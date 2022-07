Les sociétés de jeux vidéo “doivent faire plus pour empêcher les enfants d’acheter des loot boxes”

Le secrétaire à la Culture a exhorté les sociétés de jeux vidéo à faire davantage pour s’assurer que les enfants ne peuvent pas effectuer d’achats dans le jeu, appelés boîtes à butin.

Nadine Dorries demande que l’achat de loot boxes ne soit pas disponible pour les enfants et les jeunes à moins qu’ils ne soient approuvés par un parent ou un tuteur.

Un appel à témoignages sur les loot boxes a été lancé par la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) en 2020.

La secrétaire à la Culture Nadine Dorries demande que des changements soient apportés par les sociétés de jeux vidéo (James Manning/PA) (fil de sonorisation)

Il a révélé que les joueurs qui ont acheté des boîtes à butin peuvent être plus susceptibles de subir des problèmes de jeu, de santé mentale et financiers. Le risque peut également être plus élevé pour les enfants et les jeunes.

Les boîtes à butin sont un type d’achat dans le jeu dans certains jeux vidéo. Les joueurs peuvent acheter une boîte de butin avec de l’argent réel pour recevoir des objets aléatoires, y compris des « power-ups » pour aider un joueur à mieux rivaliser dans le jeu et des objets « cosmétiques », tels que des vêtements virtuels.

Certaines plates-formes de jeux, telles que Xbox, ont déjà pris des mesures pour améliorer les protections, y compris des options qui nécessitent une autorisation parentale pour que les moins de 18 ans dépensent de l’argent dans les jeux.

Le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait s’appuyer sur cela avec des protections plus solides pour les enfants dans l’ensemble de l’industrie des jeux, ajoutant qu’il pourrait envisager une législation si les entreprises n’en faisaient pas assez.

Mme Dorries a déclaré: «Nous voulons empêcher les enfants de faire des folies en ligne sans le consentement de leurs parents, stimulés par des achats dans le jeu comme des coffres à butin.

“Les sociétés et plateformes de jeux doivent faire plus pour s’assurer que les contrôles et les restrictions d’âge sont appliqués afin que les joueurs soient protégés contre les risques de jeu.

“Les enfants devraient être libres de jouer en toute sécurité, tout en offrant aux parents et aux tuteurs la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin.”

DCMS rassemble un nouveau groupe de travail composé d’entreprises, de plateformes et d’organismes de réglementation pour élaborer des mesures visant à réduire le risque de préjudice pour les joueurs.

Cela comprendra des mesures telles que le contrôle parental et la garantie que des informations transparentes et accessibles sont disponibles pour tous les joueurs.

Un appel à témoignages sur les loot boxes a été lancé par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) en 2020 (John Nguyen/PA) (Archives PA)

L’appel à témoignages a également révélé un besoin de meilleures preuves pour améliorer la compréhension des impacts positifs et négatifs des jeux vidéo, avec des plans pour le lancement d’un nouveau cadre de recherche sur les jeux vidéo à l’appui.

Le Dr Richard Wilson, directeur général de l’association professionnelle représentant l’industrie britannique des jeux, TIGA, a déclaré : « TIGA pense que les entreprises de jeux devraient viser à garantir que les jeux sont sûrs à utiliser pour tous les joueurs.

“En 2020, TIGA a officiellement adopté ses cinq principes pour la protection des joueurs, conçus pour incarner l’esprit de l’approche que les sociétés de jeux devraient adopter dans l’exploitation de leurs activités au Royaume-Uni.

“Les enfants et les jeunes ne devraient pas pouvoir acheter des ‘loot boxes’ dans les jeux vidéo sans le consentement parental.

“TIGA pense également que les adultes vulnérables doivent être protégés contre les dommages potentiels résultant des loot boxes.

“TIGA se réjouit de contribuer au groupe de travail prévu du DCMS pour faire progresser les mesures visant à protéger les joueurs contre les dommages potentiels.”