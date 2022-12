Les sociétés de réalité virtuelle BehaVR et OxfordVR fusionnent

La plateforme de santé comportementale VR BehaVR et OxfordVR, une plateforme VR pour les problèmes de santé mentale graves, ont annoncé mardi leur fusion. Les entreprises affirment que leur combinaison crée la plus grande plate-forme de prestation de soins de santé en réalité virtuelle.

Les entreprises, qui s’uniront sous la marque BehaVR, ont également recueilli 13 millions de dollars en financement de série B pour soutenir la fusion. Le cycle a été mené par Oxford Science Enterprises et Optum Ventures, avec la participation d’Accenture Ventures, Confluent Health, Thornton Capital et Chrysalis Ventures.

Le PDG fondateur de BehaVR, Aaron Gani, dirigera la nouvelle société et son équipe de direction, qui comprendra le Dr Daniel Freeman, psychiatre, chercheur, auteur et fondateur d’OxfordVR.

CE QU’ILS FONT

BehaVR, basé au Tennessee, propose des thérapies numériques sur ordonnance pour la santé mentale et comportementale, y compris des traitements contre le stress, la douleur, l’anxiété et la dépendance. La société utilise également des modèles biométriques et d’apprentissage automatique dans ses offres.

Basée en Angleterre, OxfordVR, une spin-out de l’Université d’Oxford, développe des traitements immersifs pour les problèmes de santé mentale et comportementale. OxfordVR a été construit sur 20 ans de recherche effectuée par Freeman à l’Université d’Oxford, où il a étudié le potentiel de la réalité virtuelle dans la création de traitements psychologiques automatisés.

En juin, la société a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour sa plateforme gameChange, qui utilise une thérapie cognitivo-comportementale automatisée basée sur la réalité virtuelle pour traiter de graves problèmes de santé mentale.

“La demande de services de santé mentale dépasse de loin les ressources disponibles. Les prestataires ont besoin d’aide, et cette aide est disponible aujourd’hui grâce à nos programmes numériques validés cliniquement et fondés sur des preuves”, Gani de BehaVR a déclaré dans un communiqué. “En réunissant deux équipes thérapeutiques innovantes en réalité virtuelle, nous sommes positionnés pour servir le plus large éventail de populations de patients possible à un moment où les besoins sont intenses.”

APERÇU DU MARCHÉ

En 2021, BehaVR et la société japonaise Sumitomo Pharma a signé un accord potentiel de 163 millions de dollars pour créer des thérapies VR pour traiter le trouble d’anxiété sociale, le trouble d’anxiété généralisée et le trouble dépressif majeur.

Le partenariat comprend un accord multi-produits et multi-DTx, et est l’une des plus grandes collaborations entre une société pharmaceutique et une entreprise de réalité virtuelle de l’histoire.

OxfordVR s’est lancé sur la scène de la santé numérique en 2007. Avec gameChange, la société a créé Engagement social OVR, conçu pour traiter divers problèmes de santé mentale associés à certains types d’anxiété, y compris l’anxiété qui accompagne l’agoraphobie, la dépression et la schizophrénie.