Les sociétés de jeux seront obligées de payer environ 100 millions de livres sterling par an au NHS

Les sociétés de jeux seront obligées de verser environ 100 millions de livres sterling par an au NHS pour financer la recherche, la prévention et le traitement des addictions, dans le cadre des changements gouvernementaux qui remplaceront un système de contributions volontaires de longue date.

Dans le cadre d’un prélèvement obligatoire, salué par les cliniciens et les militants, les bookmakers et les casinos en ligne paieront 1 % de ce qu’ils gagneront auprès des parieurs.

Les boutiques de paris traditionnelles et les casinos terrestres, qui ont des coûts fixes plus élevés tels que le loyer, paieront la taxe à hauteur de 0,4 % de leurs revenus.

Sur la base d’un revenu de l’industrie d’environ 10 milliards de livres sterling en 2022, le prélèvement permettrait de récolter 100 millions de livres sterling, versés directement aux services du NHS, a indiqué le gouvernement.

Ce changement fait partie d’un projet plus large visant à réviser les lois sur les jeux de hasard en Grande-Bretagne, publié plus tôt cette année.

L’argent aidera à soutenir les cliniques spécialisées en toxicomanie à travers le pays. Sept nouveaux centres du NHS devraient ouvrir d’ici la fin de l’année, portant le total à 15, contre un seul en 2019.

La conception précise du prélèvement fera désormais l’objet d’une consultation de huit semaines. Mais les paiements obligatoires remplaceront le système volontaire en place depuis que le gouvernement travailliste de Tony Blair a libéralisé les lois sur les jeux de hasard en 2007.

Le gouvernement a déclaré que cela signifiait que l’industrie n’aurait « plus son mot à dire » sur la manière dont les fonds destinés à aider les toxicomanes à arrêter de jouer sont dépensés.

Dans le cadre de l’accord existant, l’industrie a généralement fait don d’environ 0,1 % de ses revenus, soit moins de 10 millions de livres sterling certaines années, certains opérateurs étant accusés de payer des montants nominaux « insultants », voire rien du tout.

Pas plus tard qu’en 2019, l’industrie n’a pas atteint l’objectif de 10 millions de livres sterling de dons volontaires à GambleAware, qui était jusqu’à présent le principal canal de dons de l’industrie.

Au milieu d’une revendication croissante de la part des militants, des cliniciens et du régulateur des jeux de hasard en faveur d’un prélèvement obligatoire, les grands opérateurs ont accepté en 2019 d’augmenter leurs contributions.

Cette décision a depuis permis de récolter 110 millions de livres sterling, selon le Betting and Gaming Council (BGC), un groupe de pression de l’industrie.

Mais le système volontaire a été terni par les craintes que l’industrie exerce trop de pouvoir sur la manière dont l’argent est distribué. Le NHS a refusé d’accepter un financement par cette voie.

Plus tôt cette année, le Guardian a rapporté que les membres les plus puissants de l’industrie – Bet365, Flutter Entertainment, GVC Holdings et William Hill – avaient décidé de retenir 25 % des fonds précédemment destinés à GambleAware, choisissant de les distribuer à des projets choisis par les entreprises.

Le gouvernement a déclaré que le nouveau prélèvement obligatoire apaiserait les inquiétudes concernant l’influence de l’industrie et augmenterait le financement destiné à aider les personnes aux prises avec une dépendance au jeu.

L’organisme de réglementation, la Gambling Commission, distribuera les fonds prélevés directement au NHS et au UK Research and Innovation (UKRI), qui coordonnent le financement. Le prélèvement sera soutenu par une législation obligeant les entreprises à payer.

« Les sociétés de jeux de hasard devraient toujours payer leur juste part et ce nouveau prélèvement légal garantira qu’elles sont légalement tenues de le faire », a déclaré le ministre des Jeux de hasard, Stuart Andrew.

Will Prochaska, directeur stratégique de Gambling With Lives, une organisation caritative qui soutient les familles endeuillées par un suicide lié au jeu, a déclaré que cette taxe constituait un « pas en avant significatif ».

« Il est essentiel que le prélèvement soit une priorité », a-t-il ajouté. « De nombreuses organisations caritatives refusant de recevoir des fonds dans le cadre des structures actuelles financées par l’industrie pourraient ne pas survivre si le prélèvement est retardé. »

Le BGC a déclaré qu’il estimait que la taxe aurait dû également être appliquée à la loterie nationale, ainsi qu’à ses propres membres, qui sont dominés par les bookmakers et les sociétés de casino.

Cette taxe obligatoire faisait partie d’une série de propositions présentées dans un livre blanc du gouvernement sur la refonte de la réglementation des jeux de hasard, publié en avril 2023. D’autres mesures, telles que des limites de mise plus basses sur les machines à sous en ligne et des « contrôles d’accessibilité financière » pour éviter des pertes importantes, sont toujours en consultation, et aucune décision n’est attendue avant l’année prochaine.