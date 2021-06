Les sociétés de test PCR facturant des marqueurs de vacances désespérés 399 £ pour un test de 48 £

Les sociétés de TEST facturent aux vacanciers désespérés 399 £ pour un test PCR Covid qui coûte généralement 48 £.

Mais comment éviter de se faire arnaquer ?

Certaines entreprises facturent plus de 300 £ pour les tests Covid avant le voyage Crédit : Getty

Alors que le gouvernement assouplissait les restrictions sur les voyages en mai, de nombreux Britanniques ont vu une lueur d’espoir pour leurs vacances d’été tant attendues.

Les pays ont été divisés en trois groupes : vert, ambre et rouge, en fonction des niveaux de Covid de chaque emplacement.

Les vacanciers passionnés se sont retrouvés obligés de naviguer dans les différentes règles et réglementations de chaque pays en fonction du groupe dans lequel ils se trouvaient.

Mais presque tous les pays exigent que les voyageurs passent soit un test PCR «standard» ou un test Covid à flux rapide avant leur voyage, ou à leur arrivée – tandis que le système britannique oblige les Britanniques à passer des tests avant et après leur retour chez eux.

Grâce aux règles différentes dans chaque pays, les chercheurs de soleil pourraient se retrouver à devoir débourser jusqu’à CINQ tests par personne pour atteindre des destinations populaires telles que l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

Le gouvernement fournit une liste de fournisseurs de tests, mais certains facturent des prix beaucoup plus élevés que d’autres Crédit : Alamy

Bien que le gouvernement fournisse une liste de différents fournisseurs de tests que vous pouvez utiliser, certains facturent des prix beaucoup plus élevés que d’autres.

Dans un cas extrême, la Mayfair GP Clinic ne propose qu’un jour deux PCR pour 399 £ – un test que d’autres fournisseurs comme Randox proposent pour 48 £.

La réservation d’un package de test à domicile sur la liste orange, ainsi que de deux tests «Fit to Fly» et d’un test pour mettre fin à la quarantaine plus tôt via la clinique Mayfair GP pourrait vous coûter 932 £.

Maintenant, les experts s’élèvent contre les prix exorbitants que les vacanciers sont facturés pour recevoir les tests Covid.

L’analyste de l’aviation Alex Macheras a déclaré au MailOnline : « Nous sommes exploités par ces sociétés.

« De nombreux pays européens proposent des tests pré-vol gratuits. Au lieu de cela, ici, nous sommes obligés de payer des prix exorbitants. »

Voici comment éviter de vous faire roussir par les frais de test si vous planifiez votre voyage à l’étranger.

Il est important de prendre votre temps pour examiner les différentes options de test avant de voyager Crédit : Alamy

Méfiez-vous des allégations du « prix le moins cher »

Sur le site Web du gouvernement, les sociétés de test peuvent être classées par prix, ce qui devrait montrer ce qu’un test coûterait par personne pour visiter un pays de la liste verte ou orange.

Mais de nombreuses entreprises listent leur option la moins chère, proposant en fait une gamme de tests différents lorsque vous arrivez sur leur site Web.

Souvent, le premier prix « le moins cher » affiché est celui d’un test « sur site », impliquant une visite à la clinique de l’entreprise pour faire votre propre test d’écouvillonnage – mais cela n’est pas utile si vous habitez loin du site de test de l’entreprise.

L’analyste Alex Macheras déclare : « Dans de nombreux cas, les prix de ces tests ne sont pas ce qu’ils paraissent au premier abord.

« Cela peut dire une chose sur le site Web, mais au moment où vous passez à la caisse, vous payez beaucoup plus.

« Les entreprises savent à quel point ces tests sont essentiels pour les clients, il est donc aussi difficile que possible pour les gens de faire une bonne évaluation. »

Les aéroports ont souvent leur propre lecteur dans les centres de test, mais vous devez vous y rendre quelques jours avant votre vol Crédit : Louis Wood News Group Journaux

Au lieu d’opter pour la première option « bon marché », prendre le temps de regarder les différentes entreprises et ce qu’elles offrent peut vous aider à prendre une décision éclairée.

Si vous visitez un pays ambre, vous devrez passer un test avant de partir et avant de revenir, ainsi qu’un test à passer le cinquième jour après votre retour chez vous pour mettre fin à votre quarantaine plus tôt.

Tout cela devrait coûter environ 150 £, tandis que les tests pour visiter un pays de la liste verte devraient être inférieurs à 100 £.

Un package de test pour un pays de la liste Amber devrait coûter environ 150 £ Crédit : Alamy

Quels sont les différents tests que vous pouvez passer ? NHS Test and Trace a mis à disposition des tests rapides d’antigènes à flux latéral aux côtés des tests standard de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en laboratoire. Ces tests jouent un rôle différent, mais crucial dans la lutte contre le coronavirus au Royaume-Uni. Tests PCR Les tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) sont les tests d’écouvillonnage les plus approfondis proposés aux Britanniques depuis plus d’un an. L’écouvillon peut être prélevé dans un centre de service au volant ou à votre domicile. Il est envoyé dans un laboratoire où un technicien de laboratoire recherche du matériel génétique du virus à l’aide d’un équipement hautement spécialisé. Les résultats sont communiqués sous cinq jours ouvrés par SMS ou appel téléphonique. Les tests PCR sont bien meilleurs pour trouver de très petites quantités de virus, surtout au début d’une infection. Flux latéral Les tests rapides (tests à flux latéral) signifient que les résultats sont disponibles « sur place » en une demi-heure seulement. Ils fonctionnent de manière similaire à la bandelette de test rapide à flux latéral la plus connue – les tests de grossesse. Un résultat positif se traduit par une bande sombre ou une lueur fluorescente sur la bandelette réactive, avec un résultat en 30 minutes environ. Les tests Covid à flux latéral sont principalement utilisés par des personnes qui ne présentent pas de symptômes de coronavirus (asymptomatiques). Un test de flux latéral Covid utilise un écouvillon du nez ou de la gorge d’un patient pour déterminer rapidement s’il est infecté par le virus. Environ une personne sur trois qui a Covid au Royaume-Uni ne se présente jamais

Découvrez les options avec les compagnies aériennes

De nombreuses compagnies aériennes se sont associées à des fournisseurs de tests pour proposer des forfaits réduits sur les tests nécessaires.

Souvent, vous n’avez pas besoin d’avoir réservé des vols avec la compagnie aérienne pour utiliser leurs codes de réduction pour réserver des tests.

British Airways, par exemple, propose des remises de 15 % auprès de 11 fournisseurs de tests, proposant des codes de réduction à appliquer au moment du départ.

Alors qu’easyJet offre 20% de réduction sur les tests avec Collison – mais sachez que les tests doivent être effectués sur les sites de l’entreprise, situés dans tous les principaux aéroports.

Découvrez les packages de test Covid proposés par les compagnies aériennes Crédit : Alamy

Cela signifie un voyage supplémentaire à l’aéroport quelques jours avant votre vol.

De même, la plupart des grands aéroports du Royaume-Uni, tels que Heathrow et Gatwick, ont des sites de test au volant moins chers que vous pouvez pré-réserver.

Sachez simplement que ces tests signifieront un déplacement supplémentaire à l’aéroport 48 heures avant le départ.

Si vous ne trouvez pas une bonne affaire via les compagnies aériennes, certains hôtels tels que Hilton et Sofitel, ainsi que la société de voyages Tui, proposent également des forfaits pour ceux qui réservent des chambres ou des vacances par leur intermédiaire.

Qu’en est-il des entreprises privées?

Bien que le gouvernement n’approuve pas les fournisseurs de tests pour les différents packages, il s’assure qu’ils « répondent aux normes minimales requises ».

Cela signifie que les entreprises peuvent « auto-déclarer » qu’elles répondent aux exigences de l’UKAS, en raison des circonstances exceptionnelles pendant Covid.

Les entreprises doivent avoir un directeur médical ou un scientifique de la santé, ainsi qu’un « personnel formé et compétent ».

À partir du 30 juin, l’UKAS commencera à effectuer des inspections sur les entreprises Crédit : Alamy

Mais toutes les entreprises privées ne sont pas égales.

Certains voyageurs ont signalé l’arrivée tardive de kits de test ou d’autres difficultés avec leurs dispositions.

Et à partir du 30 juin, UKAS commencera à effectuer des inspections sur les entreprises.

Il existe quatre laboratoires principaux qui traitent les tests PCR : Randox, Oncologica, Nationwide Pathology et Nonacus.

Si les voyageurs achètent directement dans l’un de ces laboratoires, ils paieront 48 £ pour un seul test PCR – mais les petites cliniques pourraient facturer des majorations beaucoup plus importantes.

Encore une fois, assurez-vous d’évaluer toutes vos options avant de choisir un fournisseur.

Et rappelez-vous que les petites cliniques ne sont pas toujours les moins chères.