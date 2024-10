L’Association des logiciels de divertissement (ESA) a soumis son dernier aperçu de «Marchés notoires» au Bureau du représentant américain au commerce (USTR).

Ces soumissions servent de contribution à l’aperçu annuel des « marchés » du piratage réalisé par l’USTR, qui contribue à façonner le programme mondial du gouvernement américain en matière d’application des droits d’auteur pour l’avenir.

L’ESA, qui représente les sociétés de jeux vidéo dont Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony et Ubisoft, espère que les intérêts de ses membres seront pris en compte. Dans le rapport, le groupe répertorie différents sites pirates permettant au public de télécharger des jeux gratuitement.

Reconditionnements FitGirl

Le nouveau venu le plus notable dans l’aperçu de l’ESA est FitGirl-Repacks. Le site, communément abrégé en « FitGirl », publie des copies allégées de jeux piratés faciles à distribuer et à partager. Ces repacks sont très demandés et, en tant que l’un des repackers les plus célèbres, FitGirl est devenue une marque à part entière.

À ce stade, de nombreux joueurs associent la ressemblance supposée de FitGirl (image ci-dessus) au piratage, au lieu du film Amélie, d’où provient l’image. Pourtant, bien qu’elle soit active depuis plus d’une décennie, FitGirl-Repacks ne montre aucun signe de ralentissement.

Certes, les domaines du site ont été bloqués dans plusieurs pays, dont l’Italie et l’Espagne, mais les ayants droit n’ont pas encore identifié la ou les personnes qui gèrent le site.

Selon l’ESA, FitGirl continue aujourd’hui de servir un public de millions de visiteurs. Le site n’héberge pas de contenu directement mais des liens vers du contenu piraté hébergé sur des plateformes tierces.

« En juillet 2024, fitgirl-repacks a reçu 22 millions de visites, offrant aux visiteurs l’accès aux titres de jeux sur ordinateur personnel (« PC ») membres de l’ESA. À l’échelle internationale, ce site Web a fait l’objet d’un examen minutieux pour non-respect des avis de retrait signalant un contenu contrefait », écrit l’ESA.

Plus de nouveaux arrivants

Voir FitGirl répertorié comme un site de piratage notoire n’est pas un choc ; il est plus surprenant que cela n’ait jamais été mentionné les années précédentes. La même chose peut être dite à propos de Dodi-Repacks, une autre nouvelle entrée sur la liste de l’ESA cette année.

Extrait de la soumission de l’ESA

Dodi-Repacks n’existe pas depuis aussi longtemps que FitGirl et le site n’a pas autant de trafic, mais l’ESA note qu’il constitue néanmoins une menace importante.

« L’opérateur du site ne répond pas aux avis de retrait de l’ESA et exécute une version de sauvegarde du site sur dodi-repacks.download. Les deux domaines utilisent un CDN », informe l’ESA à l’USTR.

D’autres nouveaux venus mis en avant par l’ESA sont cosmocheats.com, un vendeur de triche relativement petit avec quelques milliers de visites quotidiennes, et le marché en ligne eldorado.gg qui vend des comptes de jeu et des objets virtuels sans autorisation.

Eldorado.gg

Les menaces émergentes disparaissent

La liste des sites et services pirates notoires de l’ESA comprend d’autres cibles familières, telles que le site torrent 1337x, les sites d’hébergement 1fichier.com et megaup.net, ainsi que d’autres services dédiés aux jeux pirates.

Il est intéressant de noter que les sociétés de jeux ne mentionnent plus les « tendances croissantes » de l’année dernière, notamment les logiciels malveillants et les crypto-monnaies. Ces problèmes n’ont pas disparu du jour au lendemain, mais l’ESA ne ressent apparemment pas le besoin de s’y concentrer à nouveau séparément.

La mention par l’ESA des groupes de diffusion Scene et des pirates informatiques hautement qualifiés a également disparu de la dernière soumission de l’USTR. Cependant, selon le groupe, les repackers faisaient partie de cette catégorie, cette mention aurait donc pu être remplacée par les listings FitGirl et Dodi.

—

Une copie de la soumission de l’ESA pour l’examen hors cycle spécial 301 des marchés notoires de 2024 est disponible ici (pdf). Un aperçu des menaces (en ligne) est répertorié ci-dessous. Les entrées en gras sont nouvelles et celles barrées ont été répertoriées l’année dernière, mais supprimées en 2024.

Sites Web hypertextes (« Sites de liens » ou « Sites de liens »)

– nsw2u.com

– Game3rb.com

– fitgirl-repacks.site

– dodi-repacks.site

Hébergement de sites Web (« Cyberlockers »)

– 1fichier.com

– megaup.net

Sites Web d’indexation de torrent

– 1337x.to

– Solidtorrents.to

Astuces

– inconnucheats.me

– mpgh.net

– cosmocheats.com

Marchés en ligne non autorisés

– playerauctions.com

– G2G.com

– eldorado.gg

Logiciel malveillant

Crypto-monnaie