Les sociétés de streaming recherchent les droits sportifs en langue espagnole

Roberto Firmino de Liverpool tire sous la pression d’Eder Militao du Real Madrid lors du match retour du quart de finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le Liverpool FC et le Real Madrid à Anfield le 14 avril 2021 à Liverpool, en Angleterre. Shaun Botterill | Getty Images Sport | Getty Images

Les plateformes de streaming courent après les droits sportifs en direct pour accroître leur audience. De plus en plus, ce public regarde en espagnol. Les sociétés de médias qui s’adressaient déjà au public hispanique, comme TelevisaUnivision et la toute jeune Canela Media, se concentrent sur les droits et les contenus sportifs, tandis que les streamers traditionnels de langue anglaise, comme Peacock de NBCUniversal qui présente du contenu Telemundo, Disney ESPN+ et d’Amazon Prime Video ajoute du contenu de diffusion simultanée en espagnol. Il s’agit d’un effort visant à diversifier l’audience et les opportunités publicitaires – et à capitaliser sur une audience hispanique croissante en streaming. « Le sport est le summum du contenu premium qui peut vraiment aider un service de streaming », a déclaré Shirin Malkani, coprésidente du groupe de l’industrie du sport au sein du cabinet d’avocats Perkins Coie. « Si vous le proposez en espagnol et en anglais, vous ne doublerez peut-être pas votre audience, mais vous l’augmentez certainement d’un pourcentage important. Vous atteignez un public, je dirais que nous n’avons peut-être pas fait un excellent travail en matière de contenu sportif. à. » Léa est cet article en espagnol ici. Le public hispanique passe près de neuf heures par jour à consommer des médias, dont la majorité sont des téléspectateurs, selon une étude récente. étude de Nielsen sur la base des habitudes d’audience de juillet. L’étude a noté que le public hispanique a été « à l’avant-garde de la coupure des cordons », ce qui en fait également une majorité croissante des téléspectateurs en streaming. Selon les résultats, les téléspectateurs hispaniques passent plus de 50 % de leur temps à regarder la télévision en streaming, éclipsant ainsi la population générale, à près de 40 %. « Quand je pense à l’espace latino en particulier… je pense que c’est une opportunité incroyable », a déclaré Eli Velazquez, vice-président exécutif de Telemundo Deportes. « Les Latinos sont à peu près le groupe démographique le plus jeune de tous les groupes (environ 13 ans), et ils sont les premiers à adopter la technologie. Ils aiment consommer du contenu sur les plateformes de streaming. » Les sociétés de médias traditionnels à tous les niveaux ont distribué de l’argent pour le sport, car les matchs en direct attirent toujours le plus grand nombre de téléspectateurs traditionnels. Ces sociétés se battent également pour rentabiliser leurs plateformes de streaming, le sport représentant un important moteur d’abonnés. Le principal facteur de valeur est la popularité croissante du football aux États-Unis. Le public hispanique est depuis longtemps un fan fidèle de ce sport, qui gagne désormais du terrain dans les foyers américains, aidé récemment et en partie par l’arrivée de la légende du football Lionel Messi à l’Inter Miami de la Major League Soccer. ESPN+ de Disney a récemment acheté les droits de la ligue espagnole LaLiga dans les deux langues pour une période de huit ans.

Ascenseur en espagnol

S’appuyer sur les émissions en langue espagnole permet aux sociétés de médias non seulement de développer leur base d’abonnés au streaming dans diverses données démographiques, mais ouvre également de nouvelles opportunités publicitaires, car les niveaux d’abonnement basés sur la publicité aident les plateformes de streaming à progresser vers la rentabilité. « Vous pouvez vraiment avoir une charge publicitaire personnalisée et personnalisée pour le public espagnol et potentiellement pour un ensemble différent d’annonceurs », a déclaré Malkani. Peacock, pour un streamer, a déjà a récolté les fruits de son offre sportive. Maison mère Comcast a vanté le portefeuille croissant – sports de langue espagnole, y compris – lors d’un récent appel aux résultats, notant que la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2022 au Qatar a aidé l’entreprise à ajouter 5 millions d’abonnés au cours du quatrième trimestre.

L’Argentin Lionel Messi réagit aux tirs au but lors du match final de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 entre l’Argentine et la France au stade de Lusail, le 18 décembre 2022 à Lusail City, au Qatar. Julien Finney | Getty Images

Le streaming représentait 30 % de l’audience totale de la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2022, contre 9 % en 2018, selon Telemundo Deportes. Telemundo et Peacock ont ​​diffusé les matchs en espagnol. Renard détient les droits linguistiques anglais. Peacock, qui s’est fortement appuyé sur son offre moins chère et financée par la publicité, comptait 24 millions d’abonnés au 30 juin. D’autres streamers comme Netflix et Disney+ ont emboîté le pas avec des options d’abonnement financées par la publicité. « Je pense que l’accessibilité et la commodité sont la raison pour laquelle nous nous penchons davantage sur le produit de streaming », a déclaré Velazquez, soulignant qu’il travaille souvent avec les équipes NBC Sports et Peacock pour trouver la meilleure stratégie de streaming pour les sports de Telemundo. Peacock diffuse également des émissions en espagnol de certains matchs de football de la Premier League ainsi que du « Sunday Night Football » de la NFL. Les droits médiatiques de la NFL dans toutes les langues sont vendus à des sociétés de médias américaines, qui peuvent ensuite les concéder en sous-licence à d’autres sociétés si elles ne disposent pas d’un média en langue espagnole. Amazone Prime Video de , la maison exclusive de « Thursday Night Football », propose également une diffusion simultanée en espagnol chaque semaine. « C’est vraiment cool quand vous avez cette base de fans inconditionnels qui apprennent [the sport] et suit l’émission du jeudi soir », a déclaré Rolando Cantu, ancien joueur de la NFL et analyste sur « TNF en Espanol ». « Maintenant, nous faisons partie de la culture latino et les hispanophones veulent s’engager et consommer notre émission. » Pendant ce temps, TelevisaUnivision va air le Super Bowl en espagnol en 2024, même s’il n’est pas clair s’il sera disponible à la fois sur la télévision traditionnelle et en streaming via la plateforme Vix de la société, lancée en 2022. Primordial Le réseau de diffusion CBS diffusera la version anglaise du jeu à la télévision et en streaming.

Extension du streaming