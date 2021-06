Les sociétés chinoises d’épicerie en ligne Dingdong et Missfresh ont une introduction en bourse difficile

Missfresh, qui est soutenu par le géant chinois de la technologie Tencent, est devenu public vendredi au Nasdaq, fixant le prix de ses actions de dépositaire américain (ADS) à 13 $ chacune et levant environ 273 millions de dollars. Depuis lors, les actions ont chuté d’un tiers et ont clôturé à 8,65 $ mardi.

Ces deux acteurs du commerce électronique tentent de tirer parti des tendances croissantes en Chine – le passage aux achats en ligne, la demande de produits de haute qualité et la numérisation des chaînes d’approvisionnement, entre autres.

Cependant, Missfresh et Dingdong se heurtent à certains des plus grands géants chinois, notamment Alibaba et JD.com, et la société de livraison de nourriture Meituan. Ces entreprises disposent de solides chaînes logistiques et d’approvisionnement.

Et la concurrence coûte cher.

« Les deux MF (Missfresh) et DDL (Dingdong) sont encore loin du seuil de rentabilité », a déclaré à CNBC Kevin Xiang, analyste chez 86Research. « Nous pensons que leurs modèles commerciaux ne peuvent pas générer une économie d’unité positive à l’échelle nationale. »

Missfresh a annoncé une perte nette de 610,3 millions de yuans (93,2 millions de dollars) au premier trimestre 2021, bien supérieure à la perte nette de 194,7 millions de yuans enregistrée au cours de la même période en 2020. La société n’a également jamais eu de flux de trésorerie positifs.

Dingdong a enregistré une perte nette de 1,38 milliard de yuans (211,4 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars 2021. C’était plus important que la perte nette de 244,5 millions de yuans au cours de la même période de 2020.

Les pertes et les coûts d’exploitation continus ont inquiété les analystes.

« Malgré le financement de l’introduction en bourse, MF et DDL pourraient manquer de liquidités d’ici la fin de cette année », a déclaré Xiang. « Le rythme de la combustion de l’argent est plus rapide que l’amélioration de l’économie de l’unité. »

Dans une interview accordée mardi à Eunice Yoon de CNBC, le fondateur de Dingdong, Liang Changlin, a déclaré que la société avait levé 1,3 milliard de dollars plus tôt cette année, donc l’argent levé de l’introduction en bourse « n’est pas si essentiel ».

« Nous avons des flux de trésorerie suffisants et c’est notre situation », a déclaré Liang.