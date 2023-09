Les sociétés de capital-risque chinoises ont un gros problème, ce n’est pas seulement la tiédeur des investisseurs américains

Sur la photo, Shenzhen, dans le sud de la Chine. La ville est parfois considérée comme la Silicon Valley chinoise. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

BEIJING — Au cours des années qui ont suivi la cotation d’Alibaba aux États-Unis en 2014, les investissements de démarrage ont attiré des dizaines de milliards de dollars en Chine avec relativement peu de résultats. Parmi les sociétés d’investissement axées sur la Chine, seuls quatre fonds de capital-risque libellés en dollars américains créés entre 2015 et 2020 ont au moins restitué aux investisseurs tout l’argent qu’ils ont investi. C’est ce que révèle un nouveau rapport « China’s Private Capital Landscape » de Preqin, une société de recherche sur les actifs alternatifs. Les actifs alternatifs comprennent le capital-risque, mais pas les actions et obligations cotées en bourse. Preqin a examiné une mesure du secteur appelée capital versé distribué (DPI) et a répertorié les 10 fonds de la catégorie avec le DPI le plus élevé. Les six autres n’ont pas encore restitué tout leur argent aux investisseurs, sans parler des rendements excédentaires, selon le rapport. Preqin ne suit pas tous les fonds de capital-risque chinois et n’inclut que ceux dont les données datent de la fin de l’année dernière ou plus récemment. Même s’il faudra peut-être encore quelques années à ces fonds avant d’avoir réellement besoin d’afficher des performances, leurs difficultés jusqu’à présent reflètent un manque d’introductions en bourse – avant même la dernière crise du marché.

« La tendance la plus importante est le changement du cycle d’investissement », a déclaré à CNBC Reuben Lai, vice-président du capital privé pour la Grande Chine à Preqin, lors d’un entretien téléphonique au début du mois. Entre 2015 et 2018 environ, la collecte de fonds en Chine « a prospéré », a-t-il déclaré. Aujourd’hui, « les gens se concentrent davantage sur l’investissement lui-même et sur les rendements ». Dans le monde de l’investissement en phase de démarrage, les « commanditaires » (généralement des institutions) donnent de l’argent aux « commandités » (fonds de capital-risque) pour qu’ils investissent dans des startups. Une fois que les startups sont introduites en bourse ou acquises, cela permet aux fonds de « sortir » et de générer un rendement qu’ils peuvent partager avec les commanditaires. Les fonds perçoivent également des frais de gestion d’actifs entre-temps. Fengshion Capital Investment Fund, LYFE Capital USD Fund II et GGV Capital V étaient les seuls fonds de capital-risque libellés en dollars américains créés entre 2015 et 2020 qui ont restitué tout leur argent à leurs investisseurs – et plus encore, selon les données de Preqin.

Le marché est dur. Peu d’entreprises parviennent à franchir le stade de l’introduction en bourse.

Le 10ème le plus performant, BioTrack Capital Fund I, n’a restitué que 8,1 % du capital à ses investisseurs en mars, environ cinq ans après le lancement du fonds de 186 millions de dollars. La même tendance s’est vérifiée pour les fonds de capital-investissement libellés en dollars américains créés au cours de la même période de 2015 à 2020 : seuls quatre ont restitué aux investisseurs plus d’argent qu’ils n’en avaient investi, a déclaré Preqin. Les fonds les plus performants sont : Loyal Valley Capital Advantage Fund I, Hillhouse Fund II, Oceanpine USD Fund I et HighLight Capital USD Fund II. Sequoia ne figure pas dans le top 10 des DPI les plus élevés, selon les données de Preqin. Le Sequoia Capital China Growth Fund V classé 6eème sur une autre mesure, le taux de rendement interne (TRI) parmi les fonds de capital-investissement libellés en dollars américains créés entre 2015 et 2020. Le TRI est une estimation des rendements annuels attendus basée sur les flux de trésorerie et la valorisation des actifs non réalisés. Plusieurs des fonds avec un DPI élevé ont également obtenu de bons résultats sur la base du TRI, selon le rapport Preqin.

Alternatives à l’introduction en bourse

Toutefois, beaucoup plus d’argent attend encore d’être restitué aux investisseurs. Les fonds de capital-investissement en Chine ont environ 1,3 billion de dollars d’actifs sous gestion, avec au moins 20 à 40 milliards de dollars de sorties chaque année, a déclaré Alex Shum, directeur général de TPG NewQuest, début septembre lors de la conférence AVCJ à Pékin, un important rassemblement annuel des sociétés de capital-risque axées sur la Chine. Cela signifie que les actifs existants ont besoin d’environ 20 à 30 ans pour disparaître, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de se diversifier en passant des introductions en bourse aux fusions et acquisitions, ou encore aux fusions et acquisitions. opérations menées par des commandités — ou des transactions impliquant la vente d’un fonds d’investissement entre différents commanditaires. Lai de Preqin a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation de ces transactions menées par des commandités.

« Le marché est difficile. Peu d’entreprises sont capables d’atteindre le stade de l’introduction en bourse. Avec la période de levée de fonds allongée… les gens doivent conserver leur portefeuille un peu plus longtemps », a déclaré Lai. « Ils doivent donc changer de propriétaire en utilisant un fonds secondaire et le transférer à quelqu’un d’autre. » Lai a déclaré qu’il était difficile de savoir quels sont les retours sur de telles transactions. « C’est une chose assez secrète. Les gens ne veulent pas que les gens sachent qu’ils font des retours secondaires parce que cela signifie qu’ils font de mauvais résultats », a-t-il déclaré. « Nous voyons [sellers] offrant une remise plus généreuse par rapport aux années précédentes. Les gens sont, on peut le dire, plus désespérés. »

Une autre option consiste à vendre l’entreprise à une société cotée à la bourse chinoise continentale. Jinjian Zhang, associé fondateur de la société de capital-risque Vitalbridge, a déclaré la semaine dernière lors de la conférence AVCJ que sa société avait vendu un investissement à une société cotée en mars, environ trois mois après la transaction initiale. Cet accord était l’un des 10 projets dans lesquels le fonds a investi au cours du second semestre 2022, dès que le verrouillage de Shanghai a été levé.

Pour un investisseur de long terme, fait aujourd’hui partie de [the situation] c’est la réglementation, mais cela tient en partie aux émotions suscitées par la réglementation. Jinjian Zhang associé fondateur, Vitalbridge

En 2021, Zhang a déclaré que Vitalbridge avait levé plus d’argent que prévu, mais que l’entreprise avait généralement retardé les nouveaux investissements parce que le marché était surévalué. Zhang a déclaré que les personnes qui ont fourni des fiches de conditions d’investissement n’avaient pas réellement vu les projets en question et que les startups exigeaient des prix excessivement élevés. Au cours des deux années qui ont suivi, le sentiment a radicalement changé avec une série de réglementations visant les sociétés d’éducation, de jeux et de plateformes Internet. Cette année, Pékin a adopté une position plus douce.

