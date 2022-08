Les sociétés de généalogie offrent des histoires passionnantes et parfois difficiles – Shaw Local

Je suis nouveau à Princeton. C’est-à-dire que même si je vis maintenant ici, j’ai grandi ailleurs et j’ai déménagé ici il y a seulement quelques années. Mais ma tradition familiale disait qu’autrefois dans le passé, un de mes arrière-grands-pères Moseley a déménagé de Princeton, Illinois, à Lake City, Iowa, s’y est marié, et a ensuite engendré ma grand-mère Frances et son frère, mon grand-oncle Fred, tous deux de dont je me souviens quand j’avais environ cinq ans.

En 2004, sans raison particulière autre que la curiosité, mon frère et moi avons visité Princeton pour la première fois et avons découvert que le cimetière d’Oakland regorge de Moseleys morts, dont certains sont sans aucun doute des nôtres. Nous avons également découvert qu’il existe un musée historique ici à Princeton ainsi qu’une société généalogique.

Avec l’aide de personnes du musée historique et de la société généalogique, nous avons également découvert que la mère de l’arrière-grand-père Moseley était une fille d’Austin Bryant, l’un des quatre frères Bryant qui, avec leur mère et leur sœur, ont déménagé à Princeton du Massachusetts dans le 1830, alors que Princeton ne faisait que commencer.

Nous avons également appris que chacun de ces quatre frères a finalement construit une jolie maison en briques, toutes encore debout, et toutes, sauf celle d’Austin, occupées et bien entretenues en permanence. La maison en brique d’Austin à cette époque était abandonnée, occupée par des coons et dans un état ruineux.

De quelqu’un, peut-être à la société généalogique, ma femme Judith et moi avons appris à qui appartenait la ruine d’Austin Bryant. Nous l’avons contacté et avons organisé une visite à la maison. Le propriétaire n’était pas intéressé à vendre la maison à ce moment-là, mais quelques années plus tard, une personne de la société généalogique nous a téléphoné à Judith et moi pour nous annoncer que la propriété était sur le marché.

Judith et moi l’avons acheté, l’avons fait réparer et quelques années plus tard, nous avons emménagé. Et nous sommes restés en contact avec nos nouveaux amis des sociétés historiques et généalogiques, ce qui a facilité la découverte de mes ancêtres.

J’ai beaucoup appris sur chacun des quatre frères Bryant, ainsi que sur les Moseley, dont beaucoup semblaient avoir contribué positivement, publiquement ou en privé, à l’évolution de Princeton. Mais tous les contes ancestraux n’ont pas besoin d’être positifs.

Les personnes qui cherchent à connaître leurs ancêtres risquent d’apprendre des choses sur eux qui peuvent être intéressantes, mais pas nécessairement flatteuses. Un tel récit m’est venu via les sociétés historiques et généalogiques.

L’un des quatre frères Bryant qui ont déménagé à Princeton dans les années 1830 était Cyrus, qui a été le premier commis de circuit du comté de Bureau lorsque, en 1837, le comté de Bureau a été formé. Cyrus eut un fils, Marcus, qui mourut en 1876 alors qu’il n’avait que 33 ans, laissant sa femme Kezia veuve. Kezia s’est ensuite impliquée d’une manière ou d’une autre avec un homme nommé Daley, alors âgé de 20 ans.

À un moment donné, M. Daley aurait raconté des histoires sur Kezia qui “jetaient de l’odie sur la réputation de cette dame” selon un journal de Dixon, des histoires qui ont incité le frère de Kezia, William McGinnis, le lundi 16 juin 1884 à descendre de Dixon, affronter M. Daley quelque part sur South Main Street ici à Princeton et, après quelques mots, de tirer deux coups de feu dans la tête de M. Daley, le blessant gravement mais pas mortellement.

Pour cela, William McGinnis a été accusé de tentative de meurtre. Il a été jugé à Princeton en septembre suivant, a été reconnu coupable, condamné à six mois de prison du comté et à une amende de 500 $.

En plus de ce procès pénal, McGinnis a également été jugé dans une poursuite civile intentée par Daley. Bien que Daley l’ait emporté dans les procès civils et pénaux, il n’est pas clair qu’il ait obtenu beaucoup d’approbation du public, un article de journal suggérant que Daley “n’avait rien obtenu de plus que ses mérites” et un autre que la justice aurait été mieux servie si McGinnis avait été pendu. pour un mauvais tir.

David W. Peterson – Princeton