

Dans 38 États et le district de Columbia, les exonérés peuvent déposer des demandes d’indemnisation contre l’État en plus ou à la place des poursuites en matière de droits civils contre les municipalités, a déclaré M. Gutman.

Les paiements moyens de l’État de New York sont parmi les plus élevés du pays, a-t-il déclaré, et représentent plus d’un tiers de toutes les réclamations de l’État à l’échelle nationale. Lorsque ceux-ci sont combinés aux dommages-intérêts des municipalités dans les affaires de droits civils, le montant payé aux exonérés dans l’État de New York dépasse 1 milliard de dollars, bien plus que les paiements dans tout autre État, a déclaré M. Gutman.

Depuis 1989, l’État de New York a eu le troisième plus grand nombre d’exonérés du pays avec 319, derrière l’Illinois avec 556 et le Texas avec 437.

Au cours de la dernière décennie, un défilé de personnes a été libéré des prisons de New York après avoir été condamné vers le début des années 1990, lorsque les taux de criminalité élevés ont poussé la police et les procureurs à poursuivre les arrestations de manière agressive. Cela a contribué à une vague de condamnations injustifiées résultant de tactiques policières erronées, d’aveux forcés, de mauvais témoins et de la suppression de preuves justificatives.

De nombreux exonérés intentent des poursuites fédérales contre la ville de New York, qui au cours de la dernière décennie a versé environ 500 millions de dollars. Ceux qui ont purgé plus d’une décennie en prison peuvent souvent recevoir plus de 10 millions de dollars en réclamations, règlements ou jugements combinés.

L’un des clients de M. Kuby, Sundhe Moses, a purgé 18 ans de prison pour une condamnation pour meurtre injustifiée en 1995 à Brooklyn. Lorsque M. Moses a été libéré en 2013, il était fauché et cherchait désespérément de l’argent pour couvrir ses dettes, dont 40 000 $ en pension alimentaire pour enfants.

M. Moses a déclaré que pendant que son procès fédéral contre la ville de New York progressait, un collègue exonéré l’a référé à Rory Donadio, directeur général de Tribeca Capital Group, une société de financement de litiges qui offre des avances de fonds.