Les sociétés de fertilité AIVF et Genea Biomedx s’associent pour optimiser les soins de FIV

Société de fertilité AIVF, qui propose des solutions basées sur l’IA pour les cliniques de FIV, a annoncé son partenariat avec Genea Biomedx, qui fournit des dispositifs médicaux aux laboratoires de FIV.

Le produit principal d’AIVF est la plate-forme EMA, qui, selon la société, utilise l’intelligence artificielle pour évaluer la qualité des embryons pendant le traitement de FIV.

Genea Biomedx propose son incubateur time-lapse Geri pour le stockage des embryons. L’incubateur de paillasse dispose de six chambres individuelles pour chaque embryon à stocker séparément, avec une caméra placée dans chaque chambre pour surveiller le processus de développement de l’embryon.

Grâce à ce partenariat, la plateforme EMA d’AIVF sera intégrée à l’incubateur accéléré Geri, combinant l’imagerie et l’analyse basée sur l’IA pour améliorer le taux de réussite des traitements de FIV et permettre aux patients d’accéder aux données sur les embryons.

« Les deux sociétés dirigées par des femmes, AIVF et Genea Biomedx, sont axées sur la mission et se concentrent sur l’autonomisation des patients avec une transparence radicale dans le laboratoire de FIV », a déclaré Marian Garriga, PDG de Genea Biomedx, dans un communiqué. « En rationalisant un écosystème complexe d’ART (technologie de procréation assistée), notre collaboration innovante offre aux patients une fenêtre sur leurs informations et données personnelles sur la FIV. »

LA GRANDE TENDANCE

FAI a reçu un marquage CE européen pour sa plateforme EMA en 2021.

L’année dernière, la startup israélienne de la fertilité l’a annoncé a acquis ART Compass, une société qui fabrique des logiciels de gestion de laboratoire pour la fécondation in vitro. Il a également recueilli 25 millions de dollars en financement de série A.

Une autre entreprise de technologie de FIV assistée par l’IA est Alife Health, qui a annoncé la sortie de son application iPhone gratuite cette semaine pour aider les patients à naviguer dans le processus de FIV, y compris le suivi des résultats des tests, la réception de rappels de rendez-vous et de médicaments et l’accès aux informations éducatives.

D’autres entreprises du L’espace de fertilité de la santé numérique comprend la société hybride de fertilité et de soins génésiques Kindbody, qui a obtenu un financement de 100 millions de dollars plus tôt cette année, et le gestionnaire des avantages reproductifs Carrot Fertility.