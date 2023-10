Les joueurs jouent au jeu vidéo « Star Wars Battlefront II » lors de la « Paris Games Week », le 31 octobre 2017. Chesno

Les sociétés de jeux cotées en bourse disposent d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 45 milliards de dollars – ce qui pourrait conduire à une plus grande consolidation du marché des jeux vidéo de 188 milliards de dollars, selon un nouveau rapport de la société de capital-risque Konvoy, partagé exclusivement avec CNBC. Des gens comme Activision Blizzard, Arts électroniques celui de Singapour Mer le Japon Nintendo et Bandai Namco la Corée du Sud Nexon et celui de la Chine NetEase détiennent actuellement 45,1 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, selon Konvoy, qui citait les derniers rapports publics de ces sociétés.

Cela leur donnerait une puissance de feu financière plus que suffisante pour rechercher des cibles d’acquisition potentielles qui pourraient les aider à développer leur propriété intellectuelle et leurs produits. En particulier, les sociétés de jeux cherchent à fidéliser les joueurs plus longtemps avec des jeux en direct qui ajoutent plus de contenu au fil du temps et des forfaits d’abonnement payants qui offrent un certain nombre de jeux gratuits et un accès au cloud gaming, ou la possibilité de jouer à des jeux via le cloud plutôt que de les télécharger sur leurs machines. Les sociétés de jeux cotées en bourse ont connu une année 2023 assez rose dans l’ensemble. Le ETF VanEck sur les jeux vidéo et les eSports , qui cherche à suivre l’indice MVIS Global Video Gaming & eSports, a grimpé de 20 % au cours de l’année à ce jour, selon Konvoy. La valeur sûre S&P500 en revanche, l’indice a grimpé de près de 12 % depuis le début de l’année.

La performance des ETF de jeux publics depuis début 2023. Konvoy

Le ETF Global X Jeux vidéo et e-sport qui vise à suivre un indice mondial modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés de jeux vidéo et d’esports, n’a pas aussi bien performé, chutant de 0,4 % depuis le début de 2023.

Big Tech s’intéresse aux jeux vidéo

Les grandes entreprises technologiques disposent également de suffisamment d’argent pour envisager davantage d’offres de jeux, selon Konvoy. La société de capital-risque a déclaré que les plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Amazone , Microsoft Google, Pomme , Méta , Netflix la Chine Tencent et celui du Japon Sony disposent d’un total de 229,4 milliards de dollars de liquidités dans leur bilan à déployer sur des transactions potentielles.

Josh Chapman, associé chez Konvoy, a déclaré que la société s’attend à ce que l’accord Microsoft-Activision – qui a vu le géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, payer 69 milliards de dollars pour l’éditeur de jeux américain Activision Blizzard – conduirait probablement à de nouvelles fusions et acquisitions et créerait un nouvelle génération de sociétés de jeux. « En tant qu’investisseurs actifs dans le jeu, nous pensons que les joueurs et les startups de jeux bénéficieront de l’accord car il améliore la proposition de valeur pour les joueurs et conduit à un environnement de fusions et acquisitions dynamique pour la conclusion d’autres transactions », a déclaré Chapman à CNBC dans des commentaires envoyés par courrier électronique. Le cloud gaming est un domaine clé pour Microsoft car il intègre Activision dans son portefeuille croissant d’éditeurs de jeux. La société développe son service de jeu en cloud, qui supprime le besoin de consoles traditionnelles comme la Xbox Series X ou la PlayStation 5 de Sony, avec son produit d’abonnement Xbox Game Pass. Chapman a déclaré que cela conduirait à « de nouvelles opportunités pour les développeurs de jeux émergents, les sociétés d’infrastructure et les plateformes de jeux ». L’acquisition à succès d’Activision Blizzard par Microsoft a été approuvée par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés au début du mois. L’accord, évalué à 69 milliards de dollars, permettra à Microsoft de devenir propriétaire de certaines des propriétés les plus lucratives du jeu vidéo, notamment l’immense franchise Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Warcraft, Diablo et Overwatch.

Récession des accords de capital-risque

Les investissements en capital-risque dans les sociétés de jeux vidéo ont chuté de 64 % sur un an au troisième trimestre 2023, selon le rapport de Konvoy.

Le financement total du capital-risque dans l’industrie des jeux vidéo au troisième trimestre 2023 a chuté de 9 % d’un trimestre à l’autre, pour atteindre 454 millions de dollars. Konvoy

C’est le signe que, malgré le coup de pouce apporté à l’industrie par l’accord historique de Microsoft, les périodes de boom de l’industrie en 2020 et 2021 se sont atténuées. Les startups de jeux ont levé un total de 454 millions de dollars dans le monde pour les trois mois précédant septembre, en baisse de 9 % d’un trimestre à l’autre et de plus de 64 % par rapport à la même période de trois mois de l’année dernière.

Chapman de Konvoy s’attend néanmoins à ce que la situation des sociétés de capital-risque et des startups du jeu s’améliore l’année prochaine, à mesure que les conditions sombres de l’investissement en capital-risque commencent à s’améliorer. Cependant, le financement des sociétés de jeux est revenu à une « nouvelle normalité durable » qui se poursuivra au rythme actuel pour les prochaines années. « À mesure que le marché mondial du capital-risque rebondit, nous nous attendons à ce que le jeu, qui était quelque peu à l’abri de l’impact initial du ralentissement économique, suive », a déclaré Chapman à CNBC. « Nous prévoyons une légère augmentation du financement du capital-risque dans les jeux au cours des prochains trimestres, lorsque l’industrie connaîtra une croissance similaire à celle d’avant la pandémie. » « À l’heure actuelle, le volume des transactions et le financement du capital-risque sont comparables aux niveaux d’avant la pandémie, et même si nous ne voyons peut-être pas la croissance exponentielle de 2021, nous sommes ravis de voir un marché stable du financement de capital-risque dans le secteur des jeux pour une création de valeur continue dans l’industrie. «

Des temps plus difficiles