Les sociétés de logiciels de travail soutenues par Thoma Bravo Condeco et iOffice + SpaceIQ fusionnent

Les sociétés de capital-investissement Thoma Bravo et JMI Equity avaient précédemment investi dans Condeco, un fournisseur leader de logiciels de planification d’espace de travail, et iOffice + SpaceIQ, une société mondiale de gestion de lieux de travail et d’actifs, et resteront les principaux investisseurs d’Eptura. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Les bureaux sont plus occupés maintenant qu’ils ne l’ont jamais été depuis que Covid a renvoyé les employés chez eux pour la première fois en mars 2020. Mais les entreprises sont toujours en train de s’adapter à une main-d’œuvre plus distribuée, créant une opportunité pour les entreprises de technologie du lieu de travail comme Condeco et iOffice + SpaceIQ .

Kastle a déclaré que le nombre de travailleurs entrant dans les bureaux varie d’un jour à l’autre, le milieu de semaine enregistrant la plus grande fréquentation. La semaine dernière, l’indice a atteint 54,8 %, son taux d’occupation quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

“Nous avons estimé que le travail à distance, … ou plus important encore, que le travail hybride était là pour toujours, et que soutenir le meilleur fournisseur du marché pour consolider ce marché était en fait une thèse vraiment positive”, a-t-il déclaré.

Au début de la pandémie, l’intérêt de Thoma Bravo pour les logiciels centrés sur le bureau était un peu à contre-courant, a déclaré Rohde, car de nombreuses personnes pensaient que les employés ne seraient pas de retour au bureau avant longtemps. Cependant, Rohde s’attendait à ce qu’un modèle hybride émerge et que les entreprises aient besoin de gérer le flux et le reflux des travailleurs dans les installations de l’entreprise.

Paul Statham, fondateur et PDG de Condeco, rejoindra le conseil d’administration d’Eptura et continuera à travailler avec Thoma Bravo. La société fusionnée sera basée à Atlanta, emploiera plus de 1 000 personnes dans le monde et desservira 16 000 entreprises, dont Slack, Zoom, Nasdaq et Johnson & Johnson.

La formation d’Eptura est la dernière étape d’un processus qui a commencé il y a plus d’un an, a déclaré Rohde. En août 2021, iOffice et SpaceIQ ont fusionné et maintenant les capacités de Condeco sont ajoutées au mélange.

“Ce n’est pas votre variété de jardin, un simple accord de capital-investissement dans les logiciels. C’est beaucoup de travail sur le marché, beaucoup de croyance dans un marché”, a déclaré Rohde.

“Les entreprises étaient toutes de bons produits mais à petite échelle”, a-t-il déclaré. “Maintenant, l’entreprise est très grande. … Les entreprises étaient peut-être un peu plus régionalisées, et peut-être plus … axées sur une solution, maintenant nous avons une plate-forme.”