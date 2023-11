Les sociétés de capital-risque collaborent pour lancer un fonds destiné à maintenir le leadership technologique israélien

Le fonds de capital-risque israélien Sarona Ventures, en collaboration avec des capital-risqueurs israéliens et américains, a annoncé le lancement d’une opération de levée de fonds baptisée TechShield. Cette initiative vise à fournir un soutien financier aux entreprises israéliennes touchées par le conflit en cours, leur permettant de poursuivre leur rôle dans le secteur israélien de la technologie et de l’innovation.

La mission de TechShield est d’étendre la piste financière des entreprises concernées, en garantissant qu’elles disposent d’un capital d’exploitation suffisant jusqu’en mars 2025 au moins. L’initiative vise à fournir des capitaux à une série d’entreprises israéliennes touchées par le conflit en cours.

Pour être éligibles au soutien de TechShield, les entreprises doivent répondre à des critères spécifiques. Ils auraient dû être directement touchés par la guerre, avec des fondateurs, des dirigeants ou des employés appelés à la réserve, confrontés à des opérations commerciales plus lentes en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou à d’autres contraintes immédiates. De plus, ces sociétés doivent avoir préalablement levé au moins des tours de table de démarrage ou de série A et maintenir le service auprès d’au moins trois clients actifs. Les entreprises éligibles peuvent accélérer leurs demandes d’investissement grâce à l’opération TechShield.

La forte réponse du secteur technologique israélien au conflit régional

Le secteur technologique israélien a fait preuve de résilience face à l’adversité dans le passé. Après la Seconde Guerre du Liban en 2006, le financement par capital-risque en Israël a considérablement augmenté, avec des investissements atteignant 1,76 milliard de dollars en 2007. Après l’Opération Bordure Protectrice en 2014, les startups israéliennes se sont non seulement rétablies, mais ont prospéré, levant un montant record de 4,43 milliards de dollars en 2015. L’histoire de surmonter les défis et de prospérer démontre l’engagement d’Israël envers l’innovation et l’excellence.

TechShield consistera en une série de syndicats de fonds inversés, chacun comprenant 5 à 10 sociétés éligibles présélectionnées. Les investisseurs en capital-risque partenaires alloueront le capital initial à chaque syndicat TechShield, le mettant ainsi à la disposition des investisseurs sélectionnés. Les investisseurs auront la possibilité d’investir dans les sociétés syndiquées, soutenant ainsi la cause de la protection de l’économie israélienne.

Billets d’argent israéliens. (crédit : PIXABAY)

Toot Shani, associé directeur de Sarona Ventures, a souligné le rôle d’Israël dans le paysage mondial de la technologie et de l’innovation, déclarant : « Israël possède l’un des centres de technologie et d’innovation les plus avancés au monde, c’est le moteur le plus important de l’économie israélienne comprenant près de 30% du PIB du pays. En tant qu’investisseurs, nous reconnaissons les moments charnières. Comme l’histoire l’a déjà prouvé à maintes reprises, le marché israélien est immunisé et a la capacité de se redresser extrêmement rapidement. C’est donc le bon moment pour entrer sur le marché.

Tous les investissements seront effectués via la plateforme sécurisée de Fundit, une division réputée du groupe Headstart, la plateforme de financement alternative d’Israël. “C’est plus qu’une simple collaboration”, a déclaré Rinat Berman, PDG de Fundit. “Il s’agit de sauvegarder l’avenir de l’économie israélienne.”