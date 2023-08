Les sociétés de télécommunications haïtiennes signalent des câbles à fibres optiques sectionnés ; soupçon de sabotage de gangs

Deux sociétés de télécommunications en Haïti ont déclaré que leurs câbles à fibres optiques avaient été coupés cette semaine, laissant temporairement leurs clients sans service dans le cadre de ce qui était soupçonné d’actes de sabotage par des gangs criminels.

Digicel Haïti, l’une des plus grandes sociétés de télécommunications d’Haïti, a déclaré qu’un de ses câbles avait été coupé jeudi dans la communauté de Martissant, près de la capitale Port-au-Prince, considérée comme le point zéro des gangs belligérants. Le câble affecte les clients de la région ouest d’Haïti et a également été coupé plus tôt dans la semaine.

Par ailleurs, Access Haiti a déclaré que certains de ses câbles à fibres optiques avaient été coupés lundi dans ce qu’il a qualifié d’acte de « sabotage ».

Les deux sociétés, contactées par l’Associated Press, ont refusé de préciser combien de leurs clients étaient concernés.

Les gangs sont devenus de plus en plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, ce qui a incité Haïti à demander le déploiement d’une force armée internationale pour rétablir l’ordre.